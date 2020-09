Beethoven i ny tappning svänger och skränar

Ludwig van Beethoven ”The Complete String Quartets vol.III” Cuarteto Casals (Harmonia Mundi/Naxos) Visa mer

"Symphony no. 9 & Choral Fantasy" Pablo Heras-Casado och Freiburger Barockorchester. (Harmonia Mundi/Naxos)

"Prisoner of the State" David Lang New York Philharmonic med flera. (Decca/Universal)

”Jag försöker använda musik likt en annan bild som inte är en bild, likt ett annat element”, säger Jean-Luc Godard i en intervju från 1980. Och särskilt besatt var han av Beethovens stråkkvartetter som han bland annat använde i ”Två eller tre saker jag vet om henne” och i ”Förnamn Carmen”. Inspirerad av dubbelheten i Beethovens uttryck kunde Godar låta en och samma musik ur den fjärde satsen i stråkkvartett i ciss-moll Op. 131 såväl ackompanjera en atombombsexplosion som en öm smekning över en naken hud.

Just denna sats tillhör också en av höjdpunkterna på Cuarteto Casals enastående inspelning av de samtliga stråkkvartetterna som nu fullbordats med en tredje volym. Deras djärva men djupt musikaliska attityd till dessa kvartetter har också tillåtit dem att ordna dem så att de inte, som länge varit gängse, är inlåsta i tre perioder: den formande, den heroiska och den sena. Här framstår Beethoven som något av en avantgardist redan i de tidiga kvartetterna och som en musikantisk underhållare även i de sena. Och det är oerhört välgörande. I slutet av september kommer de till Stockholm för fyra konserter, försök att få biljett!

En ny syn på Beethoven ger också den amerikanske tonsättaren David Lang i sin opera ”Prisoner of the State” från 2019. En beställning av bland andra New Yorks filharmoniker och Malmöoperan. I texthäftet berättar Lang om hur han i 40 år burit på en ny version av Beethovens ”Fidelio”, en kommentar med helt igenom egen musik utifrån ett eget libretto. Och med fångarna i operan i centrum. De som så besynnerligt försvinner ur handlingen redan i första akten av ”Fidelio” för att sedan i finalen återkomma som befriade ur det avgrundslika mörkret.

Det är en köropera med idéer lånade från bland andra Machiavelli, Rosseau och Hannah Arendt. Samt ett reflekterande över bestraffningen som institution som påminner om tankarna hos Michel Foucault. Men här finns också tre starka rollporträtt - inte minst Fidelio/Leonore själv som i en drabbande scen inte minns något annat än att hon en gång varit kvinna.

Med en starkt stiliserad American Songbook-melodik, svärtade klangfärger och en stramt hållen men tungt verkande rytmik frammanar Lang en mänsklig värld på gränsen till det omänskliga. Människor som söker efter befrielse, men som knappt tror på den när den väl kommer. För är den verkligen möjlig?

Sällan hade väl Beethoven själv denna tro så stark som när han i all hast komponerade sin stora Koralfantasi som finalnummer till sin legendariska men också kaotiska jättekonsert i Wien 1808. Det verk som introducerade den melodiska idé som skulle återkomma i full skala i den nionde symfonins glädjerusiga final. Nu har Pablo Heras-Casado spelat in dessa två verk tillsammans med Freiburger Barockorchester, Zürcher Sing-Akademie och Kristian Bezuidenhout i den pianostämma som Beethoven av tidsbrist blev tvungen att improvisera 1808. En inspelning som det sjunger, svänger och skränar om. Som när natten och stormarna blir till ljus, vilket texten säger.

Bästa spår: Op. 18 no. 5; Choral Fantasy; ”I was a woman”.

