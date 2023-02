Bengt Ohlsson: Det ärligaste vore att erkänna varför jag är så irriterad

En litterär agentur är den fristående eller förlagsanknutna instans som har till uppgift att kränga författarnas böcker till utländska förlag.

Min nuvarande agentur hör av sig ibland, medelst massmejl, inför årsslut eller när semestern hägrar. Ibland kommer också en avrapportering från bokmässorna i Frankfurt, London, Göteborg.

Det brukar vara samma trall.

Först en jeremiad om det eländiga omvärldsläget, pandemier, pappersbrist, Putin och pelpriser, menar elpriser, och sen kommer det som fängslar mig mest: deras redogörelse för vilka genrer som för tillfället är mest efterfrågade ”nere på kontinenten”.

De har klackat runt på mässgolvet med cavaglaset i ena handen och visitkorten skjutklara i bröstfickan, och de har sträckt ett blött finger i luften och kan sen berätta att ”om vi försöker skönja vissa trender är det att litterära romaner och feelgood efterfrågas på flera marknader, medan sakprosa och reportageböcker är tuffare än tidigare. Vad gäller spänningslitteraturen är det som mest fragmentariskt. På vissa marknader efterfrågas mer cozy crime än förr, medan andra fortfarande vill läsa hårdnackade thrillers”.

Visst känner man sig mysigt initierad? Som om man fått sitta med vid vuxenbordet en stund? Man känner riktigt hur cozy crime-safterna rinner till.

Men då får man sno på. Om fyra månader kommer nästa massmejl, och om man då hunnit snyta ur sig en cozy crime blir man nog besviken när agenturen berättar att de stora förlagen i Europa ”satsat på sina stora namn och 'brand authors'”.

Tonen i nyhetsbreven är tjommig och intimiserande. Det ska bli skönt med semester, tillstår en chef. Nu har jag blivit gravid och kliver åt sidan ett tag, kungör en annan.

Och i andra änden av cyberrymden sitter ett antal författare med sina alltmer luggslitna dagdrömmar om att det ska ”smälla till” utomlands.

För några veckor sen ringde telefonen när jag satt i bilen med en kompis. Jag såg att det var agenturen och tog samtalet, vilket jag inte brukar göra när jag är i sällskap med någon, men hjärtskärande nog kan det ha berott på att jag såg fram emot att dela glädjen med min polare, lägga ifrån mig telefonen och säga helvete alltså, det var min agent, de har lyckats krana min senaste bok till Slovakien.

Som en frisk fläkt från mitt spännande liv.

Men agenten ville bara urskulda sig för att min bok ännu inte hittat några utländska förlag, jag hörde hur hon värmde upp för att berätta om hur nära de olika hararna de hade skjutit, men jag besparade oss båda plågan och avrundade samtalet.

Ändå väljer jag att gnöla över formerna för budskapet, i stället för själva budskapet

Ja, jag är alltså irriterad på agenturen när de hör av sig för att chittchatta om graviditeter och cozy crime. Men plötsligt slår det mig att jag förut varit lika irriterad när de inte hört av sig över huvud taget, inte ens med ett intetsägande nyhetsbrev.

Så hur vill jag ha det?

Det ärligaste vore väl att erkänna att jag är irriterad för att de inte säljer mina böcker utomlands. Och huruvida de hör av sig mycket eller lite, eller per mejl eller brevduva, är helt ovidkommande.

Ändå väljer jag att gnöla över formerna för budskapet, i stället för själva budskapet.

Jag är med andra ord inte ett dugg bättre än klichéresenären som kverulerar om att han inte ”fått någon information” om varför tåget stannat på Västgötaslätten medan mörkret faller utanför de flammiga rutorna, och när sen SJ gått någon kurs och istället informerar öronen av passagerarna, via en vanmäktig ”tågvärd” som var femte minut berättar om signalfelet utanför Herrljunga, och servicetekniker som är på väg, och servicetekniker som slår ut med händerna, och ersättningsbussar som är på ingång, et cetera i all oändlighet – då blir han irriterad för att han får för mycket information.

Påstår han åtminstone.

Jag är inte heller bättre än min yngste son som redan i späda år blev tvärförbannad när jag uppmanade honom att städa sitt rum, och när jag undrade varför han blev så arg sa han att det handlade om sättet jag sa till på.

Är detta en typiskt svensk egenskap?

Jag vill tro det.

Jag tror att jag ska skriva en cozy crime om saken.

Bengt Ohlsson bor i Stockholm. Han är född i Östersund och har medverkat i DN sedan 1984. Han tilldelades Augustpriset 2004 för sin bok ”Gregorius”. Hans senaste roman, ”Föda åt min hämnd”, utkom oktober 2022.

