Bengt Ohlsson: Tanken skulle kunna få mig att känna mig cynisk, men den gör mig upprymd

En kväll på grannbaren stannar en pajsare framför oss och vi kommer att prata om Marseille eftersom det är där vi befinner oss. Det är svårt att höra allt han säger, eftersom den rundhylte ägaren fått feeling och skruvat upp volymen på sina Brel- och Barbarafavoriter, vilket ofta leder till allsång bland stammisarna som vi under kvällen snabbassocierat till hemtama ansikten: men kolla, där står Ola Larsmo, kolla, Nike Markelius kom just in, et cetera.

Den rundhyllte menar att Marseille fått ett oförtjänt dåligt rykte, ”black sheep” är ett återkommande uttryck, men vi är inkluderande, säger han och sveper ut med armarna, ni ser själva, och jo, vi håller med om att vi proppats öronen fulla om Marseilles ruffhet och hårdhet men tvärtom ständigt mötts av leenden och bonjour och bon soirée från totala främlingar, som i svenska småorter, och den mördande självklara invändningen mot en dylik lovsång är förstås att det faktiskt också finns förorter där det inte är lika et cetera, eller att sånt där är ju lätt att säga när man bor i kvarter som är et cetera, och det äger säkert sin riktighet, eller också gör det inte det, sånt är svårt att uttala sig om innan man känner en stad ut i sömmarna och det gör jag inte ens med Stockholm numera.

Det är som när man vandrar i fjällen och möter en annan vandrare på leden, plötsligt känns man som nära vänner

Men under dagarna i Marseille tänker jag en hel del på stora städer och vad som är sken och vad som är verklighet, och jag tänker på den sortens hårdhet som är nödvändig när det varje dag strömmar förbi tusentals främmande ansikten.

I stora städer samlas stora pengar, stora ambitioner och stor nöd. Misstänksamheten blir som en andra hud, och de tillfällen när man kan släppa den, som i grannbaren, blir lättnaden desto större, det är som när man vandrar i fjällen och möter en annan vandrare på leden, plötsligt känns man som nära vänner.

I gamla hamnen står varje morgon några väderbitna människor bakom varsitt bord och säljer fisk. Fiskarna glimmar i solen och luktar nyfångat. Bakom dem vajar fiskebåtar som ser förföriskt medfarna ut, och ett hundratal meter längre bort brer ett gräddvitt plastmyller ut sig från lustjakter och stekarkryssare.

Turisterna flockas, hundarna trycker under borden och följer kommersen med vemodiga blickar, och plötsligt börjar jag undra om fiskarna är fiskare eller om de bara är vilka som helst som dragit på sig galonförkläden, köpt upp sig på ett antal firrar från en grossist som håller till under en avgasdammig bro och sen kört in till turistkvarteren för att där uppföra sin lönsamma lilla enaktare om Fiskarfamiljen Från Marseille.

Please do not film us

Bara några timmar senare, på den fashionabla butiksgatan La Canebière, går jag förbi några hemlösa som ligger på en bäddmadrass utanför ett nyputsat skyltfönster. Vid madrassens huvudände står ett plakat med texten: PLEASE DO NOT FILM US.

Jag sätter mig på en bänk strax intill och känner hur jag grips av medlidande med de hemlösa, vid blotta tanken på att turister halar upp sina telefoner och bränner i väg en tiosekundare till sina socmeds för att visa att de var där och att det finns såna klyftor här och att det är en sån fotogenisk kontrast mellan de hemlösa på bäddmadrassen och skyltdockorna bakom dem som visar upp underkläder som kostar lika mycket som, et cetera.

Jag blir så medlidsam och indignerad att jag känner en obetvinglig lust att lägga ett par euro i de hemlösas kopp för att liksom kompensera för alla turister som haft den dåliga smaken att filma dem i deras misär.

Men så kommer den där tanken igen.

Är plakatet i själva verket en lysande affärsidé?

Är plakatet i själva verket en lysande affärsidé? Om det fick mig att vilja ge dem pengar, är det inte sannolikt att många andra turister har velat det?

Och om de hemlösa lider så mycket av att filmas, varför har de då placerat sin bäddmadrass längs en av de livligaste och mest välmående gågatorna i Marseille?

Tanken skulle kunna få mig att känna mig cynisk och fördärvad, men den gör mig snarare upprymd. Varje bedrägeri och bondfångarknep vittnar om djupa insikter i den mänskliga naturen. Somliga slår mynt av sina insikter. De är i stort och gott sällskap.

Bengt Ohlsson bor i Stockholm. Han är född i Östersund och har medverkat i DN sedan 1984. Han tilldelades Augustpriset 2004 för sin bok ”Gregorius”. Hans senaste roman, ”Föda åt min hämnd”, utkom oktober 2022.

Här kan du läsa fler krönikor av Bengt Ohlsson.