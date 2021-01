Barnen som överlevde koncentrationslägren

Illustration: Rabén & Sjögren

Lagom till Förintelsens minnesdag i onsdags, den 27 januari, kom ”Mitt käraste gyllene barn”, om flickan Kaja som bodde i Warszawa med sin familj när andra världskriget bröt ut. Kaja, dotter till en chassidisk rabbin, deporterades mot slutet av kriget till koncentrationslägret Ravensbrück och vidare till Bergen-Belsen, hon var tio år och vägde elva kilo när befrielsen ägde rum. Hon bodde en tid i Sverige, men fortsatte efter ett år till sin morfar i USA, när hon till slut lyckats förenas med sin mamma som hon inte sett på fyra år.

Kaja är en verklig människa, Kaja Finkler som numera är professor emerita i antropologi i USA. Christina Wahldén träffade henne under arbetet med sina två tidigare böcker om barnen under andra världskriget, ”Tulpanpojken” (2017) och ”Spionen i äppelträdet” (2018). Alla de tre fristående böckerna baseras på verkliga öden. Holländske Wim i ”Tulpanpojken” bodde hos Christina Wahldéns morföräldrar i Sverige under ett år efter kriget, och under arbetet med den boken hittade Christina Wahldén faktabakgrunden om Esther, som levde gömd i Nederländerna under kriget och vars historia berättas i ”Spionen i äppelträdet”.

Det är oändligt svårt att berätta om Förintelsen för mellanstadiebarn, utan att det vare sig blir för fasaväckande eller för förljuget. Det är också ett mästarprov i sig att omvandla verkliga berättelser till fiktion. Christina Wahldén, som skrivit åtskilliga barn- och ungdomsböcker, har ett förflutet som journalist och förmåga att förvalta intervjumaterial. ”Tulpanpojken” är den mest idylliska boken, och handlar mest om Wims ganska lyckliga liv i Sverige. ”Spionen i äppelträdet” hade inte det direkta vittnesmålet, och gav en djupare bild av krigsbarnens fruktansvärda erfarenheter.

Berättelsen om koncentrationslägret upptar bara en liten del av boken, men gör ett djupt, fasansfullt intryck.

Nu, i ”Mitt käraste gyllene barn”, har Christina Wahldén återigen ett verkligt vittne, och Kaja Finklers upplevelser är långt värre än både Wims och Esthers i de tidigare böckerna. Ändå lyckas Christina Wahldén hålla berättelsen lugn och saklig. Det är som att läsa en pendang till ”Anne Franks dagbok”, som också berättar det som Anne Frank inte själv fick möjlighet att berätta. Kaja Finkler bodde med sin familj i Warszawas getto, men flyttades så småningom till sin far i Piotrków Trybunalski för att klara sig undan den tyfus som härjade i gettot. Precis som Anne Frank levde hon gömd en tid, och precis som Anne Frank hittades hon av tyskarna.

”Mitt käraste gyllene barn” är mer vittnesmål och historisk kunskap än skönlitterär gestaltning, delvis för att så mycket är verklighetsbaserat. En del av boken består av brev som Kaja Finkler sparat, vilka ger en levande bild av sin tid, men de är långt från Christina Wahldéns lättflytande journalistprosa.

Kaja Finkler överlevde, och det är svårt att läsa om hur hon och hennes mamma så småningom slutade att berätta om sina erfarenheter när ingen ändå kunde förstå dem. Men det är en befrielse att Kaja Finkler lyckas berätta nu, inför en lyhörd författare som ger henne röst.

