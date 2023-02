Bar Nîmes: Snällt men menlöst när asiatiska smaker bytts ut mot franska

Bar Nîmes Adress: Rådmansgatan 25, Stockholm. Tel: 08-24 03 50 Hemsida: bar-nimes.se/ Öppet: Tis–lör från kl 17. Prisklass: Mellan. Visa mer

Efter nära tio år med sydostasiatisk matlagning på Farang började kocken Kim Öhman känna en kulinarisk hemlängtan till Europa. Sagt och gjort. I slutet av december öppnades en ny bistro i L’Italianos gamla lokaler. Namnet, Bar Nîmes, är delvis en hommage till krögarens fru som har sina rötter i den sydfranska staden – en gång centralort i det romerska riket, som lockar med bland annat en mäktig amfiteater och vars italienska arv fortfarande präglar platsen.

Det är ett välfunnet och atmosfärskapande namn på en kvarterskrog som profilerar sig på mat med ursprung i södra Frankrike och norra Italien. Just stämningen som är stimmigt kontinental både under en grå februaritisdag och under en mer glammig utekväll på helgen, är det sannerligen inget fel på. När man kliver in från den lite sömniga Rådmansgatan öppnar sig en vacker, långsmal hörnlokal med generösa fönster ut mot gatan, ett viktorianskt klinkergolv i svart och vitt, möblemang och paneler i mörkt trä och en stilig bar prydd med kakel i moderna mönster som bryter av snyggt från resten av den bistrotypiska inredningen.

Pissaladière, 110 kr. Foto: Krogkommissionen

Den sparsmakade menyn – med ett antal klassiska rätter uppdelade på traditionellt vis i snacks, förrätter, primi, varmrätter och tillbehör – ser ut att vara kongenial med såväl krogens namn som känslan i lokalen. Dessvärre visar den sig vara i enklaste laget.

Maten kan närmast beskrivas som barnmat i lyxutförande för prisokänsliga föräldrar även om råvarorna ofta är av hög klass. En pissaladière (110 kr) är här ett tunnbröd med karamelliserad lök som ger sötma, ansjovis och små oliver. Rätten presenteras som snacks och funkar som det – eller skulle ha gjort det om pålägget hade varit salta sardeller som det borde – men bordsgrannarna som tror att de ska få in en liten pizza blir besvikna.

Soup pistou (145 kr) är en klar kycklingfond, förvånansvärt smakbefriad, men rik på vackra, mjälla grönsaker som blekselleri, spenat, morot, vita bönor och tomat. En prisvärd förrätt om gästen hjälper till med lite salt och peppar. Enklast men kanske godast start på kvällen är vitello tonnato (165 kr) med perfekt tillagat rosa kalvkött i tunna skivor, toppade med en klick av den klassiska, krämiga tonfisksåsen med en fin balans mellan kaprisens syra och den feta majonnäsen.

Vitello tonnato, 165 kr. Foto: Krogkommissionen

Efter några inledande rätter blir det alltmer uppenbart att den stiliga och redan inbodda lokalen inte är särskilt bekväm. Man sitter onödigt trångt vid flera bord, särskilt nära ingången. Det känns väl stökigt, folk springer precis bakom ryggen och akustiken är tämligen hopplös.

På pluskontot befinner sig serveringen som är urtrevlig och proffsig – ett vinglas som fallit ner på golvet trollas bort på nolltid. De låter inte gästerna vänta även om det är fullt i restaurangen.

Bland primi-rätterna gillar vi gigli för 195/345 kr, liljeformad pasta i krämig sås med en fyllig smak av citronzest och små möra bitar av spädgris. Det är en rätt som värmer själen en kall vinterkväll.

Stekt anka (325 kr) med ärtor, pancetta och potatispuré liknar vid första anblicken gammelmosters söndagsstek, trots att ankans inre är rosarött: Kött, små gröna ärter och skivad morot. I karott bredvid en potatispuré av den supersläta, smöriga sorten. Det här är inte restaurangmat som ger den matglada en kick.

Spagetti, 195 kr. Foto: Krogkommissionen

Spagetti (195 kr) – presenteras i menyn som arrabiata – en pastarätt känd för bettet från chilipeppar och vitlök samt tät tomatsås. Här är det spagetti med okryddad tomatconcassé.

Samma anonyma ”tomatsås” bottnar tallriken i cotoletta milanese (465 kr). Det är en rejäl, fint panerad och mör kalvkotlett på ben, med garnityr av rucola och parmesan. Inte oäven, med lite salt, men definitivt överprisad. Inte heller den för årstiden typiska skrej-rätten (295 kr) sticker ut. Fint stekt norsk supertorsk som dock vilar på en ganska menlös grytsås med nättkokta kikärtor och några blåmusslor.

Det vi helst tar med oss från Bar Nîmes är känslan kring den pratvänliga baren och bardelen med runda marmorbord där det ser trevligast ut att hänga – alla krogar borde ha en sådan – liksom den inspirerande vinlistan med en del riktiga godsaker från de franska och italienska prestigedistrikten. Även de viner som erbjuds på glas är trevliga bekantskaper som är väl matchade mot rätterna, som bland att ett glas Trousseau, Domaine Fumet Chatelin från Jura (165 kr).

Cotoletta milanese, 465 kr. Foto: Krogkommissionen

Desserterna piggar dessutom upp lagom till finalen. Frangipane (55 kr) är ett fynd för den som vill runda av med en liten sötsak, två små kubiska mandelkakor toppade med färska hallon och florsocker. Blodapelsin (125 kr) där den färska frukten toppas med krämig sabayonnesås är också en fräsch avslutning. Enkelt men utsökt gott. Pain perdu (125 kr), den franska versionen av fattiga riddare, serveras här med ett perfekt lövtunt knäcktäcke och kommer med en härligt syrlig hallonsås och vispgrädde.

I en intervju förklarade krögaren Kim Öhman att han vill skapa en uppsluppen tavernastämning och säger sig vara direkt inspirerad av London-krogen Brat. En restaurang i trendiga Shoreditch som den brittiska dagstidningen The Guardian kallade för ”den kulinariska motsvarigheten till ett framträdande av sir Anthony Hopkins”. Sämre förebilder kan man ha.

