Behövs det kändisar för att få svenskarna att ta vaccin?

Den 28 oktober, 1956, skulle den då 21-årige Elvis Presley uppträda live i ”The Ed Sullivan Show” i New York. Sändningen började dock redan backstage, där artisten avtäckte sin vänsterarm och lät stadens biträdande hälsokommissionär injicera en spruta.

Rockstjärnan fick där och då ett poliovaccin, som en del av stadens kampanj för att övertyga tonåringar om att ta vaccinet. Efter injektionen testade artisten rörelseförmågan i armen innan han gick in till de skrikande fansen i studion och drog i gång hitlåten ”Hound dog”.

Minnet av Elvis Presleys offentliga vaccininjektion har väckts till liv på nytt nu, år 2020, när världen står inför massvaccinering mot covid-19. Hans manifestation, som då sägs ha bidragit till att öka vaccinationsbenägenheten bland unga som trodde sig vara bortom risk, används som exempel på vad som kan komma att krävas även i dag för att förmå människor att ta vaccinet mot en sjukdom de flesta ändå överlever.

Journalisten och historikern David M Perry skrev nyligen på CNN:s webbplats att det den här gången inte kommer räcka att med att flera expresidenter – Barack Obama, George W Bush och Bill Clinton – redan har erbjudit sig att ta covid-19-vaccin i live-tv. Nej, samtliga amerikaner, menar Perry, måste i realtid få se någon som de känner till och litar på ta vaccinet:

”Vi kommer inte bara behöva en Elvis, utan ett helt all star-band för att få det här gjort”, skrev han. Kanhända blir en av de första i den globala skaran av celebriteter drottning Elizabeth II, då Storbritannien körde i gång vaccineringen på tisdagen. Enligt The Times låter kanske 94-åringen och hennes 99-årige make ”det bli känt” när de vaccinerats.

Den nationella vaccinsamordnare Richard Bergström, som ansvarar för att Sverige får tillgång till vaccin, säger sig vara tudelad till idén om att låta kändisar ta vaccin offentligt.

– Å ena sidan visar det att man går i bräschen om man tar vaccin tidigt. Men samtidigt får det inte uppfattas som att man går före i kön, säger Richard Bergström och fortsätter:

– Vi har en väldigt stark känsla för rättvisa och solidaritet i Sverige. Om vi skulle vaccinera mig själv, socialminister Lena Hallengren, Anders Tegnell och Johan Carlsson i direktsändning först, då är det inte säkert att det uppfattas som något positivt. Det kan i stället uppfattas som att vi tränger oss före.

Regeringen och myndigheterna har en stor utmaning framför sig för att visa på nyttan av en bred vaccinering. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell kan det möjligen krävas att mellan 60 och 70 procent av svenskarna vaccinerar sig för att man sedan helt ska kunna frångå alla restriktioner.

– Det gäller att skapa tilltro till det här. Bästa sättet för att stävja desinformation är att vara transparent med processen. Vi försöker vara det och betona att vi inte tummar på några krav över huvud taget för godkännande i EU, säger Richard Bergström.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström. Foto: Eva Tedesjö

Utifrån mätningar av den svenska vaccinationsviljan ser det ut att vara på håret att vi når upp till de krävda nivåerna. Mer än var tredje svarande i en DN/Ipsos-undersökning i oktober uppgav att de troligen eller helt säkert kommer att avstå från att vaccinera sig mot covid-19. Det medan preliminära resultat från en studie vid Södertörns högskola i september visade att fyra av tio antinge var tveksamma eller ovilliga att ta ett vaccin.

Enligt Södertörnsforskarna låg vaccinationsviljan i Sverige därmed under snittet för andra jämförda länder i Europa. Frågan om huruvida man vill vaccinera sig eller ej ser forskarna delvis som tillitsfråga: ”Det finns tydliga samband mellan tilliten till olika institutioner i samhället, till medicin och forskning, till medier och till andra medborgare (mellanmänsklig tillit) och vaccinationsbenägenhet”, skriver de.

