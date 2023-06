Bengt Ohlsson: Jag har blivit Gudrun Sjödén

Många har förfasat sig över Gudrun Sjödéns snubblande i SVT:s ”Persona non grata”, men hos någon som närmar sig sextio med bestämda steg fastnar hånskrattet i halsen. För det dröjer inte många grisblink innan vi alla kommer att framstå som lika hjälplösa, lika väck, lika vilsna inför vad som gäller och hur man får och bör uttrycka sig och bete sig.

För några grisblink sen var Sjödéns sätt att vara förmodligen excentriskt på precis det rätta sättet, degen vällde in och alla flabbade åt hennes skämt.

Så icke längre. Flabbarna har sökt sig vidare, och de unga proffsaktivisterna floffar in på sina tunga vingar och börjar kalasa på resterna.

Har jag någonsin funnits?

Vi åkte till Kiel eftersom jag var där en gång för tjugo år sen och minns det som en suggestivt sunkig pärla vid Östersjön, med sillmackor, kullerstensbackar och strippklubbar som man passerade med skrämda steg.

Vi anländer till ett duggregnigt nystan av autostrador, köplador och parkeringshus, och under de följande dagarna kommer jag att irra omkring mellan trafikljusen och speja efter det Kiel som jag bevisligen har ställt in på en hylla i mitt minnesbibliotek. Men nu är hyllan tom, och inför mitt ressällskap krampar jag fram det ena urskuldandet efter det andra. Imorgon kommer jag att hitta de där kvarteren. Eller i övermorgon.

Men jag hittar dem inte. Har de någonsin funnits?

Vi har bott på fler hotell än vi kan hålla räkningen på den senaste månaden, vi har kvävt våra suckar i hissar där semestrande seniorer fumlat med sina nyckelkort och frestat receptionisternas tålamod med sina ängsliga frågor.

Allt tycks utslängt på måfå, allt är omsorgsfullt och utstuderat småcrazy

Hotellet i Kiel ligger vid en av autostradorna och kostar en halv arm per natt, tur att vi har fyra. Armar alltså. I receptionen hänger en stor tavla där gäster fått skriva upp vad de önskar sig av 2023 – pengar, kärlek, fred i världen – och i lobbyn står ett biljardbord, hyllor med slingrande växter, en slänggunga, en passfotoautomat, den ena nyhippieartefakten efter den andra, allt tycks utslängt på måfå, allt är omsorgsfullt och utstuderat småcrazy.

Mitt ressällskap upplyser mig om att det kallas ”boutiquehotell”, jag nickar initierat och smyggooglar när vi kommer upp på rummet:

”Boutiquehotell brukar beskrivas som lite mindre, chict inredda hotell med en personlig känsla och unik stil och atmosfär. Den här typen av hotell har som fokus att erbjuda sina gäster en alldeles speciell upplevelse eftersom inredning, design, service och mat är något extra. Hotellet i sig kan ofta vara själva anledningen till resan.”

Jag fingrar förstrött på stumpen där min halva arm nyss satt och försöker trösta mig med att eftersom det inte verkar finnas en enda anledning att undersöka själva Kiel kanske man får nöja sig med hotellet.

Det blir några lärorika dygn.

Han lägger en hand på min arm och frågar ”how did you sleep last night?”

När jag går ut på morgonpromenaden med hunden passerar jag städarna och säger att det är fritt fram att snygga upp vårt boutiquerum, men när jag återvänder en timme senare är rummet ostädat. Jag ringer receptionen som säger att städarna gått hem för dagen, sorry.

Och det blir många sorry under vistelsen. Städning, parkering, konferensrum – alla önskemål är antingen sorry omöjliga att tillmötesgå, eller också kostar de halva benet.

Men personalen är outtröttligt spontan och ”skön”.

”How nice to see you”, utbrister de när jag lommar förbi receptionen. Och när jag ber en sköning vid frukostbuffén att fylla på den urslevade youghurtbyttan lägger han en hand på min arm och frågar ”how did you sleep last night?”

Under dagarna på boutiquehotellet får jag en ny och omtumlande förnimmelse av helvetet; en plats där man utsätts för en smygande och accelererande intimisering, men helt på någon annans villkor. Någon som slår fast: nu ska vi använda alla åtbörder, gester och ord som syftar till att föra människor närmare varandra, och när vi spunnit dem så många varv runt dig att du inte kan röra dig kommer vi att hugga av dig dina sista lemmar, koka en linsgryta på dem och sen fråga vad du önskar dig mest under 2023.

Blink, blink. Jag har blivit Gudrun Sjödén.

