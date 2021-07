Barnförbjudna rapporter från pandemins privata kaos

Seriealbum Simon Hanselmann ”Krisläge”

I Seriefrämjandets tidning Bild & Bubbla (nr 1 2021) konstaterade chefredaktören Fredrik Strömberg att tecknade serier klarat sig förhållandevis bra under pandemin, jämfört med andra konstformer. ”Faktum är att denna hemmasittande verklighet inte helt oväntat ökat intresset för tecknade serier”, skriver han och tillägger att upplagorna på serietidningar vänt uppåt i Sverige för första gången på decennier.

Ända sedan nittiotalet har de svenska serietidningarna, med få undantag, tampats med sviktande upplagor och nedläggningar.

Man talar nu, försiktigt, om en vändande trend. Att fler svenskar återigen köper tecknade serier betyder ju att fler också läser dem och anledningen, menar Strömberg, är att vi behöver eskapism och underhållning när vi befinner oss ”i en på många sätt deprimerande verklighet”.

Även för Simon Hanselmann, som för ett drygt år sedan gästade Stockholms internationella seriefestival på videolänk från hemlandet USA, har pandemin inneburit en stigande skara läsare. Redan i mars förra året började den fyrtioårige tecknaren rita stripparna till det som nu blivit samlingsvolymen ”Krisläge”.

Det är ett album som bäst kan beskrivas som en barnförbjuden sitcom, där hans gravt missanpassade seriefigurer, däribland den sjukskrivna häxan Megg, hennes försummade kattpojkvän Mogg, ordningspolisen Uggla och den fullkomligt gränslösa Varulv Jones, barrikaderar sig i ett hus för att undkomma det nya coronaviruset. Medan USA stänger ned för att få bukt med smittspridningen skapar en kavalkad av karaktärer sitt eget, högst privata kaos. Ärligt talat verkar det faktiskt dödligare att vistas hemma hos den samboende trion Megg, Mogg och Uggla än ute på de folktomma gatorna.

Stripparna, som Hanselmann inledningsvis publicerade som en löpande webbserie på Instagram, fick raskt 50 000 följare. Valet att på daglig basis teckna en covidserie och samtidigt återuppväcka karaktären Varulv Jones som han tidigare tagit livet av och skapa ett parallellt universum med en egen tidslinje, inte helt olikt de gamla Marvel-serierna, förklarade han med orden; ”Det verkar nästan konstigt att skriva om något annat just nu. Om jag skulle skriva en bok om min mor, om mitt tidigare liv, om 90-talet – vem skulle bry sig?” (Bild & Bubbla, nr 1 2021).

Men Hanselmann är inte ensam om att foga in livet i karantän och den nya pandemins påverkan på så väl psyke som samhälle i stringenta seriestrippar. Landsmannen Chris Ware var även han tidigt ute, med en serie i The New Yorker.

I Sverige har tecknare som Elin Lucassi och Bim Eriksson skildrat pandemin, med vitt skilda temperament. Lucassi i sin allvarligt dokumenterande ”Karantändagboken” (2021), där det nedåtgående antalet kramar står i direkt proportion med den stigande ångesten och nyhetsknarkandet med den fladdrande oron i bröstet. Allt medan Eriksson, med en mer allegorisk och abstrakt berättarstil, lät pandemins olustkänslor ta form av en sällskapssjuk, men ändå oönskad panda i tidningen Galago (nr 140, juni 2020).

I september kommer Bim Erikssons album ”Baby Blue”, en dystopi om ett lyckofascistiskt samhälle inspirerad av de prövningar länder världen över tvingats gå igenom det senaste ett och ett halvt åren. I ramen för intrigen ingår en massvaccination för att få bot med de stigande ohälsotalen, här kopplade till olyckan som sådan. Och i bräschen för alltsammans går en lika ond som uppdiktad Folkhälsomyndighet.

Seriemediet är, av tradition, snabbt och samtidskommenterande. De senaste tio åren har svenska serieskapare behandlat allt från mens och metoo till klimatfrågan och ett sjätte massutdöende. Pandemin är således inget undantag. Men till skillnad från de flesta andra covidserier erbjuder ”Krisläge” varken nykter realism, nya perspektiv, en upplyftande kollektivism eller hjärtevärmande undertexter.

Hos Hanselmann finns ingen tröst att få, om man inte vänder på det hela – och omfamnar tanken på att det alltid finns de som har det värre än värst. Den som inte har en böjelse för becksvart humor gör således bäst i att läsa någonting annat.

I hans loja villavärld är ingenting heligt. Det är feelbad, fastnaglat med skira färgpennor. Allt skövlas. Till och med sexet är sorgset. Samtycket skört. Kroppen mer en vara än ett varande, för de som – likt tvåbarnspappan Varulv Jones – inte har någon annan valuta att betala med.

Karaktärerna utnyttjar lika ofta som de utnyttjas. Hanselmanns serievärld är uppbyggd som en såpopera, men det är helt omöjligt att välja en favorit. Inte ens vardagens väktare Uggla lyckas bibehålla förståndet, någon längre tid. Å andra sidan har vi väl alla känt, åtminstone ett uns, av galenskap under det senaste årets hemmasittande. Men hos denna utlevande, brokiga skara figurer tas själva begreppet krisläge till en helt ny nivå. Till och med en bokstavligt explosiv sådan.

Serien om Megg, Mogg och Uggla, som introducerades på svenska av Lystring förlag i tidskriften Det grymma svärdet 2017 och senare med albumen ”Livet är en jävla fest” (2019) och ”Inkörsporten” (2020) har likheter med Martin Kellermans långkörare ”Rocky”, också den en fabel om mellanmänskliga relationer och existentiell tomhet. Men till skillnad från Rocky och hans vänner befinner sig Hanselmanns arter och avarter verkligen på botten. Som visar serien hur avgrundsdjupt landet USA faktiskt kan vara, för de som faller emellan. Här finns alla sorters neuroser och missbruk, liksom ett närmast patologiskt samlande på stringtrosor.

Men också den lilla, oväntade glädjen i god hämtmat eller ett nytt tv-spel.

Den normalitet som då och då blixtrar förbi i hemmet där allsköns varelser kommer och går huggs raskt ner, som vore själva kontraktet för vad det innebär att vara människa, eller åtminstone seriefigur med mänskliga attribut, förhandlingsbart.

Det är som att Hanselmann egentligen vill säga att lugn och ro är en nåd för de som har råd med den. Fattigdom ett fängelse. Misär, en högst reell erfarenhet.

Pandemi, eller inte.

Det här är Simon Hanselmann Simon Hanselmann är en prisbelönt serieskapare, född 1981 i Tasmanien, men bosatt i Seattle i USA. Som serietecknare slog han igenom 2013, med serien ”St. owl's baby”. Serierna om Megg, Mogg och Uggla finns översatta till 13 språk. I Sverige ges han ut av Lystring förlag. ”Livet är en jävla fest” släpptes 2019, ”Inkörsporten” kom 2020. Nya ”Krisläge” släpptes i slutet av maj, kort innan den amerikanska upplagan ”Crisis zone”. Bland de svenska serietecknare som hyllat honom märks Liv Strömquist, Henrik Bromander, Mats Jonsson och Moa Romanova. Visa mer