– Om man har en låg tillit till allting i samhället, även till sina medmänniskor, då är det ganska naturligt att man inte heller litar på läkemedelsindustrin och sjukvården, säger Fredrik Stiernstedt, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Alla undersökningar hittills pekar på att det ännu inte finns en jättemajoritet som vill ta vaccinet. På ett sätt är det förståeligt, tycker jag. Det har varit en väldigt snabb process och än så länge väntar vi dessutom på ett godkännande.

Foto: Lisa Mattisson

Vanligaste skälet till att man tvekar att ta ett vaccin är, enligt studien, att det inte uppfattas som tillräckligt säkert. Men trots att skepticismen är utbredd tror Stiernstedt att resultaten kan svänga snabbt när vaccinen väl blir godkända för användning. Det eftersom en stor del av de vaccinationsobenägna inte uppgav sig ha ett underliggande principiellt motstånd mot vaccin, säger Stiernstedt. Sju procent inom den gruppen svarade att man generellt är emot vaccin.

Gruppen av människor som har ett djupt rotat vaccinationsmotstånd blir troligen svåra att övertyga kring nyttan av ett covid-19-vaccin, spår Stiernstedt, som dock inte dömer ut idén att låta kändisar ta vaccin offentligt.

– Varför inte? Det kanske är värt att pröva även om det är ganska främmande för en svensk offentlighet. Man kanske inte ska låta tidigare statsministrar som Ingvar Carlson eller Fredrik Reinfeldt göra det i första hand, utan influerare eller kändisar. Personer som vi har en närmare, personlig relation till. Kanske Pernilla Wahlgren i ”Wahlgrens värld”?

Världshälsoorganisationen, WHO, listar vaccinmotstånd som ett av de nuvarande tio stora hälsohoten i världen. Ett skäl är att svåra infektionssjukdomar som har kunnat stävjas med vaccin, såsom mässling, blossat upp på nytt. WHO har under pandemin upprepade gånger även varnat för infodemin. ”Desinformation kostar liv”, skriver man och nämner hur misstro kring exempelvis verksamma vacciner kan bidra till att viruset fortsätter att spridas.

Tidigare under året visade även forskare från George Washington-universitetet i en artikel i tidskriften Nature hur vaccinationsmotståndare snabbt vinner mark i sociala medier. Enligt studien är antivaccinrörelsen på nätet en stor, spretig och högljudd rörelse. Kluster av vaccinmotståndare lyckas också på flera håll komma i kontakt med dem som fortsatt tvekar kring sin inställning till vacciner.

Hur samordnat och febrilt anhängarna kämpar för att nå ut till fler med sina budskap avslöjas även i den granskande dokumentärserien ”Vaccinkrigarna” från SVT:s Dokument inifrån, där reportrarna Anna Nordbeck och Malin Olofsson infiltrerat rörelsen och följt dess förgrundsfigurer och anhängare, både i Sverige och i USA.

– I rörelsen finns många helt vanliga personer som ofta råkat ut för någonting hemskt i sina liv. Många bär på sorg och skörhet, och greppar efter halmstrån. I antivaccinrörelsen finns ett svar när man söker efter en enkel förklaring. Till exempel på varför barn drabbas av autism. Eller varför ens barn rycks ifrån en i plötslig spädbarnsdöd, säger Anna Nordbeck.

I SVT:s ”Vaccinkrigarna” följer man bland annat Andrew Wakefield, som blivit en frontfigur för antivaccinrörelsen efter grundlösa påståenden på slutet av 90-talet om ett samband mellan MPR-vaccin och autism. Det finns inga vetenskapliga belägg för påståendet och Wakefield förlorade efter studien sin brittiska läkarlicens. Foto: Paul Grover/REX

I ”Vaccinkrigarna” visar SVT-reportrarna hur rörelsen numera i princip påstår att vaccin kan vara orsaken till alla typer av sjukdomar och diagnoser. Generellt är budskapen grundlösa men får stor spridning även i öppna, populära föräldraforum. Inte minst för att desinformationen är välutformad och emotionellt träffande, till exempel när den förs fram i filmen ”Vaxxed” och dess uppföljare.

