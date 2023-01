Belle and Sebastian överraskar med lekfulla ”Late developers”

Indiepop Belle and Sebastian ”Late developers” (Matador/Playground) Visa mer

När de skotska indieveteranerna Belle and Sebastian gjorde albumcomeback med ”A bit of previous” i maj förra året höll de tyst om att de i själva verket spelat in två skivor i musikstudion i hemstaden Glasgow.

Överraskningsalbumet ”Late developers” är gruppens tolfte studioalbum och kan ses som ett lekfullt, lite oregerligt småsyskon till fjolårets mer allvarstyngda återkomst. Penseldragen är breda, kamratskap och kreativa infall bejakas i ett härligt, musikaliskt mischmasch där hela bandet bidragit till låtskrivarprocessen.

Albumet innehåller lite av varje. Discodoftande kammarpop, funkiga basslingor, sorgsen fiol, sepiatonad folkrock, kasserad filmmusik och ett par riktigt klassiska Belle and Sebastian-spår, som den bedårande duetten ”When the cynics stare back from the wall” med Tracyanne Campbell från Camera Obscura, trängs på ett älskvärt men spretigt album.

Ofta landar Belle and Sebastian på fötterna, någonstans mellan nutid och dåtid, mellan skamlös nostalgi och en samtida, depraverad ton. Försöken att blidka den växande unga fanskaran slår emellertid snett på det kitschigt 80-talssyntiga singelspåret ”I don't know what you see in me”. Den poppiga powerballaden, producerad och skriven av nittiotalisten Peter Ferguson (Wuh Oh), hade gärna fått stanna kvar i byrålådan.

Bästa spår: ”Late developers”, ”When we were very young”

