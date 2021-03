Balsam Karams starka stil skakar om läsaren

Roman Balsam Karam

Häromveckan skummade jag essäsamlingen ”In the wake” av den amerikanska författaren Christina Sharpe som handlar om hur man kan skriva om svarta liv i en värld präglad av anti-svart rasism.

Medan psykoanalytisk teori tenderar att beskriva traumat som en enskild, avgränsbar händelse försöker Sharpe i stället hitta nya former och troper för att beskriva erfarenheten av att leva under en historiskt nedärvd och strukturell rasism som upprepas kontinuerligt under en livstid – som horisont, som ständigt sorgearbete, som vaka, som omsorg, som väder. Hon försöker förstå svartheten som ett slags ontologi, som en särskild typ av vara och vaksamhet, med en särskild relation till förlust och tid.

Jag kommer att tänka på Sharpe när jag läser Balsam Karams andra bok, ”Singulariteten”. Jag läser den som en gestaltning av ett slags förlustens och flyktens ontologi: ett slags tillstånd, kontinuum eller struktur som länkar samman geografier och generationer. ”det här är inte övergående […] det här är en spricka i jorden,” säger diktjaget när kuratorn råder henne att röra sig vidare från sitt trauma, ”när du talar om en vanlig reaktion – menar du reaktionerna på alla som försvann?” ”när du talar om att ta sig vidare – är det från exilen du menar?” Liksom Sharpe gestaltar boken detta tillstånd genom ett särskilt förhållningssätt till tid.

”Singulariteten” är ett slags triptyk som centrerar tre olika förluster och ser till en början ut som en roman, men framstår snart snarare som ett prosalyriskt diktverk. Varje del har sin egna, distinkta estetik.

Den första, längsta delen utspelar sig i en icke namngiven hamnstad – kanske i Mellanöstern eller Nordafrika – där stränderna dagligen fylls av rika, vita turister och fattiga invånare i jakt på arbete. En avmagrad, namnlös och papperslös kvinna letar efter sin försvunna dotter medan småsyskonen väntar på henne i ett förfallet slumkvarter, som möjligen är ett flyktingläger.

Kanske är det Essa som letar efter dottern Milde, karaktärerna från Karams hyllade debut ”Händelsehorisonten” från 2018, en djupt originell, lyrisk science fiction-roman om ett nedslaget politiskt uppror i en polisstat. Här är upproret emellertid avlägset – i stället är vi fast i en lång evighetseftermiddag, i det gula dammet under en olycksbådande, bländande sol. Formen är klaustrofobiskt repetitiv, som rör den sig i koncentriska cirklar in mot det oåterkalleliga ögonblicket: då kvinnan, i sorg, slungar sig ut i havet.

Hennes död bevittnas av en annan kvinna på besök i landet, som i den andra delen av boken befinner sig på en förlossningsavdelning i Sverige, där hon får ta emot beskedet att hennes ofödda barn har dött i livmodern. Den tredje, sista delen är mer narrativ, tonen avskalad och direkt, och skildrar kvinnans flykt i barndomen från hemlandet och kriget, liksom ankomsten till och exilen i Sverige i korta sekvenser – inklusive återkommande minnen av barndomsvännen Rozia som blev kvar och som senare dog i en bombexplosion.

Vad har dessa tre förluster med varandra att göra? I bokens andra, oerhört starka del sammanlänkas de i diktjagets medvetande, i ett rasande inre bildflöde där mötet på cornichen blandas med dödsbeskedet och släktens historia formad av kriget och flykten. Födelse och död, sorgesång och firande smälter här samman i en lika poetisk som våldsam, uppluckrad tidsrymd:

sedan berättade man att det var klänningen man hade känt igen / i bilen vaknade du till och stoppade pekfingret i munnen och då förstod jag säger mamma igen / man hade grävt fram en kropp från rasmassorna och tack vare klänningen förstått att det var Rozia / då visste jag att du skulle bli min fröjd, för det var precis vad barnet i min dröm hade gjort säger hon och gråter

I denna ”tradition av förlust,” som diktjaget kallar de livsvillkor formade av kriget och exilen, framstår barnets död inte som en enskild olycka utan som en fortsättning. Hur sörjer man en horisont, ett väder? Hur rör man sig vidare därifrån, i avsaknaden av en kollektiv historia som förmår länka samman förluster, separerade av geografi, tid och tystnad?

Och vad är priset för en sådan tystnad? Kanske en oförmåga att navigera tid. Kanske är det därför boken framstår som fragmenterad: flätad kring olika öden, längs en kronologi som rör sig fram och tillbaka, som kröker sig och upprepar sig. Singulariteten, berättar diktjaget, är den plats i rymden där gravitationskraften är så stark att alla avstånd mellan kroppar upphör. I Karams flödande meningar smälter minnen samman, identiteter blir svåra att hålla isär. Där kan det förflutna plötsligt öppna sig i nuet; en livmoder där hjärtslagen tystnat plötsligt bli en spegel mot barndomen.

Inuti är avstånden större – mellan minne och minne och från erfarenhet till erfarenhet går inte längre tiden och kvinnan vet inte var hon befinner sig eller varför, om det var ett år eller en livstid sedan som barnet lekte i magen och solen nästan utplånad sjönk över sockerrörsfälten

Karam skriver på en prosa som är ömsom böljande musikalisk, ömsom stram, ömsom fjäderlätt. Det är poetiskt, enigmatiskt och djupt formmedvetet, men aldrig bombastiskt eller sentimentalt. Flera gånger måste jag ta en paus från läsningen som blir för överväldigande. Är Balsam Karam ett av Sveriges mest begåvade, originella och relevanta författarstjärnskott? Jag tror det. Jag hoppas att hon aldrig slutar skriva.

