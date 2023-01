Bafta-chans för Ruben Östlund

Den svenske regissören tävlar om priset med Tony Kushner och Steven Spielberg för ”The Fabelmans”, Martin McDonagh för ”The banshees of Inisherin”, Daniel Kwan och Daniel Scheinert för ”Everything everywhere all at once” och Todd Field för ”Tár”.

Även skådespelerskan Dolly De Leon kan vinna, i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i just ”Triangle of sadness”.

Ytterligare en vinstchans med svenskkoppling finns i kategorin som ger pris till den bästa debutfilmen av en brittisk manusförfattare, regissör eller producent. Där är den svenskfödda filmskaparen Marie Lidén nominerad för sin film ”Electric malady”.

Totalt är Netflix tyska filmatisering av ”På västfronten intet nytt” den film som har flest nomineringar: 14 stycken. Det gör den till en av de två icke engelskspråkiga filmer som fått flest Baftanomineringar genom tiderna – Ang Lees ”Crouching tiger, hidden dragon” hade lika många år 2001. Filmen, som är regisserad av Edward Berger, kan bland annat vinna pris för bästa film.

Tätt efter kommer Martin McDonaghs ”The banshees of Inisherin” som är nominerad i 10 kategorier, även den i bästa film-kategorin. Övriga nominerade i den kategorin är ”Elvis”, ”Everything everywhere all at once” och ”Tár”.

Baftagalan arrangeras av den brittiska filmakademin och äger rum i London den 19 februari.