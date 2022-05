Barbara Kruger trollar med text och långsamt verkande budskap

Utställningar Barbara Kruger. ”Beginning/ Middle/ End” La Biennale di Venezia. Visas t o m 27/11 Barbara Kruger. ”Bitte lachen/ Please cry” Neue Nationalgalerie, Berlin. Visas t o m 28/8 Maria Kulikovska, ”254”, performance vid Neue Nationalgalerie Visa mer

Det är så mycket att titta på att jag först inte ser någonting. Förbryllad omringas jag av ord och text som löper i alla riktningar. Den amerikanska konstnären Barbara Kruger har förvandlat Neue Nationalgalerie, Mies van der Rohes brutalt ståtliga stål- och glaskoloss mitt i Berlin till ett jättelikt torg av text. Enorma bokstäver i kontrastrikt svart och vitt tryckta på tunn vinylplast breder ut sig över hela stengolvet.

Enstaka tillägg i signalfärgerna rött och orange drar ögonen till sig. Jag läser ”Sorry” och ser här och där glada och ledsna smileys. Går över plastmattan och i andra änden möter mig det uppgivna konstaterandet: ”Ist das alles was es gibt?” Var det här verkligen allt? Allt, av vad?

Detalj från Barbara Krugers installation ”Bitte lachen, Please cry” i Berlin Foto: Magnus Bons

Strax intill bokstaverar jag mig igenom den korta meningen: ”The war for me to become you.” Och fast jag ser vad där står är betydelsen ändå inte kristallklar. I samma stund inser jag att det är just vad Kruger vill – sätta myror i huvudet på betraktaren. Hennes metod går bokstavligen ut på att motarbeta dessa grafiska textmeddelanden som ger sken av att pumpa ut ett budskap. I stället använder hon dem som bromsklossar för tanken.

Och jag som alltid golvats av deras slagkraftiga enkelhet. Visst är hennes kärnfulla sentenser ”I shop therefore I am” och ”Your body is a battleground” numera postmoderna klassiker. Där går budskapet in blixtsnabbt, åtminstone på en första, ytlig nivå.

Men det tar ett tag innan jag begriper att installationen ”Bitte lachen/ Please cry” i Berlin också innehåller citat av tre kända författare. Meningarna av George Orwell, James Baldwin och Walter Benjamin är tryckta i typsnitten Helvetica och Futura men det väldiga avståndet i den öppna salen förvränger deras samhällskritik till svårlästa bokstavsformer och gör deras rättspatos svårt att överblicka.

Vy från Barbara Krugers installation ”Bitte lachen, Please cry” i Berlin Foto: Magnus Bons

I sommar visas Kruger också på Venedigbiennalen och efter att sett även den centralt belägna installationen i Arsenalen, framstår hennes konst mer som långsamt verkande än ögonblicklig. Jag inser också att båda verken har samma tredelade grundstruktur, men i Venedig är helheten tightare och mer effektivt omslutande. Fraser på väggar och golv uppmanar mig att gråta och skratta, att sörja – och att bry mig.

Det är inget mindre än livets förlopp som Kruger vill skildra i ”Beginning/ Middle/ End” i Venedig. Tre centralt placerade skärmar visar animationerna ”Plegde, Vow” som skriver fram några fundamentala formuleringar: den amerikanska trohetseden, äktenskapslöftet och testamentet. De två första visas även i Berlin, på marmorpelarna som håller upp taket.

Det kunde bli väl högtidligt, om inte Kruger var något av en trollkarl när det kommer till text. Utöver sin långa och konsekventa konstnärliga karriär drar hon nytta av bakgrunden som grafisk designer och bildredaktör på tidningar som Vogue och House & Garden.

På skärmarna tickar orden fram i stadig takt – de liksom mäter ut tiden – men då och då skiftar texten spår. Ett ord byts ut till en synonym eller till ett helt annat, och för ett ögonblick ändras textens sammanhang innan den rättar sig själv.

Det är ett effektivt grepp som fångar något grundläggande i vår massmediala verklighet, präglad av fake news. Kruger visar skickligt upp hur information och maktspråk kan gå hand i hand.

Barbara Krugers installation ”Untitled (Beginning/ Middle/ End)” i Arsenalen på Venedigbiennalen. Foto: Roberto Marossi

I samband med öppningen av Krugers utställning i Berlin pågick ett symbolladdat performance på trappan framför Neue Nationalgalerie. I en timme och vid tre tillfällen per dag under en vecka låg den ukrainska konstnären Mari Kulikovska till synes livlös och täckt med den nu så aktuella flaggan i gult och blått. Endast hennes hand stack fram under fanan.

Redan på försommaren 2014 utförde hon oinbjuden samma aktion vid Eremitaget i S:t Petersburg, i samband med konstbiennalen Manifesta 10. Då arresterades hon. Verkets titel ”254” refererar till numret Kulikovska blev registrerad under som internflykting när hon tidigare samma år tvingats fly från Krim till Kiev på grund av Rysslands annektering. Nu har hon även flytt Ukraina.

Maria Kulikovska i performancen ”254” på trappan till Neue Nationalgalerie. Foto: Bernd Borchardt. Courtesy the artist

Den orörliga kroppen på trappan går knappast att misstolka. Inte efter bilderna vi sett av krigets offer. Kroppen som ligger där kunde lika gärna varit din eller min, om vi bott där borta i stället för här hemma. Ett självklart faktum och en tanke svår att ta in, när positionerna ständigt växlar.

Det är som Kruger gestaltar det inne på museigolvet: ”Tänker på dig, jag menar mig, jag menar dig.” Med det första ”dig” och ”mig” överkorsat.

