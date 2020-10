Behållningen av Teater Moments nya ligger i de roliga detaljerna

Teater ”Allt för truppen” Upphovsperson: Josefin Ankarberg efter Christopher Marlowe Regi: Josefin Ankarberg Översättare: Åsa Berglund Cowburn, Richard Cowburn Blankvers: Marika Andrae Scenografi, kostym: Åsa Berglund Cowburn Musik: Simon Steensland Medverkande: Niki Gunke Stangertz, Alexander Ohakas, Camilla Larsson, Joel Dannerup Scen: Moment teater Stad: Stockholm Speltid: 2 timmar 40 minuter Visa mer

”Helvetes jävla skitpjäs”, inleder en av skådespelarna kvällens föreställning. En annan avslutar den med att konstatera att ”det var ju helt osammanhängande”, och som förvirrad publik är man böjd att hålla med.

Christopher Marlowes pjäs ”Massakern i Paris” från 1593 är inte lätt att hänga med i. Med ett enormt rollgalleri berättar den om den natt av massmord på protestanter i Paris som de inbördes striderna mellan franska katoliker och protestanter ledde till 1572. Och Moment teaters uppsättning har inte som ambition att göra det lättare. Tvärtom, i detta teaterhus ska publiken gärna bli välgörande förvirrad, sätta skrattet i halsen eller få en lätt mental hjärnskakning.

Regissören Josefin Ankarberg har alltså tagit Marlowes pjäs, i översättning av Åsa Berglund Cowburn och Richard Cowburn och med blankvers av Marika Andrae, och skrivit in den som pjäs-i-pjäsen i sin egen ”Allt för truppen, eller Att försöka minnas Massakern i Paris 1572”.

Ramhandlingen går ut på att en teatertrupp får order av drottning Elisabet I att göra en minnesrekonstruktion av Marlowes pjäs för att den ska kunna skrivas ner. Ett antagande är nämligen att det bevarade manuset skapades just så. Ankarberg har tagit fasta på detta, i kombination med teorierna om dramatikerns mystiska död – var det ett politiskt lönnmord på grund av hans verk? Hon låter det sakta gå upp för truppen på scenen att det här är ett beställningsjobb från drottningen som de verkligen inte, alltså verkligen inte, bör sabba.

Det går att se som en farsartad skildring av hur det kan bli när kulturskapare känner sig tvingade, på grund av ekonomi och maktutövning, att leverera enligt de styrandes önskemål. Under den elisabetanska eran såväl som under någon annan era. Teaterns villkor ställs också mot ett kommersiellt profiterande på människors oro och sensationslust, genom infällda dockteatersketcher från ett skruvat kreativt tv-bolagsmöte om ”trauma drama”. Dessutom uppstod en osannolik aktualitet när pandemin plötsligt slog till under produktionen av en pjäs som utspelar sig i ett pestdrabbat London, en verklighetsreferens som utnyttjas en hel del.

Marlowes historiska material rörs alltså ihop med massor av samtidsingredienser. Och rörigt blir det. Hur medvetet det än är tänkt blir helheten för omständlig, berättandet alltför krångligt. En lång ljudsekvens från podden ”Deserter Pubcast” känns överflödig. Behållningen ligger i den komiska personregin och påtagliga ensemblehumorn, i de roliga detaljerna i spelet. Berglund Cowburns kostymer frossar i svulstiga rockar, spetsiga tofflor och trikåer.

