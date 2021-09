Barn ny måltavla för konspirationsteorier om coronavaccin

Morgonen den 25 augusti publiceras en bild i en grupp för ”föräldrasamverkan” på den krypterade meddelandetjänsten Telegram. I bilden står att läsa:

”VACCINATIONSBUSSAR I VÄSTERÅS!!! DAGS ATT RÄDDA VÅRA BARN.”

Orden följs av en uppmaning att samlas utanför två gymnasieskolor i staden för att ”störa lite, helt enkelt”.

Först uppmanas medlemmarna att ta sig till Grillska gymnasiet, där Region Västmanland ställt upp ett vaccinationstält och en buss.

Bara tio minuter efter att stationen öppnar, klockan 08.40, kallas polisen till skolan – personal och elever störs av tre kvinnor som delar ut flygblad med antivaccinationsbudskap.

– Man vet ju att det finns folk som inte vill ta vaccin, men vi blev väldigt förvånade att det kom människor som protesterade, säger Ewa Ekström, rektor på Grillska gymnasiet.

De försökte skrämma våra elever. De ville väl stoppa dem eller få dem att tänka ett varv till kring vaccinationen.

För att fortsätta arbetet ostört flyttas vaccinationerna i stället inomhus.

– De försökte skrämma våra elever. De ville väl stoppa dem eller få dem att tänka ett varv till kring vaccinationen. Men deras fokus blev helt fel – dels var ju vaccinationen helt frivillig, dels hade de flesta eleverna fått sin första spruta redan innan.

En kvinna som deltog i aktionen mot gymnasiet delar en video i sociala medier. I klippet kan man höra hur en i vaccinationspersonalen påstås försöka mörka att hon ”tar död på några elever”. Liknande budskap har nått Ewa Ekström, efter att medlemmar i Telegramgruppen uppmanade varandra att massmejla rektorn, biträdande rektorn och skolsköterskan.

– Det kom en del mejl och sms, kanske 20–30 stycken. De skrev att jag var ansvarig för att elever skulle bli sjuka eller dö. Många konstiga, långa mejl där man hänvisar till olika amerikanska undersökningar. Men jag läste inte alla, säger Ewa Ekström.

Aktionerna i Västerås är några som den senaste tiden diskuterats i Telegramgruppen som DN följt, och som har ett uttalat syfte att motarbeta vaccinering mot covid-19 för barn och ungdomar i Sverige.

I gruppen, som har ett par hundra medlemmar, skriver man att det nu handlar om ett ”nödläge” och påstår felaktigt att ”regering, landsting, stadsdelar och regioner vill bespruta ditt/dina barn med oprövade mycket experimentella potentiellt dödande injektioner”.

I gruppen skriver även en läkare – som under året blivit en framträdande röst för en större grupp, kallad ”Bota Sverige”, som motsätter sig vaccineringen mot covid-19 – att hon stödjer medlemmarnas initiativ och att ”det är oerhört viktigt att ni arbetar med/mot skolor och föräldrar nu”.

Telegramgruppen har enligt DN:s kartläggning förbindelser till andra onlineforum, bland annat på Facebook, där fler högljudda motståndare mot covid-19-vaccinen samlas. Tillsammans formar de en ytterst spretig rörelse där engagemanget inte sällan brister: få verkar villiga att utföra aktioner; de flesta inlägg innehåller bara länkar eller videoklipp, ofta med ren desinformation byggd på konspirationsteorier.

Tydligt är dock att diskussionerna i flera forum för vaccinskeptiker, i takt med att 16- och 17-åringar nu erbjuds sprutan i Sverige, alltmer kommit att handla om barn och ungdomar. Större aktioner planeras, bland annat på Sergels torg den 19 september under parollen: ”Manifestation för barnen”.

Aktionen stöttas bland annat av den så kallade Frihetsrörelsen, en löst sammansatt grupp av hälsoentreprenörer, konspirationsteoretiker, vaccinmotståndare och nyandliga, som tidigare under året har genomfört flera uppmärksammade och olagliga demonstrationer i Stockholm.

Statsvetaren Emma Ricknell är verksam vid Linnéuniversitetet och har forskat på spridning av desinformation. Hon överraskas inte av att vaccinationsmotståndare nu siktar in sig på barn och ungdomar.

Emma Ricknell. Foto: Linnéuniversitetet

– Hela apparaten kring antivaxxrörelsen har centrerats mycket kring barn. Till exempelvis med den påstådda kopplingen mellan autism och vacciner, som upprepade gånger kunnat motbevisas av forskare, säger Ricknell.

Barn har också stått i centrum för flera andra konspirationsteoretiska narrativ de senaste åren, säger Ricknell. Inte minst i den ogrundade Qanonteorin, som handlar om tron på att ett dolt, satanistiskt pedofilnätverk styr världen.

