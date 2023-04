Bengt Ohlsson: Paragrafryttare, sansen eder

Logga in

Om inget oförutsett inträffar (och när gör det det egentligen? Ha ha) kommer jag under nästa år att nå fram till min hundrade blodgivning. Jag började i 25-årsåldern, sen har det bara runnit på.

Ha ha igen.

Men för alla som ännu inte hunnit prova på detta svårslagna godhetsknarkande – komplett med nål i armen och allt – kan jag berätta att det inte bara är att stolpa in och lägga sig på britsen och kavla upp skjortärmen. Först ska ett gediget frågeformulär fyllas i. Och undertecknas på heder och samvete och allt det där.

Och frågorna tycks bli allt fler och närgångnare för varje år.

Har du sen din senaste blodgivning rest utanför Norden? Vilka läkemedel tar du? Har du någonsin injicerat narkotika? Tatuerat eller piercat dig? Betalat för sex? Har du bytt sexpartner på sistone? Om du är man, har du någonsin haft sex med en annan man?

Oavsett om det handlade om Gösta som levt monogamt med Felix i fyrtio år

Jag brukar inte vara överdrivet pratsam medan sköterskan fixar och donar med sina kanyler och slangar – heller – men en gång nämnde jag något om det svällande frågeformuläret, och då berättade hon att om en manlig blodgivare svarade ja på sex-med-annan-man-frågan var hon skyldig att kalla in honom på sin expedition och fråga när detta sex senast ägde rum – och detta oavsett om det handlade om Gösta som levt monogamt med Felix i fyrtio år.

Vilket hon medgav inte kändes helt hundra.

Jag frågade henne om den ökade ängsligheten hade någon saklig grund – alltså, har det blivit vanligare att blodgivare kommer in med HIV och hepatit C upp över öronen, ljuger som en häst travar i frågeformuläret och sen smittar oskyldiga patienter som ligger på intensiven efter en trafikolycka och behöver fylla på med några halvliterspåsar?

Nej, inte vad hon visste åtminstone.

Så varför?

Det visste hon inte heller.

Jag önskade att jag hade varit mer amerikansk till sinnes, hävdat min konstitutionella rätt till inte-vet-jag och blåvägrat

En närbesläktad bryddhet drabbade mig när jag checkade in på ett halvflådigt hotell i Mellansverige. Rummet hade bokats av en kommunal nämnd som hade hyrt in mig för ett författarbesök.

I receptionen uppgav jag mitt namn, tanten bakom disken knappade på datorn och hittade namnet, hon frågade om rummet bokats av den kommunala nämnden, jag bekräftade att så var fallet.

Sen bad hon mig om legitimation.

Jag fumlade upp körkortet och la det på disken, men med en obehaglig känsla i maggropen. Jag önskade att jag hade varit mer amerikansk till sinnes, hävdat min konstitutionella rätt till inte-vet-jag och blåvägrat. Men om man som ohjälplig svensk börjar konstra inför en uppmaning att legitimera sig känns det som att dra på sig en Björnliganmask och visa att man har ”något att dölja”.

Medan jag rullade min väska genom hotellkorridoren undrade jag hur vanligt det är att bedragare tomtar runt på halvflådiga hotell och först listar ut att just Bengt Ohlsson kommer att bo på hotellet i natt, och sen går de till receptionen och utger sig för att vara denne Bengt Ohlsson, sen hämtar de ut nyckelbrickan, klickar sig in i rummet och fröjdas åt att det kommer att vankas gratis TV hela kvällen och fri frukost imorgon – och allt detta förstås under förutsättning att den riktiga Bengt Ohlsson inte infinner sig, vilket man ju försäkrat sig om att han ska göra, och står i receptionen och undrar vad det är frågan om.

Varvid vi hamnat i en fars på Vasan.

Hur vanligt är det?

Jag har ingen lust att legga mig i hotellreceptionen eftersom jag inte förstår varför jag ska göra det

Frågan jag snirklat mig fram till utifrån dessa två exempel är huruvida det blivit allt vanligare med en paranoia som är självalstrande, och som faktiskt inte har någon saklig grund, och därför är desto obehagligare.

Det kontraproduktiva med den självalstrande paranoian är att den, åtminstone för min del, uppmuntrar ett trotsigt och oärligt beteende.

Jag har ingen lust att legga mig i hotellreceptionen eftersom jag inte förstår varför jag ska göra det. Och Blodcentralens närgångenhet får mig bara att vilja fräsa: det ska ni faktiskt skita i.

Så mitt budskap till alla paragrafryttare och paranoiker, privata såväl som offentliga är: sansen eder. Ni har en svår pedagogisk uppgift framför er. Och om ni varken för er själva eller oss andra kan förklara nyttan med ert paragrafrytteri, då kanske det inte är så viktigt?

Bengt Ohlsson bor i Stockholm. Han är född i Östersund och har medverkat i DN sedan 1984. Han tilldelades Augustpriset 2004 för sin bok ”Gregorius”. Hans senaste roman, ”Föda åt min hämnd”, utkom oktober 2022.

