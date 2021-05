Bengt Ohlsson: Nästan allt tillverkas under slavliknande förhållanden, bara man frågar tillräckligt länge

De brukar komma strax efter uppvaknandet; de riktigt skruvade tankarna. De passar på under den grusiga stunden innan jag gått upp och fixat frukost och tummat fram tidningen på skärmen.

Det är som om jag står kvar med ena benet i drömvärlden och med andra benet i den vakna. Uppslagen är präglade av drömmens frimodighet, och sen tar jag dem vidare med det nyvakna sinnet.

En morgon var jag övertygad om att jag skulle bli stormrik om jag gav någon tekniskt begåvad person i uppdrag att konstruera en mojäng för att hålla ordning på kryddburkarna. Varför inte enligt någon sorts revolvertrummeprincip, föreslog drömhjärnan.

Jag vaknar också med bisarra låtar i huvudet. Ricky Wildes ”I am an astronaut”, som var outhärdlig redan 1972, och som jag trodde var lyckligen förmultnad i minnet. Eller Margareta Kjellbergs ”Pappas papegoja”. Leta upp den på Youtube, och ni kommer aldrig att bli er lika igen.

I morse stapplade jag ut i köket och öppnade kylskåpet, och sen föll min blick på en skär pelargon i fönstret. Jag har inte själv köpt den, så jag har ingen relation till den. Alla pelargoner som passerat i mitt liv har anskaffats av någon annan, och sen dödförklarats av någon annan, och sen har jag kämpat för att väcka dem till liv, och ibland har jag lyckats.

Men den skära pelargonen blommar på som den ska.

När jag stängde kylskåpsdörren fick jag för mig att pelargoner kommer att bli föremål för nästa stora journalistiska avslöjande och praktskandal, när det visar sig att de odlas under slavliknande förhållanden. Gissningsvis i något fattigt land. Kanske av barnarbetare.

Sen blir det ramaskri och bojkotter. Annie Lööf ryter ifrån på Twitter, och Stefan Löfven instämmer att det inte är okej. Pelargonbranschens talesperson vrider sina händer och lovar snar bättring.

Den här fantasin upptar mig ganska länge.

Ja, varför skulle egentligen inte pelargoner odlas under slavliknade förhållanden? Det gäller ju grej efter grej. Nästan allt vi kan se omkring oss, och en försvarlig del av allt vi inte kan se också. Om det mot förmodan inte tillverkas under slavliknande förhållanden är det ändå något fördärvligt med det. Det är bara att börja luska. Förr eller senare dyker det upp: fusket, föroreningarna och de slavliknande förhållandena.

Allt är kort sagt skit, hur oskyldigt det än verkar vid ett första påseende, eller hur löftesrikt det än har tett sig.

I en podd härom dagen intygade två av allt att döma kunniga forskare att miljörörelsens nya hallelujaprojekt, att framställa stål på ett fossilfritt sätt i Gällivare, i själva verket leder till ännu större koldioxidutsläpp, eftersom framställningen är så energikrävande att man måste kompensera för energiåtgången genom att bygga hundra miljarder nya kolkraftverk... fast det där sista kan jag ha missuppfattat.

Kanske borde man ha ett moment under journalistutbildningen när man inskärper i de blivande journalisterna att deras viktigaste arbetsuppgift under det långa och koffeinstinna yrkesliv som väntar dem är att hitta sånt som framställs under slavliknande förhållanden.

Ni kommer inte att behöva leta er fördärvade, kan man trösta dem med. Ni kan börja med kläderna ni bär på kroppen. Eller telefonerna ni använder för att limma på era kurskamrater. Eller bara det allmänna välståndet ni lever i, och som gör det möjligt för er att köpa filmjölk i affären för priser ni finner överkomliga, och gona ner er i Ikea-sängen och sen gå upp och kasta en blick på den skära pelargonen i fönstret.

Allt har framställts och tillverkats och distribuerats under slavliknande förhållanden. Kanske inte i första ledet, eller andra eller ens tredje, men gräv tillräckligt djupt och ni kommer att hitta dem.

Eller för att tala med Louis CK: det finns ingen hejd på hur fantastiska pyramider man kan bygga så länge man blundar för allt mänskligt lidande som krävs för att uppföra dem.

Det här var bara en skruvad morgontanke bland många, men jag har en känsla av att jag aldrig kommer att se på pelargoner på samma sätt.

Och i morgon är det dags igen.