– Den förälder som just nu bara vill lära sig lite mer, och kanske är aningen tveksam av naturliga skäl, är just nu bara några klick bort från den typen av teorier när man söker på nätet, säger Emma Ricknell.

Den 28 augusti protesterade ”Medical freedom march” i London mot bland annat vaccin för barn. Foto: Martin Pope/SOPA Images/Shutterstock

Konspirationsteorierna kring vaccinen mot covid-19 är flera: att det innehåller giftiga ämnen; att det orsakar infertilitet; att mRNA-vaccin som Pfizers och Modernas används för att förändra människors gener över tid; att massvaccineringen är ett farligt medicinskt experiment mot människors vilja och vetskap.

Kent Werne är journalist och författare. Hans senaste bok, ”Konspirationsfeber”, kom ut i augusti och handlar särskilt om de myter som formats under pandemin. Han säger att det under denna tid skett en tydlig sammansmältning av tidigare åtskilda konspirationsvärldar, till exempel att Qanons tankegods har influerat new age- och alternativhälsa-världen, något som DN tidigare rapporterat om.

Kent Werne. Foto: Anna Drvnik

– Det tar sig uttryck i populistiska slagord som ”Save the children”; de kapade helt enkelt Rädda Barnens hashtag och gjorde den till en trojansk häst för konspirationsteorier som väldigt få personer annars skulle nås av eller fatta tycke för. Det fick oroliga mödrar i USA och Europa som vill skydda sina barn från trafficking och övergrepp att dras in i Qanon-världen och bli del av den.

Barn har länge använts för att sprida panik i konspirationssammanhang, säger Werne och nämner som exempel de så kallade blodsanklagelserna: den antisemitiska myten som uppstod på medeltiden att judar kidnappade kristna barn för att dricka deras blod; en myt skapad i syfte att rättfärdiga våld mot judar.

– Samma motiv återkommer i modern tid, som i 1980-talets satanistpanik i USA, där djävulsdyrkare påstods utföra övergrepp och ritualmord på små barn. Det går sedan igen i Qanons nutida fantasier.

Den senare villfarelsen ledde bland annat till vad som nu kallas ”Pizzagate”, där en man i Washington DC 2016 påverkats av konspirationsteorin att barn hölls fängslade i källaren till en pizzeria. Han åkte därför dit och öppnade eld med en automatkarbin.

Maria Brock. Foto: Malmö universitet

När barn utmålas som offer i en konspirationsteori blir den mycket effektiv. Det säger Maria Brock, forskare på Malmö universitet, som deltar i ett projekt om hur barn och deras hälsa används för att driva olika agendor.

– Det är ett utmärkt sätt att framkalla starka känslor som kärlek och hat under täckmanteln att det sker för att skydda det mest värdefulla, det mest oskyldiga. Budskapen riktar in sig på vad många upplever är den starkaste anknytningen i deras liv, den mellan föräldrar och deras barn, och den starkaste ansvarskänsla vi har för en annan människa.

– Den värsta konspirationsteori jag påträffat är att de vuxna som vaccinerat sig kommer att dö inom några år, vilket gör deras barn föräldralösa. De barnen blir då ”troligtvis” lätta offer för ett pedofilnätverk, vilket anses vara skälet till myndigheternas uppmaningar att vaccinera sig.

”Rör inte våra barn” står det på plakatet vid en demonstration i Toulouse i Frankrike som hölls i helgen, den 4 september. Foto: Alain Pitton/NurPhoto/Shutterstock

Ett annat, mindre extremt sätt att spela på föräldrarnas oro, säger Brock, är kritiken mot att så lite data hunnit samlats in för effekten av vaccin på barn: budskapet är att även om bara ett fåtal barn drabbas av biverkningar så är det ett för högt pris att betala för vaccineringen.

Kent Werne instämmer i att föräldrars oro kan göra dem mer mottagliga för obelagda påståenden om barnvaccin.

– Det är bara att gå till sig själv: Vi lusläser innehållsförteckningarna på maten vi ger våra barn och tänker efter flera gånger innan vi ger dem läkemedel för att vara säkra på att det inte kan innebära allvarliga biverkningar. Narkolepsin som drabbade barn och ungdomar efter vaccineringen mot svininfluensan finns ännu färskt i minnet och används aktivt som argument och tillhygge från vaccinmotståndare, säger han.

