Begåvat möte mellan virtuella och konstnärliga världar

Utställningar ”Oedipus in Search of Colonus” Loukia Alavanou ”Konungarikena Elgaland-Vargaland presenterar Världsutställningen 2023” Carl Michael von Hausswolff, Leif Elggren Accelerator, Stockholms universitet. Visas tom 18/6 Visa mer

Först en passage genom en dunkel korridor, sedan ett sfäriskt rum, en avancerad snurrfåtölj och en vr-hjälm. Det känns som en perfomativ rit att ta sig in till Loukia Allavanous ”Oedipus in search of Colonus”, som blev ett av förra årets mest omtalade verk på Venedigbiennalen.

På Accelerator förstärks dessutom känslan av att ge sig in i en mörk grotta av den långa trappan ner till konsthallens underjordiska salar. Verket av den grekiska konstnären bygger på Sofokles sista tragedi där en landsflyktig, blind och döende Oidipus söker en fristad i Kolonus. I vr-verket låter Alavanou fragment av den 2400 år gamla pjäsen spelas upp av romska amatörskådespelare i en kåkstad där de flesta saknar medborgarskap och därmed möjligheten att själva bestämma både sin vistelseort och sin sista vila. I korta manieristiska scener agerar de ofta maskförsedda skådespelarna medan en röst läser texten.

Visst fungerar verket. Det är onekligen suggestivt att snurra runt och ta in miljön som är filmad i 360 grader. Men adderar vr-tekniken något substantiellt till verket? Blir narrativet, och poängen om hur romernas situation speglar det antika dramat, starkare eller tydligare för att jag har på mig en vr-hjälm i jämförelse med en konventionell video, där bildkvaliteten dessutom skulle vara bättre?

Visningsrummet för Loukia Alavanous vr-verk på Accelerator Foto: Jean-Baptiste Béranger

Nej, inte riktigt. Vr-effekten blir teknik för teknikens egen skull, och därmed ganska ointressant. Men verket är ändå bra. Och även om allt snurrande i stolen distraherar så förtar inte heller tekniken berättelsen, vilket oftast är fallet när det handlar om konst i vr-format.

Men det bör också sägas att Loukia Alavanous vr-verk faktiskt får en effektiv förstärkning när jag går in i Accelerators andra utställning och flanerar runt i konungarikena Elgaland-Vargalands ”Världsutställningen 2023”.

Leif Elggren och Carl Michael von Hausswolffs evigt aktuella verk, som gör territoriella anspråk på alla världens fysiska och mentala gränser, blir som en resonanslåda för den rit som inträdandet i Alavanous mörka rum och påtagningen av hjälmen utgör.

Elgaland-Vargalands passexpedition på Accelerator. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Det blir ett begåvat möte mellan två utställningar. Effekten går nämligen åt bägge håll. De romer som agerar i den virtuella värld som materialiseras runt betraktaren personifierar allvaret i den konceptuella idén bakom de ofta lite tokroligt presenterade kungarikena.

I ”Världsutställningen” får vi annars som vanligt ta del av diverse dokument och trivia som hör de dubbla rikena till. Dessutom presenteras nationalrätten (pasta med ketchup) och andra livsmedel, ett antal ljudverk där såväl himlakropparna som avlidna kommunicerar och en video som följer det stilla livet på den bro i franska Bagnols-sur-Cèze som har överlämnats till KREV. Bland mycket annat.

Roligast blir utställningen om man passar på att besöka den när passexpeditionen är öppen och projektets performativa drag är som tydligast. Då lär också mötet med Loukia Alavanous verk bli ännu starkare.

Läs mer om konst