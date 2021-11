Benedict Cumberbatch: ”Mitt beteende gick emot alla mina egna instinkter”

Sherlock Holmes, Hamlet, Patrick Melrose, Julian Assange, kodknäckarsnillet Alan Turing, brexitarkitekten Dominic Cummings... osv...

Benedict Cumberbatch är inte direkt känd för att göra det lätt för sig på jobbet. Snarare har han dragits till de allra svåraste fallen – de allra mest excentriska särlingarna, diagnoser är heller inget hinder. Men frågan är om inte ranchägaren Phil Burbank i Jane Campions ”The power of the dog” är den mest komplexa figuren av dem alla.

– Ja, jo, det kan man nog lugnt säga, ler Benedict Cumberbatch under ett parasoll på terrassen till lyxhotellet Excelsior på Lido utanför Venedig.

– Jag brukar ju oftast dra mig till minst förväntade rollerna för att hålla mig vaken på jobbet. Men, ja, Phil Burbank ligger nog långt utanför också min trygghetszon.

No shit, Sherlock.

Phil Burbank är en enda salig psykologisk röra. En homosexuell alfahanne, sårbar machocowboy, misogyn romantiker och karismatisk sadist i en och samma hjulbenta kropp. En giftig cocktail av perverterad sorg, undertryckt sexualitet och ett förakt för den moderna värld som han tycker är ytlig. Han är en karismatisk renässansmänniska som lever i det förgångna, pratar latin och grekiska, citerar poesi, spelar banjo som en gud och ägnar ensamma kvällar i stallet åt att smörja in hästsadeln som han ärvt av sin döda ”vän” Bronco Henry – idol, mentor, älskare.

”The power of the dog” bygger på Thomas Savages roman från 1967 och kretsar kring två omaka ranchägarbröder i 20-talets Montana som levt i ett slags symbios sedan barnsben. Den högspända husfriden raseras för gott när den yngre brodern George gifter sig med änkan Rose (Kirsten Dunst) som har med en queeraktig och överbegåvad son (Kodi Smit McPhee) in i machoboet. Det är bäddat för ett psykodrama när Phil Burbank slår bakut och drar på gasljuslågan med full kraft för att knäcka sin svägerska.

Kirsten Dunst som Rose i ”The power of the dog”. Foto: Kirsty Griffin/Netflix

– Den feminina Rose tar inte bara brodern från honom utan är också ett slags antites till all sorts maskulinitet genom sin blotta närvaro. Phil har blivit hård, grym och intolerant på grund av att han har förlorat sitt livs kärlek, sin enda kärlek, och tvingats förneka och undertrycka sin sexuella läggning. Det är detta som skapar den här toxiska maskuliniteten, säger Benedict Cumberbatch som framstår som en klassisk brittisk gentleman med små diskreta leenden mitt i ett behärskat lugn.

– Jag tror att tiden är mogen för verklig förändring. Vi har haft tillräckligt med ”mansplaining” nu, det är hög tid att kvinnorna får komma till tals. För oss män handlar det också om att säga ifrån så fort vi stöter på misogyni eller trakasserier även om det blir obekväm stämning.

Benedict Cumberbatch och Jesse Plemons som ranchägarbröderna Burbank i ”The power of the dog”. Foto: Netflix

Cumberbatch älskade att vara tillbaka i sadeln – tio år efter att han lärde sig rida inför inspelningen av ”War horse” (2011). Inför ”The power of the dog” lärde han sig också fösa kossor, smida hästskor, snida i trä, gå hjulbent, spela banjo och rulla filterlösa cigaretter med en hand – ”jag drabbades av nikotinförgiftning tre gånger under inspelningen”.

