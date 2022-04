Bakom Tribe Fridays tokroliga estetik finns en intelligent kärna

Konsert Tribe Friday Scen: Nalen, Stockholm Visa mer

Tro det eller ej, men deltagande i Melodifestivalen kan fortfarande provocera. Trots att SVT har plundrat svenska subkulturer i mer än två decennier lyckas man ännu glädjande nog då och då kränka idealisterna.

I år kom utmaningen i form av tre unga män från Storå, utanför Lindesberg. Tribe Friday var knappt födda när The Strokes släppte ”Is this it”. Inte när The Libertines gav ut ”Up the bracket” heller. Att de likväl hade mage att ta med influenser från dessa kreddiga millennierockband till den folkliga melloscenen blev för mycket för vissa.

Andra, som undertecknad, njöt gränslöst av att äntligen se ett svenskt indieprojekt väcka känslor. Inte sedan The Tough Alliance vevade brännbollsträn tidigt nollnolltal har något stuckit ut så skarpt i vår annars oftast korrekta, oberoende popscen. När trion, plus trummis, på onsdagskvällen möter publiken på Nalen gör de så med en sannolikt ljuvlig sommar att se fram emot, och ett album på gång.

Den lilla klubblokalen är inte full. Men Tribe Friday möter den som vore de på en arena. Deras sätt att helhjärtat omfamna sin gitarrdrivna millennieretro är klart charmerande. Dessutom har de faktiskt låtmaterial att backa upp den egna entusiasmen med. Flera av de redan släppta spåren, som ”Loosie” och ”Get up!”, skvallrar om att här finns mer än bara ungdomlig energi.

Illa dold under den väl tokroliga estetiken skymtar en intelligent kärna. Man skriver inte så här starka poplåtar utan att veta precis vad man gör. Dessutom innehar frontmannen Noah Deutschmann en naturlig stjärnpotential. Han kommer att sätta avtryck, vadhelst han än väljer att göra av sin talang.

Med det sagt är det inte säkert att just detta är projektet som kommer att bära honom hela vägen. Tydlighet i uttrycket är ju ofta både en styrka och en svaghet. ”Man vet vad man får” är sällan det mest positiva man kan säga om ett band. Så om Tribe Friday vill bli mer än ett kul fenomen för våren 2022 måste de nog våga utöka referensbiblioteket. Tjugo år gammal indierock är trots allt redan historia.

