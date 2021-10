Bengt Ohlsson: Jag undrar varför jag är så ointresserad av mina 6 816 svenska matchningar

Gissningsvis har jag i något svagt ögonblick klickat mig fram på sajten några steg, kroknat på vägen och sen börjat klicka på något annat. Men det räckte för att algoritmerna skulle vädra pengar. På skärmen började det allt oftare dyka upp reklam om släktforskning med hjälp av ens dna-profil. Och en dag klickade jag mig hela vägen fram till de tre sista siffrorna på kreditkortet.

Jag nappade alltså på ett ”erbjudande” från ett amerikanskt företag om att medelst en dna-analys spåra upp mina okända släktingar.

Men varför?

Min vana trogen såg jag det först som ett ålderstecken, att man kanske inte direkt påbörjat inflygningen, men nog är piloterna inne på sin åtminstone fjärde kopp kaffe...

Å andra sidan, att tolka allt som ett ålderstecken är kanske I SIG ett ålderstecken. Varför kan det inte bara handla om vanlig sund nyfikenhet?

Tre veckor senare hämtar jag på posten ut ett vadderat kuvert innehållande två provrör med bomullspinnar, samt en broschyr med försynta varningar om att det kan uppdagas att din farsa inte är din farsa eller din brorsa inte din brorsa. Jag lirkar loss bomullspinnarna och stryker dem mot insidan av vardera kinden. Sen sticker jag ner dem i provrören, och det finns något befriande ansvarslöst med hela proceduren.

Snart kommer alltså ett labb i Texas att förfoga över min dna-profil, men vad vet jag? Det kan lika gärna vara en täckmantel för kinesiska staten som hädanefter kommer att kunna följa mig på en skärm till tidens ände.

Jag tänker också på historien om seriemördaren Golden State Killer, som efter flera decennier ringades in med hjälp av just släktforsknings-dna.

Men min oro för kinesiska täckmantlar har lika svårt att få fäste som min oro för att åka fast för mitt eventuella seriemördande.

Ytterligare sisådär tre veckor senare kommer ett trumpetande mejl om att min dna-analys är färdig.

Enligt företagets ”etnicitetsuppskattning” är jag 82,7 procent ”skandinav”, 14,2 procent finländare och 3,1 procent balt.

Där finns också fliken ”Platser”, med underrubriken ”Se var dina matchningar bor. Välj ett land för att se matchningarna.”

Listan över mina dna-matchningar sträcker sig från Sverige (6 816 stycken) till Zambia (en styck).

Jag har även en matchning i Afghanistan. Hon heter Majgunn och är ”brylling – avlägsen kusin”.

– Vad är en brylling, frågar jag min tjej som ligger bredvid mig och läser något tvärvetenskapligt.

Hon berättar. Jag glömmer det omedelbart. När jag tror att hon inte ser vinklar jag bort telefonen och slår upp ”brylling” i ordlistan. Där står: ”person vars far eller mor är syssling till viss persons far eller mor.”

Jag slår upp ”syssling”. Där står: ”person vars far eller mor är kusin till viss persons far eller mor.” Jag glömmer det omedelbart.

Jag har bryllingar och sysslingar i Nordmakedonien, Israel, Singapore och för säkerhets skull också Amerikanska Jungfruöarna, som jag knappt visste fanns.

En brylling heter Jocelyn och bor i Kentucky och kör lastbil. Hon är också stor djurvän, efter vad det verkar när jag snokar förstrött på Facebook.

Så vad ska jag göra nu? Höra av mig till dem? ”Hello, you don't know me, but we are...” Hur säger man brylling? De kommer tro att jag är en dåre. Eller nätbedragare. ”Could we perhaps exchange what we in Sweden call Bank-ID...?”

Kommen så här långt tänker jag att detta åtminstone kan bli en hjärteknipande krönika om att även en hundraprocentig nordbo som jag har rottrådar i världens alla hörn, från Chile till Marocko, och underförstått, hur kan man då vara främlingsfientlig?

Men sen börjar jag undra varför jag är så ointresserad av mina 6 816 svenska matchningar, som Nils-Åke (”kusin ett släktled bort”) eller Lena-Maria (”syssling/tremänning ett släktled bort”)? Är det ett utslag av globalt storhetsvansinne, att jag genetiskt vill famna hela jordklotet?

Hur som helst har jag nu 19 000 nya släktingar som jag inte vet vad jag ska göra med. Samtidigt som jag har kusiner som jag inte träffat på tio år. Om det inte är ett tecken i tiden vet jag inte vad som är det.

