Balanserad och värdig ”Glenna – en hockeysaga” fängslar på Oktoberteatern

Glenn Johansson

Hockeyspelare som spelade i Södertälje SK under klubbens storhetsperiod på 1980-talet, och bland annat tog hem SM-titeln 1985. Samma år vann Glenn Johansson assistligan. I högstaligan snittade han nästan en poäng per match, 113 mål och 233 assist, under sina 349 grundseriematcher.

Han fick tröjan hissad i taket på Scaniarinken den 8 december 2007, där den hänger intill lagkamraten Anders Eldebrinks.

Glenn Johansson dog 2014, 58 år gammal.