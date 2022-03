Banksyverk auktioneras ut till förmån för barnsjukhus i Ukraina

Verket har donerats av en anonym ägare och utropspriset är på 20 000 pund, nästan en kvarts miljon kronor. Ursprungsmålningen gjordes 2003 som en kommentar till Storbritanniens inblandning i Irakkriget och två år senare gjordes 350 screentryck av verket. Trycket har visats på konstmuseet Tate i London.

Verk av gatukonstnären Banksy säljs för miljonbelopp och så sent som i höstas såldes den strimlade målningen ”Love is in the bin” för rekordsumman 220 miljoner kronor.