I en artikel i New York Times konstateras en koppling mellan extremhöger och antivaccinpropaganda. Den svenska webbkanalen Swebbtv, som beskrivs som högerextrem av stiftelsen Expo, publicerade för en vecka sedan ett inslag där det påstås att vaccinet är ”en dödlig giftspruta”. Man citerar Vladimir Zalenko, läkaren som blev en stor favorit bland Trumpsupportar för påståendet att malariamedicin kan bota covid-19, i hans åsikt att ”enda skälet att ge vaccinet till barnet är om man tror på barnoffer”.

Ett barn vaccineras med svininfluensavaccin 2009. Att många barn drabbades av den allvarliga biverkningen narkolepsi, har gjort många tveksamma till vaccinering av barn. Foto: Bertil Ericson/TT

Maria Brock säger att även om många antivaccin-demonstrationer innehåller högerextrema eller antisemitiska budskap och deltagare, så reagerar de negativt på att kallas högerextrema. Snarare blandar de symboler och budskap, på senare tid har till exempel vaccinmotståndare använt ett emblem där sprutor bildar ett hakkors.

– En del som sprider konspirationsteorier kallar ”coronaregimen” för en diktatur liknande nazismen, och jämför sig själva med judar i Tredje riket. Det finns en stark närvaro av högerextrema idéer bland många av dem, men jag har också sett att coronaskeptiker som benämns extremhöger drivs från etablerad politik och in i alternativa protest- och konspirationsteorigrupper, säger Brock.

Åtgärderna måste sättas in mot de som är oroliga och ge dem korrekt information för att minska deras mottaglighet för konspirationsteorier. Det är väldigt svårt att omvända redan övertygade vaccinmotståndare.

Kent Werne menar att vaccinmotståndet växer i styrka, och att det kan påverka möjligheten att långsiktigt få bukt med pandemin. Därför ligger ett stort ansvar på media och myndigheter att bemöta och avslöja falska påståenden om vaccinet, säger han.

– Såvitt jag sett ökar oron för att vaccin ger biverkningar generellt, det finns en bubblande gryta av oro. Åtgärderna måste sättas in mot de som är oroliga och ge dem korrekt information för att minska deras mottaglighet för konspirationsteorier. Det är väldigt svårt att omvända redan övertygade vaccinmotståndare.

Som DN tidigare rapporterat finns det även tecken på att företrädare för antivaccinrörelsen kan vara på väg att radikaliseras.

”Där finns en radikaliseringspotential. Rörelserna har legitimerade läkare som frontfigurer, för att förpacka det konspirationsteoretiska budskapet på ett mer acceptabelt sätt”, sa Andreas Önnerfors, idéhistoriker och dekan i humaniora vid European Academy of sciences and arts i Salzburg, till DN.

Det är svårt att avgöra hur stort det organiserade vaccinmotståndet i Sverige egentligen är. De grupper som DN följt i sociala medier har allt från ett par hundra till ett par tusen medlemmar – varav endast en mindre del är aktiva. Emma Ricknell betonar också att det är problematiskt ifall föräldrar som är tveksamma dels buntas samman som en enhetlig grupp själva, dels med vad som skulle betecknas vara mer eller mindre extrema konspirationsteoretiker per automatik.

– Det är väldigt liten grupp människor som är helt och hållet hängivna konspirationsteorierna, bland en lite större grupp tveksamma. Och eftersom vi har en så hög vaccinationsvilja över lag i Sverige, så finns det inte så många studier på det här, säger Emma Ricknell.

Det är mycket som fallerat hittills i kommunikationen och då har jag väl inte särskilt stort förtroende att man kan fånga upp alla med det här heller.

Hon tror dock inte att svenska myndigheter fullt ut förstått utmaningen som kvarstår för att få så många som möjligt att vaccinera sig mot covid-19.

– Det är mycket som fallerat hittills i kommunikationen och då har jag väl inte särskilt stort förtroende att man kan fånga upp alla med det här heller.

På Grillska gymnasiet i Västerås har man samtidigt insett att det ändå kanske fanns något positivt med att möta de aktiva vaccinationsmotståndarna. Rektor Ewa Ekström säger att det gav dem ett tillfälle att diskutera källkritik.

– Vi lärde oss mycket av det här, säger hon. Flera elever ville gärna själva ta diskussionerna på plats med de som delade ut flygbladen. De har lärt sig mycket om källkritik och har tagit väldigt välgrundade beslut kring vaccinationerna tillsammans med sina föräldrar.

Även Kent Werne har hög tilltro till att många i den grupp av ungdomar som nu är aktuella för vaccinering har tillgång till korrekt information.

– Min upplevelse när jag har föreläst på skolor och pratat med ungdomar är att de känner till och kan referera till konspirationsteorierna jag pratar om, och de är medvetna om att det är tvivelaktigt eller falskt. De har vuxit upp i internetåldern och har ofta bättre koll än många vuxna, säger han.