– Filmerna är oerhört manipulativa. Teamet som gjort dem är medvetna om att de personliga berättelserna berör och är väldigt övertygande, trots att det sällan finns några vetenskapliga belägg. Det finns en otrolig spännvidd i den här globala rörelsen, men filmer som ”Vaxxed” har bidragit till att göra den mer sammanflätad, säger Anna Nordbeck.

Företrädare för rörelsen har, berättar Nordbeck, under pandemin upplevt sig ha medvind i sin kamp mot vacciner, trots att världens enda väg bort från katastrofen i nuläget just är möjligheten till massvaccinering. Demonstrationer mot vaccin har bland annat ägt rum i London och Berlin, där man har gjort gemensam sak med demonstrationer mot lockdowns, berättar Nordbeck.

– I rörelsen finns en uppfattning att deras fråga är på agendan, och att det gör att de får med sig fler till deras kamp, säger hon.

Flera sociala medier, däribland Facebook, har på sistone lovat att ta krafttag mot desinformation kring vacciner. Den underliggande skepticismen kan dock bli svår att komma åt visar en undersökning som organisationen First Draft, som kartlägger desinformation, gjort under året.

Mellan juni och september scannade First Draft samtliga inlägg på Twitter, Facebook och Instagram som innehöll orden ”vaccin” och ”vaccinering” på engelska, spanska och franska. Man gick sedan därpå vidare med att djupanalyserade 1.200 av inläggen som genererat mest engagemang på nätet.

En av slutsatserna man drar, som chefen Claire Wardle nyligen skrev om i Boston Globe, är att inläggen med vaccinationsskepis inte ska förstås som isolerade företeelser man kan bekämpa. I stället måste man förstå hur ett alternativt narrativ kring verkligheten skapas – ”ett dagligt dropp, dropp, dropp av innehåll” som ramar in den information människor får ta del av, skriver hon.

”Oavsett hur många forskare som står bakom utbredda immuniseringsprogram som kan göra det möjligt för människor att återfå sin rörelsefrihet, att krama sina familjer, att resa över gränser och återgå till arbetet för att möjliggöra ekonomisk återhämtning, så har denna dagliga flod med små doser av desinformation skapat ett narrativ som är otroligt svårt att motarbeta”, skriver Wardle.

Kanske finns potential till lågintensiv desinformation även inbäddad i den till synes vardagliga frågan ”tänker du vaccinera dig?” med svarsalternativen ”ja” eller ”nej”, som den senaste tiden spridits, bland annat i enkäter av flera etablerade medier. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, har samtidigt lagt märke till den motrörelse som sprids i sociala medier, där influerare påpekat det problematiska med frågan:

– I stället gör man en poäng av att ett ogrundat samtal kring frågan kan ge en falsk känsla av att det finns ett statistiskt underlag för att vaccinet är riskabelt. Jag tror det är en bra poäng: om vi pratar väldigt mycket om de som är tveksamma eller säger nej till vaccin, då finns det en risk att man sprider en obefogad oro, säger Åsa Wikforss.

Tillit är i grunden en känslofråga, påpekar hon. För att nå ut med korrekt information till vaccinationsskeptiker krävs att myndigheter, institutioner och medier de kommande månaderna klarar av en svår balansgång, säger Wikforss.

– Man måste ta människors oro på allvar men inte på för stort allvar. Man måste fokusera på fakta, förklara varför det inte finns skäl att vara rädd, att man inte har hoppat över säkerhetskontroller under arbetet och varför vaccinet mot covid-19 inte har något att göra med svininfluensavaccinet. Det är helt orelaterade händelser, säger Åsa Wikforss.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi och ledamot i Svenska Akademien. Hon är författare till boken ”Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender” och arbetar med forskningsprogrammet ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”. Foto: Henrik Montgomery/TT

Forskarna, vetenskapsjournalisterna och de som sitter på korrekta fakta bör få dominera det offentliga samtalet om vaccinet, menar Wikforss. Hon tror att om någon ska ta vaccinet i direktsändning kanske det är bäst om det är grupper eller individer vars agerande kan bidra till att stärka tilltron till vetenskapen.

– Då kan det finnas en poäng att det inte görs av en politisk eller intellektuell elit. Kanske hela Djurgårdens fotbollslag kan göra det? Det skulle vara ett väldigt direkt sätt att kommunicera tilliten.

