Banksymålning såld för rekord – pengarna till sjukvårdsarbetare

Verket ”Game changer” såldes av auktionshuset Christies i London och slutpriset är det högsta som någonsin betalats för ett Banksy-verk. Pengarna går oavkortat till att stödja brittiska sjukvårdsarbetare under pandemin.

”Game changer” dök upp första gången på ett sjukhus i Southampton under den första virusvågen i fjol. Verket föreställer en pojke som håller i en superhjältedocka i sjuksköterskeuniform medan de två klassiska superhjältarna Batman och Superman är förpassade till papperskorgen.

Det senaste verket av Banksy, vars identitet ännu är okänd, som såldes var ”Show me the Monet” som i höstas gick under klubban för 87 miljoner kronor.