Benedict Cumberbatch Född 1976 i Hammersmith, London. Studerade konst och skådespeleri på universitetet och undervisade i engelska i Tibet. Fick sitt stora genombrott 2010 genom att spela titelrollerna i både BBC:s ”Sherlock” och ”Into the universe with Stephen Hawking”. Oscarsnominerades 2015 för rollen som kodknäckarsnillet Alan Turing i ”The imitation game”. Vann en Emmy för ”Sherlock” 2014 och har nominerats till ytterligare 5 Emmy-statyetter. Har Bafta-nominrats 8 gånger och vann för titelrollen i tv-serien ”Patrick Melrose” 2018. Film- och tv-roller i urval: ”The electrical life of Louis Wain” (2022) ”The power of the dog” (2021) ”The courier” (2020) ”Brexit: The uncivil war” (2017) ”Patrick Melrose” (2018) ”Avengers: Infinity war” (2017) ”Black mass” (2015) ”The imitation game” (2014) ”Star trek into darkness” (2013) ”En familj – August: Osage County” (2013) ”12 years a slave” (2013) ”Parade's end” (2012) ”Tinker, tailor, soldier, spy” (2012) ”Warhorse” (2011) ”Sherlock” (2010) ”Into the universe with Stephen Hawking” (2010) Visa mer

– Det hjälpte också att åka på ”dudecamp” i Montana och lära mig historien om de stora västernpionjärer som min rollfigur var besatt av. Han är ju en bakåtsträvare som vill bevara det gamla i en tid när allting börjar bli mekaniserat – samtidigt som hans bror rör sig mot framtiden, säger Cumberbatch.

Haha, ja, mitt beteende under inspelningen gick emot alla mina instinkter, allt det som jag uppfostrats till som britt – att vara artig och vänlig

Cumberbatch duschade knappt under inspelningen på Nya Zeeland eftersom han ville ha ett smutslager på sig – ”folk skulle kunna känna hur jag luktar”. Som metodskådespelare var han också ovanligt asocial under inspelningen och svarade inte på tilltal om någon kallade honom för ”Benedict”. För att hålla det destruktiva spänningsfältet levande pratade han heller aldrig med Kirsten Dunst under själva inspelningsdagarna – en hård prövning för en brittisk gentleman.

– Haha, ja, mitt beteende gick emot alla mina egna instinkter, allt det som jag uppfostrats till som britt – att vara artig och vänlig. Men det var också lite befriande för mig som skådespelare. När jag inte hela tiden var inställd på att vara ursäktande så öppnade det dörren till andra sorters känslor som jag inte var van att utforska, säger han.

– Men i slutändan kände jag stor empati för Phil som lever i en stor ensamhet efter tragedin han genomgått. Om något så handlar ”The power of the dog” om betydelsen av mildhet, förståelse, empati och vänlighet. Om man rör sig mot dessa begrepp så har man större chans att lösa sina problem och bli en bättre person. Tror jag...

Benedict Cumberbatch och Claire Foy i ”The electrical life of Louis Wain” som har premiär den 1 januari 2022. Foto: Alamy

Efter ”The power of the dog” väntar något som skulle kunna kallas för ”The power of the cat”. Den 1 januari får världens alla ”Cumberbitches” (smeknamnet på hans fans) en kickstart med premiären på Will Sharpes verklighetsbaserade ”The electrical life of Louis Wain”. Benedict Cumberbatch spelar titelrollen som den excentriska brittiska konstnären som förändrade det viktorianska Englands syn på katter genom sina surrealistiska målningar. Till skillnad från Phil Burbank var han också en framåtsträvare som gillade att teoretisera kring mekaniska funktioner och var besatt av att lösa mysteriet kring elektricitet.

– Och den äkta elektriciteten var förstås kärlek - kraften som löpte genom hela hans liv. Och, allt kom förstås från hans fru Emily, säger Benedict Cumberbatch om rollen som spelas av Claire Foy (”The crown”).

– Louis Wain var en extraordinär och skör talang som inte riktigt passade in i det viktorianska samhället men som ändå lyckades skapa så mycket glädje och humor över generationsgränserna. Hans konst triggade också i gång något inom mig, det var som om jag hade upplevt den i min barndom.

”The power of the dog” går just nu på biografer och har strömningspremiär på Netflix den 1 december.

”The electrical life of Louis Wain” har premiär på Amazon prime video den 1 januari 2020.

Benedict Cumberbatch under filmfestivalen i Venedig. Foto: Alamy

Läs mer:

Kerstin Gezelius: Jane Campions ”The power of the dog” både genialisk och frustrerande

Jane Campion tillbaka i Venedig med sexuellt laddat västerndrama