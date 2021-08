Bengt Ohlsson: Jag föll för frestelsen och plockade upp min telefon

Det var en av de varmaste dagarna i juli.

Inte ens hunden iddes ägna någon energi åt dofterna från alla trädstammar och lyktstolpar. Han lyfte pliktskyldigt benet mot en McDonaldspåse på trottoaren, av ingen annan anledning än att ett antal hundar hade gjort samma sak. Nu hade han lämnat sitt lilla bidrag, och om några minuter skulle en ny hund stanna till och sniffa, och så vidare i all oändlighet, och i vanlig ordning fick det mig att tänka på ”debatter” och sociala medier.

Vid Nytorget klev hunden ner i fontänen och drack några klunkar av det grumliga vattnet, och jag stod och halvt om halvt längtade efter att någon skulle påpeka att hundar icke fick beträda plastgräsmattan som omgärdade fontänen, och detta trots att jag inte hade förberett något dräpande svar. Men inga påpekanden kom. En medelålders kvinna log varmt mot oss, och jag tvingade upp mungiporna innan de utmattade sjönk ner igen.

När hunden hade stigit upp och ruskat av sig satte vi oss på en bänk i skuggan. Jag hade en cynisk podd i öronen. Till råga på allt ett avsnitt jag hört förut.

Sen satt vi på bänken och stirrade rakt fram. Och jag sjönk ner i den befriande inre kvicksanden när man inser att nu tänker jag inte göra någonting, inte planera någonting, inte oroa mig för någonting, bara sitta på bänken och invänta kvällen och svalkan.

Jag ville aldrig att det skulle ta slut. Och jag föll för frestelsen som lockar alla som upplever någonting som de aldrig vill ska ta slut.

När jag tog lurarna ur öronen nåddes jag av röster. De var svaga, tunna, drömlika. Som ett avlägset minne.

Jag lyfte blicken mot torgets norra sida. På en bänk, i skuggan under ett träd med så lågt hängande grenar att lövverket bildade en kupa över rösterna, skymtade fem pensionärer.

De förenades i en sång som sitter i ryggmärgen, och som strömmat ut ur grusiga radioapparater under en tid när det inte var möjligt att stänga in sig med sitt musiklyssnande och göra det till en privatangelägenhet eller om man så vill mura in sig i sin ensamhet med en låt i taget.

En gång jag seglar i hamn, en gång är du i min famn.

En gång i drömmarnas land vandrar vi två hand i hand.

En gång min älskling kommer jag hem till dig.

Jag behöver inte berätta hur det kändes att höra dessa strofer sjungas av riktigt gamla människor.

Jag ville aldrig att det skulle ta slut. Och jag föll för frestelsen som lockar alla som upplever någonting som de aldrig vill ska ta slut – något av alla dessa ögonblick som utgör det som man lite slött kan kalla livet – och jag plockade upp min telefon, aktiverade kameran och riktade den mot rösterna under lövverket.

Eftersom jag tycker att det är vulgärt att filma minnesvärda grejer med telefonen och inbillar mig att jag står över sånt höll jag den diskret framför mig och filmade i några sekunder innan jag generat fumlade ner den i fickan.

Men nu trädde en ny pajsare in i handlingen. Han delade inte min genans. Tvärtom. Han glömde sin tjej och deras barnvagn och tog några förhäxade steg mot plastgräsmattan. Han höjde sin telefon och ställde sig på knä. Han var Sven Nykvist och Ingmar Bergman på samma gång. Hade han haft tillgång till en regissörstratt med handtag hade han rutit ”tystnad, tagning” till oss sorlande statister.

Mitt förakt för honom överträffades möjligen bara av mitt förakt för mig själv för att jag kände sånt förakt för honom för att han var så befriad från genans.

Då gjorde ytterligare en pajsare entré. Och precis som i alla välskrivna dramer smög han sig omärkligt in i ögonvrån, på lekplatsen nedanför torget.

Mina damer och herrar: en muskulös kille med reflexstinna arbetskläder, och i remmar och spännen hängde en helvetesmaskin på hans rygg.

Han vankade mellan statyer, murar och elskåp och besprutade klottret med ett entonigt dån från högtryckssprutan i sina händer.

Ingmar Nykvist lät telefonen sjunka. Han blängde på den morrande helvetesmaskinen. Den hade förstört en filmsnutt som hade kunnat göra honom viral.

Nu hade jag inte bara föraktet att hantera. Det fribrottades med skadeglädjen över Ingmar Nykvists havererade tagning och saknaden efter de spröda rösterna.

Omtumlad hasade jag hemåt. Nästa dag var det ännu varmare.

Läs fler krönikor av Bengt Ohlsson