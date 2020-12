Bartosz T. Wieliński: Nu står slaget om de polska medierna

Oron för att coronapandemin skulle hjälpa den polska regeringen att genomdriva sin auktoritära agenda har besannats. I fem år har Lag och rättvisa (PiS), det styrande nationalkonservativa partiet, trotsat Europeiska unionens grundläggande värden. Nu, under de senaste månaderna, har regeringens kampanj mot dess politiska motståndare blivit så hårdför att jag frågar mig om jag fortfarande lever i ett demokratiskt land, samma land som gav startsignalen till den fredliga revolutionen 1989 och sedan tog täten i den demokratiska omvandlingen.

En välkänd advokat med kopplingar till oppositionen har hållits fängslad på uppenbart falska grunder, en solklar politisk hämndaktion. Jaroslaw Kaczynski, ledaren för PiS, har gett efter för den ultrakonservativa katolska lobbyns krav och fått den partikontrollerade författningsdomstolen att utfärda ett nära nog totalt förbud mot aborter. När tusentals kvinnor demonstrerade på gatorna i protest mot att de berövats sina rättigheter skickade Kaczynski ut beväpnade poliser för att med våld upplösa demonstrationerna. Till sin hjälp hade polisen tårgas och stålbatonger. Och nu har PiS bestämt sig för att besegla de oberoende mediernas öde.

Det statskontrollerade oljebolaget Orlen, vars vd är en av Kaczynskis nära förtrogna, meddelade förra veckan att det tar över Polska Press, en mediegrupp som äger merparten av de regionala medierna i Polen: 20 dagstidningar, 150 tidningar med veckoutgivning och 500 webbsajter. Det förs också diskussioner om ett möjligt övertagande av den ansedda dagstidningen Rzeczpospolita.

Orlen har redan köpt Ruch, ett bolag som distribuerar tidningar och tidskrifter i hela Polen och har ett tätt knutet nätverk av kiosker. I ett slag har det statskontrollerade oljebolaget blivit en dominerande aktör på den polska mediemarknaden.

Kvinnorättsaktivist manifesterar i Warszawa den 13 december i år. Foto: Wojtek Radwanski/AFP

Det är svårt att tro på Orlens förklaring att bolaget behöver mediekanaler för att stärka möjligheterna till marknadsföringen av sina bensinstationer. I själva verket handlar det om att ta kontrollen över Polens privatägda medier.

Det styrande partiet har genomlidit en intern kris, dess regering förlorar kampen mot pandemin (Polen har ett av de högsta dödstalen i världen), partiet dyker i opinionsundersökningarna och trots polisbrutaliteten protesterar tusentals arga medborgare varje vecka på gatorna i Warszawa. När PiS fick makten 2016 tog de över kontrollen av public service, sparkade 200 journalister och förvandlade efter rysk förebild televisionen och radion till propagandamaskiner. Men med de problem partiet har i dag räcker inte det. Kaczynski har därför beslutat sig för att öka partipropagandans räckvidd, attackera de fria medierna och strypa pressfriheten. Han har planerat detta i åratal.

På Gazeta Wyborcza har vi redan utsatts för många angrepp riktade mot vårt oberoende. Regeringen, dess myndigheter och de statliga företagen sade 2016 upp alla prenumerationer och drog in all annonsering för att i stället gynna medier lojala med PiS. Det knäckte oss inte. I stället öppnade partiet, dess ministrar, företag och Kaczynski själv slussarna för en flod av stämningsansökningar och försök att få oss åtalade. För tillfället pågår 55 rättsprocesser mot Wyborcza, initierade av personer som står nära PiS. Vi ger oss inte. Men våra kollegor som skriver för Polska Press har med all sannolikhet förlorat sitt journalistiska oberoende.

Läsarna kommer att matas med samma propaganda som public service-televisionens tittare

När man ser hur PiS missbrukar public service, där regeringen ständigt hyllas och föregivna fiender hemma och utomlands ständigt attackeras, är det inte svårt att föreställa sig hur framtiden kommer att te sig för de mediekanaler som köpts av Orlen. ”Opatriotiska” element kommer att rensas ut och därefter kommer alla tidningar, såväl de dagliga som de med veckoutgivning, att förmedla samma budskap. Läsarna kommer att matas med samma propaganda som public service-televisionens tittare; hyllningar till det styrande partiet och fördömanden av oppositionen, sexuella minoriteter och EU.

Orlen har redan pumpat in stora summor i medier som är lojala med PiS. Förvärvet av tidningar som tidigare haft ekonomiska svårigheter, men nu kan vänta sig en flod av fräscha pengar från den nya ägaren kommer att göra det svårare för andra medier att hävda sig på marknaden. Användardata som samlats in av de webbsajter som ingår i förvärvet kommer samtidigt att göra det lättare för PiS att bedriva skräddarsydda politiska kampanjer och stärka partiets väljaranalyser.

Polske premiärministern Mateusz Morawiecki och Ungerns Viktor Orbán under toppmöte i Bryssel den 10 december i år. Foto: Olivier Hoslet/AP

Att använda ett statligt styrt bolag för att hålla medierna i schack är en rysk uppfinning. För 20 år sedan tystade Gazprom Putins kritiker. Samma metod har använts av den ungerske premiärministern Viktor Orbán som låtit bolag som ägs av hans kompisar köpa oberoende mediekanaler för att sedan göra dem regimvänliga eller lägga ner dem, så som skedde med den ansedda dagstidningen Népszabadság. I Ungern, en EU-medlem, finns nästan inga fria medier. Det är faran Polen står inför.

Det är värt att notera att nyheten om Orlens medieförvärv presenterades samma vecka som EU höll det avgörande toppmötet kring frågan hur Polens och Ungerns brott mot rättstatens principer (”rule of law”) skulle hanteras. Det kunde inte finnas något bättre sätt för Kaczynski att visa att han inte har något till övers för EU och dess värden.

Översättning från engelska: Per Svensson