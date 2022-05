Belle and Sebastian mixar gammalt och nytt

Indiepop Belle and Sebastian ”A bit of previous” (Matador/Playground) Visa mer

Belle and Sebastian inleder sitt nya album med en kongenial prolog. Öppningsspåret ”Young and stupid” handlar om att minnas sina ungdomssynder och den känslomässiga bergochdalbanan de medförde, men också om att bli äldre. Att bebo en allt stelare kropp, kanske ensam, kanske i sällskap med barn, partner eller en hund. Det är en akustisk rockballad pyntad med fiol, melodiös och myllrande, men också en bandsång. Det är som om det skotska indiebandet med Stuart Murdoch och Sarah Martin i spetsen vill säga: ”Det här är vi. Och kolla vad det blev av oss! Och er!”

Gruppen, som albumdebuterade för mer än 25 år sedan, släpper nu sitt tionde studioalbum. De har åldrats, liksom de mest hängivna fansen. Och för alla dem är ”A bit of previous” så klart en gåva. Som titeln antyder är det en samling låtar som anknyter till tid, den som gått och den som ännu skall komma. Ändå finns här inte så värst mycket utrymme för sentimentalitet eller för den form av konserverande nostalgi som motverkar kreativ pånyttfödelse.

Pandemin kastade om förutsättningarna för alla. Så också för Belle and Sebastian - ett numera utspritt musikaliskt gäng – som tog tillfället i akt att samlas i en musikstudio i Glasgow och mejsla fram en luftig, men också uppdaterat krispig, ljudbild. På ”A bit of previous” rör de sig bakåt, till rötterna, men också framåt. Resultatet är ett överraskande tillåtande och älskvärt spretigt album.

På skivan finns så väl stort låtskriveri, glädjerusiga arrangemang, discoglitter, sakrala körer och en gospeldoftande protestsång (”If they're shooting at you”). Men också en experimentlusta som stundtals tar överhanden. Visst tar syntmattorna i ”Talk to me Talk to me” bandet in i 2022 men de mest bredbenta gitarriffen hade gärna fått stanna i 80-talet. Mer lyckad är i stället den suggestivt, beatdrivna ”Reclaim the night” där Sarah Martin framträder i helbild i en betydligt mer klubbpoppig kostym.

Bästa spår: ”Young and stupid”, ”If they're shooting at you”

Läs mer om musik och veckans skivrecensioner