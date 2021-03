Belarus diskas från Eurovision – för politisk låt

Den 10 mars fick Belarus bakläxa från The European Broadcasting Union EBU och en uppmaning att göra om sitt bidrag eftersom att det ansågs vara alldeles för politiskt.

Låttexten innehåller bland annat raden ”I will teach you to toe the line” vilket EBU tidigare sagt kan tolkas vara riktat mot dem som protesterar mot landets president Aleksandr Lukasjenko.

På fredagskvällen skriver EBU i ett pressmeddelande att Belarus har skickat in en ny låt framförd av samma artist.

”Också detta bidrag bryter mot de regler som säkerställer att tävlingen inte används för egen vinning eller vanhedras”, skriver EBU och slår fast:

”Belarus kommer inte att delta i 65:e upplagan av Eurovision song contest”.

Den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko har tidigare tolkat EBU:s beslut som ännu ett tecken på att väst är emot honom. Både han och parhästen Vladimir Putin har antytt att västerländska regeringar försökt elda på protesterna som skakat Belarus under senaste året.

”De pressar oss på alla fronter. Till och med i Eurovision, ser jag, sa Lukasjenko till Reuters för ett par veckor sen.

Svenska Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro har tidigare varit mycket kritisk mot Belarus bidrag och kallat det för propaganda.

”Lukasjenko använder kultur och sport för att göra politik. Det kan vi aldrig tillåta” skriver Karlsbro i ett uttalande.

Läs mer:

Politiker vill slänga ut Belarus ur ESC