Bengt Ohlsson: Jag grips av en häftig sympati för den grå plastpåsen

Under resor skärps mina sinnen, när jag är på jobb skärps de ytterligare, när jag är på jobbresor blir det nästan outhärdligt.

Söndagen den 13 februari sitter jag på Stansted Express på väg till Lewisham, dagen därpå ska jag intervjua Karl Ove Knausgård.

På tåget sitter en man fyra säten bort och pratar i sina vita öronsnäckor. Hans röststyrka är inte högre än de andra passagerarnas, men röstläget är plågsamt genomträngande. Först genomför han ett samtal på engelska, gissningsvis med ett barn, enstaka myndiga uppmaningar om att hälsa ”mommy”. Sen ringer han ett nytt samtal på norska, gissningsvis med en kollega, nu blir han en annan person, säger shit och fuck, han är upprörd över en kollega som misskött sig.

Ni förstår, your honour, han hade så förbannat genomträngande röst.

Snart börjar jag fantisera om att skjuta ihjäl honom, jag böjer mig ut och funderar över hur många stolsryggar kulan skulle kunna tränga igenom, och hur förvånad han skulle bli, för att inte tala om alla stränga barristers i peruk när de får höra min förklaring till vansinnesdådet: ni förstår, your honour, han hade så förbannat genomträngande röst.

För tjugo år sen hade jag oroat mig för den invecklade färden till puben The Station, där jag ska övernatta. Men på min skärm står varenda punkt på resan i minsta detalj. Gå av där och där, knata 250 meter till hållplats C, ta tåg ditten och datten två stationer, et cetera.

Världen är plötsligt ingenting. Fruängen och Lewisham är sak samma.

Nästa morgon går jag till fönstret i rum 13 och drar isär gardinerna. Regnet har dragit bort, solen lyser över gatukorsningen nedanför. Jag står och ser butiksägare ställa ut sina blomsterkorgar på trottoaren, fåglarna svirra över takpannorna, småbarnsföräldrar vricka sina paraplyvagnar över betongen, en lastbil backa in framför bageriet.

Det är en bra dag att leva.

Min blick fastnar vid en grå plastpåse som svävar en halvmeter ovanför marken, mitt i vägkorsningen.

Den dansar hit och dit, saktar in, sjunker mot marken, grips av ett infall och stiger till väders. Jag tänker på plastpåsens väg till just den här gatukorsningen, hur den tillverkats någonstans och surrats vid en tjock rulle och sen satts upp i en livsmedelsaffär där någon stressat ryckt loss den och fyllt den med, inte vet jag, champinjoner, fast de säljs väl i plastaskar, fast det kanske är en tjusig butik där allt finns i lösvikt, fast då håller de sig väl inte med plastpåsar utan papperspåsar... skit samma, varorna har burits hem, och vid något tillfälle har plastpåsen tjänat sitt syfte och frigjorts från sin förutbestämda bana mellan butiken och soppåsen.

Jag grips av en häftig sympati för den grå plastpåsen.

Nu lattjar den fritt omkring i korsningen, och den synliggör någonting som är osynligt för mig där jag står i fönstret på andra våningen, nämligen alla intrikata vindkast som avlöser varandra där nere.

Jag grips av en häftig sympati för den grå plastpåsen. Jag funderar över vilket öde som väntar den. Förr eller senare kommer påsens dans att avbrytas. Den kommer att fångas in av renhållningsarbetarens kvast. Eller så kommer den att smetas fast under ett par lastbilsdäck och aldrig flyga mer.

Jag är givetvis medveten om att min hänförelse över plastpåsens flygturer är som en filmscen i ”American beauty”, med den där halvläskiga gräsdilande snubben med ögonbrynen, men det spelar ingen roll, det får mig inte att känna mig som en kliché. Min hänförelse är så pass stark att den blir min egen.

Jag grips av en impuls att rädda plastpåsen, att ta med den hem, ge dess existens en mening.

Med en annan del av mitt medvetande stirrar jag vaksamt på mig själv och säger: absolut, du har rätt till dina känslor och jag respekterar dem, och det finns något vackert med din impuls, men du fattar väl – jag hoppas verkligen att du fattar – att om du tar på dig skorna och går ner och går ut i korsningen och hämtar den där plastpåsen, då har du gått över en viktig gräns?

Vilket jag då givetvis måste göra.

Och efteråt undra jag hur jag kan besjäla en plastpåse och tycka så mycket om den, och besjäla en norrman på Stansted Express och tycka så illa om honom.

Bengt Ohlsson bor i Stockholm. Han är född i Östersund och har medverkat i DN sedan 1984. Han tilldelades Augustpriset 2004 för sin bok ”Gregorius”. Hans senaste roman, kritikerrosade ”Midsommarnattsdrömmar”, kom 2020.

Här kan du läsa fler krönikor av Bengt Ohlsson.