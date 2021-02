Barack Obama gör podd med Bruce Springsteen

Satsningen görs tillsammans med Higher Ground, ett produktionsbolag grundat av Michelle och Barack Obama och som bland annat vunnit en Oscar för dokumentären ”American factory”.

Podcasten heter ”Renegades: Born in the USA” och beskrivs av Spotify som en ”personlig och fördjupande diskussion mellan två vänner”. Värdarna Obama och Springsteen utgår från sina egna, skilda upplevelser i livet när de resonerar kring ämnen som etnicitet, faderskap och utanförskap samt giftermål. De diskuterar även ett polariserat USA – dess historia, var landet befinner sig just nu och hur de går vidare därifrån.

Med orden ”Hur hamnade vi här? Hur kan vi hitta tillbaka till en mer förenad amerikansk historia?” introducerar Barack Obama podcastens första avsnitt. Den före detta presidenten passar även på att dela ut en känga till sin efterträdare, som han beskriver som ”diametralt motsatt” till allt han står för. Framför allt är det hanteringen av pandemin som ifrågasätts, men också hur Donald Trump spädde på ett redan delat USA.

Vidare förklarar Obama hur han och Springsteen, som på ytan kanske inte verkar ha mycket gemensamt, delar samma syn på jobb, familj och landet de älskar. Springsteens raspiga stämma ackompanjeras av Obamas retoriska träffsäkerhet över det 53 minuter långa första avsnittet där allvar varvas med skratt.

Enligt pressmeddelandet hoppas Obama och Springsteen kunna hitta ett sätt att koppla deras ”individuella sökande efter mening, sanning och samhälle” med den större berättelsen om USA. Podcastens första två avsnitt släpptes på måndagen. Totalt ska det bli åtta avsnitt.