Bengt Ohlsson: Citatet passade alltför väl in i stereotypen om ”kluriga kineser”

Under ett besök i Frankrike i början av sjuttitalet fick Kinas premiärminister Zhou Enlai en fråga om den franska revolutionens betydelse.

”Det är för tidigt att säga”, svarade han.

Få citat har jag återberättat lika ofta, och med lika stor förtjusning.

Men det finns också ett annat citat som lyder: kolla aldrig upp en bra story.

Den amerikanske diplomaten Chas Freeman, som tjänstgjorde som tolk under Enlais besök, har trätt fram och berättat att det hela var ett missförstånd. Enlai trodde att frågan gällde den franska studentrevolten 1968.

Jag antar att Enlais missförstådda citat passade alltför väl in i stereotypen om ”kluriga kineser”.

Det här har fått mig att reflektera över hur asiater i allmänhet och kineser i synnerhet skildras i kulturen.

I min spotifylista fladdrar de förbi, Iggy Pops ”China girl”, Vapors ”Turning Japanese” och Anekas ”Japanese boy”; människor som är mystiska, gäckande, och allmänt eljest. Och framför allt många. När jag var liten ryktades det att om alla kineser hoppade ner från en stol samtidigt skulle jorden spricka.

Notera hur ”kineserna” introduceras i senaste säsongen av ”Borgen”. De anländer i flock, suggestivt belysta bakifrån, opersonliga och ansiktslösa, och vi fattar att nu blir det trubbel.

De anländer i flock, suggestivt belysta bakifrån, opersonliga och ansiktslösa, och vi fattar att nu blir det trubbel

Påfallande ofta har de sinistra färdigheter, ungefär som Batmanskurkar, vi möter aldrig kineser som är lite halvklantiga eller faller offer för lidelser eller impulser, som kort sagt är människor, och västhjältarna tar alltid hem spelet eftersom de tänker utanför boxen, medan kineserna är snärjda i nuffror och rationalitet.

Komiker och manusförfattare har länge lugnt kunnat underblåsa de här stereotyperna. I trängda lägen har de kunnat hala fram den trötta klichén att de ”sparkar uppåt”. Kina är en svinrik diktatur och förväntas tåla ett och annat. Vilket kineserna också gör. Vilket ytterligare förstärker bilden av dem som gåtfulla och outgrundliga.

När det blir kontroverser om Konstfacks rum ”Vita havet” föreslår inga nervösa lärare att det ska byta namn till ”Gula havet”. Och om någon urspårad dansk aktivist fjuttade eld på ”Samtal med Konfucius” skulle han på sin höjd knackas på axeln av en kvarterspolis som gjorde honom uppmärksam på de lokala brandföreskrifterna.

I ett försök att repa mod efter glädjedödaren Chas Freemans tillrättaläggande vill jag avsluta med en historia som ingen kan sabba eftersom jag själv varit vittne till den.

För sisådär trettiofem år sen besökte jag USA tillsammans med ett tiotal unga författare från världens alla hörn. Den numera avsomnade propagandaenheten United States Information Agency stod för fiolerna.

Den kinesiske poeten Li Wei anslöt sig några dagar senare än oss andra, det var något papper som myndigheterna ville att han skulle skriva under där han lovade att inte yppa något förklenande om sitt fosterland, men Li Wei hade vägrat.

Vi var nyfikna på honom. Han hade yviga polisonger och pratade knackig engelska. Vi var inkvarterade på ett sommartomt college i en håla i Virginia. Jag delade rum med honom. Första dagen frågade jag om det fanns något särskilt han ville se. Efter diverse omtagningar förstod jag att han ville uppsöka en vapenbutik. Jag trodde att han var en dårfink och/eller vapenfetischist, men under promenaden berättade han att det var ofattbart för honom att staten hade så stort förtroende för sina medborgare att de tilläts beväpna sig. Han måste få se det med egna ögon.

På kvällen hade vi seminarium. Ämnet var våra skrivmetoder. Den ena fjuniga författaren efter den andra la ut texten på längden och tvären, holländaren munhöggs med den filippinska poeten, som fick medhåll av essäisten från Colombia och mothåll av den australiska dramatikern.

Timmarna gick. Många började längta efter kvällens första iskalla Moosehead.

När det var Li Weis tur att berätta om sin metod harklade han sig och sa:

– When I write, my mind follows my pen. When I rewrite, my pen follows my mind.

Det var allt. Man hade kunnat höra en ätpinne falla i lektionssalen.

Bengt Ohlsson bor i Stockholm. Han är född i Östersund och har medverkat i DN sedan 1984. Han tilldelades Augustpriset 2004 för sin bok ”Gregorius”. Hans senaste roman, kritikerrosade ”Midsommarnattsdrömmar”, kom 2020.

Här kan du läsa fler krönikor av Bengt Ohlsson.