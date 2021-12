Barnen frälser världen i ”Out of the blue” på Skånes Dansteater

Dans ”Out of the blue” Koreograf: Anouk van Dijk. Musik: J S Bach, Björk, Michael Gordon, Mikael Karlsson m fl. Dirigent: Daniela Musca. Scenografi/ljus: Theun Mosk. Kostym: Jessica Helbach. Medverkande: Dansare från Skånes dansteater, Malmö Operaorkester, Malmöoperas barnkör. Scen: Skånes dansteater/ Malmö Opera. Speltid: 1 tim 15 min. Visa mer

Det är en bländande vacker, lekfull värld som Anouk van Dijk och hennes flotta, internationella team ställer på scenen i ”Out of the blue”. Den holländska koreografens första egna verk i Sverige är dessutom det första skapat till levande musik, i form av Malmö Operaorkester under Daniela Muscas ledning. Bilder ur en skapelseberättelse blixtrar fram ur det blå, i ett tempo som trappas upp tills det når stormstyrka.

Holländska Anouk van Dijk har lett två danskompanier och utvecklat sin egen dansteknik, countertechnique, innan hon 2019 kastat loss för att verka internationellt som frilansande koreograf. Hennes dynamiska dansteknik befriar kroppen genom att skapa framåtrörelse ur motrörelse. Flödande genom den existentiella tematiken I ”Out of the blue” blir uttrycket hos Skåneteaterns skickliga dansare bitvis eruptivt och jublande, när inåtvända spiralformer löses upp i utåtriktad gestik.

En Greta Thunberg i miniatyr dansar över scenen med gosedjur i famnen

I öppningsbilden ramas scenen in av draperier skiftande i havsblått, medan träblåsarna i orkestern stänker tonkaskader in i Theun Mosks magiska ljus. In rullar en människoanemon inlindad i en vit kokong, som när den krupit ur sin puppa vecklar ut en formbar kropp av skimrande organza. Med Bachs spänstiga Brandenburgkonsert nummer 3 förvandlas havsbilden till en hovscen i bländande vitt – en tour de force för kostymskaparen Jessica Helbach. Solfjädersförsedda narcissister virvlar kring en maktlös gud i vanvördig stildansparodi, och en shoppingvagn får duga som gondol.

Men den köpta världens stabilitet är ett bländverk. Fondväggen öppnar sig och roterar som en svängdörr när dansarna kastas runt i häftiga vågrörelser till Michael Gordons ”Weather”. Rörelserna blir taggiga och desperata; enväldets vita renhet löses upp i brokig, individualistisk anarki när livet blir en akut jakt på mening inför undergången.

Föga överraskande placerar ”Out of the blue” unga miljöaktivister i frälsarrollen – men den slitna metaforen känns här nästan originell. Kanske därför att barnen agerar Björks aktivistiska låtar i sång och dans, i stället för att vara statister. Väggarna rämnar, scenbytena blir hallucinatoriskt snabba, innan flower power-låten ”All is full of love” gör dystopin till kärleksutopi. En ”Greta Thunberg” i miniatyr dansar över scenen med gosedjur i famnen, och leder både barn och cyborgvarelser in i framtiden.

Om bara arrangören Bob Zimmerman hade byggt en musikalisk helhet för att spegla koreografin så skulle nog verket kännas mindre spretigt. Men den kvardröjande känslan är att ”Out of the blue” lyckas säga något upplyftande om vår oroliga tid: lita på barnen, för Guds skull. Och på fantasin.

Läs fler scenrecensioner här.