Bandet caroline smyger försiktigt fram

Konstrock caroline ”caroline” (Rough Trade/Playground) Visa mer

Åtta medlemmar borde inte kunna låta så här lite. De borde klampa fram mer – eller i alla fall någon gång ta ett rejält snedsteg och snava över varandra. Särskilt när man, som London-oktetten caroline, hela tiden drivs av en uppenbart experimentell och ibland trots allt ganska brötig och stökig ambition.

Men på sitt ofta helt lysande debutalbum smyger caroline otroligt försiktigt fram mellan alla skeva Slint-gitarrer. Varje upphackat försök till postrock balanseras upp av de ljuvaste Gorky’s Zygotic Mynci-harmonier. Varje gnisslande John Cale-fiol sveps in i närmast sakrala körer. Till och med när de skriker och gastar, som i den lysande singeln ”Good morning (red)”, så låter det som att de, av ren artighet, gått ned i källaren och stängt dörren efter sig. Även om en textrad som ”I want it all/so tell them” i teorin, och enligt den brittiska popmusikens alla regler, borde fräsas fram ur ena mungipan på 2020-talets svar på Johnny Rotten eller Liam Gallagher blir den här knappt en viskning.

Det är helt enkelt ingen tillfällighet att caroline skriver sitt bandnamn helt i gemener. Precis som likaledes öppensinnade själsfränder som Black Country, New Road och black midi utgör bandet en liten, men oerhört vacker, motrörelse i en samtid där störst och mest högljudd alltid vinner.

Bästa spår: ”IWR”

Läs mer om musik och fler skivrecensioner, till exempel recensionen av Black Country, New Roads nya album.