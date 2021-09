Bengt Ohlsson: Jag kände en bottenlös sorg och en intensiv lycka, på samma gång, och allt däremellan

Min farmor var en viktig person i mitt liv. När hon började tackla av hälsade jag på henne och ställde alla frågor jag alltid velat ställa. Om man så vill pratade jag med henne som med en polare. Jag frågade var och när hon träffade farfar, och hur det blev för henne när han dog knall och fall 1939. Alla de tunga puckarna. Och hon berättade.

Men av detta minns jag ingenting.

Eller Nina. Hon var min bästa kompis tjej när jag var runt tjugo. Jag vet inte hur många timmar vi tillbringade tillsammans, i slamret på Prinsen, på perronger och bussar, utflykter i havsbandet, eller vid deras smuliga köksbord på Rutger Fuchsgatan. En samvaro när vi dryftade oräkneliga tankar, åsikter och drömmar med varandra.

Men det starkaste minnet som dröjt sig kvar av henne är hur hon såg ut en gång när hon mimade till Cyndi Laupers inpass i ”We are the world” när den braskade förbi i radion. Det minns jag å andra sidan in i minsta detalj. Och jag skulle vilja knacka på hos Gud, alternativt överlämna mig till en psykoanalytisk kongress, och fråga varför just hennes mimande till Cyndi Lauper brände sig fast så hårt.

Eller den bukiga romflaskan i Tyskland.

Jag har kuskat runt en hel del där tillsammans med en fotograferande kompis. Vi har hasat runt på nordfrisiska stränder och dragit in doften av tång som solbakats efter ebben, vi har krypkört längs söndervittrande miljonprogram i den östtyska mönsterstaden Eisenhüttenstadt, vi har glammat i Hitlers favoritölkällare i München och vi har mailgrälat med en airbnb-brutta i Hamburg sedan kompisen drällt omkull en vas när vi dammsög inför utcheckningen – fast han hävdar att det var jag som drällde omkull den – och hon ville ha ohemult mycket betalt för den.

Men det starkaste minnet från våra resor är det som mötte mig i en köplada nära danska gränsen. En köplada med alkoholhaltiga drycker. Vi ville köpa med oss en sponkig souvenir hem.

På en av hyllorna fick jag syn på en flaska ljus rom. Den var konstfullt, alternativt smäckigt insvept i en bastkorgsimitation av vit plast. I ett gummiband runt flaskhalsen hängde en liten trämortel. (Jag var lyckligt ovetande om att de skulle bli kända under namnet ”muddlare”.) Runt halsen fanns också en broschyr med drinkrecept, och en inbjudan till en stunsig tävling där förstapriset var en resa till vajande palmer. Och på framsidan av broschyren stod följande rubrik: ”Brazilianische Lebensfreude”.

Alltså ”brasiliansk livsglädje”.

Utanför rådde snöglopp och februariskymning.

Slaskiga bilar skyndade mellan jobbet och hemmet och fastnade i vindrutependlande köer medan powerballaderna avlöste varandra i reklamradion.

Inne i vår köplada vaggade surmulna nordtyskar omkring med skallrande kundvagnar.

Dessa två ord, ”Brazilianische Lebensfreude”, kommer aldrig att lämna mig. Och återigen vill jag messa Gud eller ge den psykoanalytiska kongressen fritt tillträde till min hjärna för att utröna varför.

Kanske skulle psykoanalytikerna fråga mig – de är trots allt psykoanalytiker – vad jag kände när jag såg de två orden i den kundvagnsskallrande köpladan.

Och jag skulle kanske svara att jag kände en bottenlös sorg och en intensiv lycka, på samma gång, och allt däremellan.

En skriande hopplöshet och ett outsläckligt hopp, på samma gång, och allt däremellan.

Psykoanalytikerna skulle kanske nicka begrundande och göra några anteckningar, eller låtsas göra det, och sen fråga: varför tror du att dessa två ord väckte såna starka och motstridiga känslor?

Jag vet inte, skulle jag svara. Det är kanske därför jag har det yrke jag har.

Snajdigt svar. Möjligen lite väl snajdigt. Psykoanalytikerna skulle bli misstänksamma.

Men jag skulle stå på mig. I skrivandet kan jag hitta ord för allt som ännu inte låtit sig beskrivas. Sätta segel mot inre outforskade kobbar och kontinenter. Och kanske fylla tomrummet av alla minnen som inte fastnade.

Gud skulle fatta precis vad jag menar.

Läs fler texter av Bengt Ohlsson.