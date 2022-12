Bengt Ohlsson: VM:s vinnare är den globala grälsjukan

När detta går i papperstryck har vi hunnit till kvartsfinal. Och kanske har det börjat pratas om ”VM-skam”. Det hisnar i magen vid tanken på alla skandaler och snackisar som hunnit passera till dess, alla ”markeringar” – politiska, inte fotbollsliga – som suttit som en smäck eller landat fel och avhånats, alla influerare som sneat till på salongsfyllan och matat fjuniga kvällstidningspraktikanter med klickbete.

Hemma i vardagsrummet är allt ett töcken av publiksus som stiger och sjunker, minutiöst könsblandade expertpaneler och närbilder på ansiktsmålade fans.

Vi följer febrigt varje match, sliter vårt hår och skriker tillmälen som skulle göra oss arbetslösa snabbare än man hinner säga ”JK Rowling” och dagen efter tillstår vi halvt skamset att vi knappt minns vilka som spelade i går, ännu mindre resultatet.

Oavsett vem som höjer pokalen i luften den 18 december kan jag redan nu utse vinnaren: den globala grälsjukan.

Att VM spelas i en skurkstat är deprimerande nog, men än värre är min sjunkande känsla av att samtiden alltmer påminner om ett äktenskap som befinner sig i det där stadiet av sönderfall när precis allt, stort som smått, kan förvandlas till ett tillhygge. Något i stil med makarna Alman, som Isak Borg ger lift i Ingmar Bergmans ”Smultronstället”.

Gunnar Sjöberg och Gunnel Broström som det bråkande paret Alman i Ingmar Bergmans ”Smultronstället”. Foto: Alamy

Man kan önska att fotbolls-VM från och med nu alltid kommer att spelas i, tja, Norge. För sinnesfridens skull. Men den skulle inte vara länge. För hur klimatsmart skulle det bli? Alla kralliga strålkastare? Varför inte spela i halvdunkel? Och är spelardräkterna nedbrytbara?

Förhoppningen att felfinnaren vid någon punkt kommer att bli nöjd är lika fåfäng som att lita på utpressaren när han säger att det här är sista utbetalningen. Det är inte pengarna som driver utpressaren, utan njutningen i maktutövandet.

Alla som levt i en relation där de vänt ut och in på sig själva för att vara sin partner till lags vet att just detta snart kommer att vändas emot dem. (”Det är som om du gömmer dig... kan du aldrig stå för vem du är och vad du vill?” etc).

Jag ligger i soffan och vämjs av Spaniens och Frankrikes sövande precisa passningsspel, jag vill se deras mästerskapsfeta lagbyggen rämna och jag håller på alla uträknade blåbärsnationer, hela tiden med en vag känsla av att jag ägnar mig åt något halvt förbjudet, och medan spanjorerna ticktackar sig mot ännu en seger tänker jag på alla sportbarer och solkiga restauranger världen över, alla glåmiga vardagsrum där VM erbjuder några veckors vila från allt djävla... piss; en vila från Ukraina och räntorna och tystnaden vid köksbordet.

Eller betydligt värre saker.

Jag flyter ut i fantasier om hur man skulle gå in på en bar i Ghana eller Marocko och i ett obevakat ögonblick lirka åt sig fjärrkontrollen och trycka på mute, varefter man upplyser bord efter bord om gästarbetarnas vidriga förhållanden i Qatar och de medeltida lagar som råder i landet. Och att det enda moraliskt försvarbara är att stänga av tv-n.

Kanske skulle det kännas som om man tog ifrån de ghananska eller marockanska bargästerna något värdefullt.

Rentav det sista de har.

Inför avspark ser jag de ecuadorianska spelarna värma upp, de ligger på blå galonmattor och cyklar i luften och tänjer benen hit och dit och jag tänker på materialaren som inför varje match har till uppgift att rulla ut mattorna och torka av dem eftersom de kommer att beskådas av miljarder tv-tittare, och jag tänker på allt slit som lett spelarna hit; alla träningspass och all kosthållning och kortpassningsdrillning, för att inte tala om allt de försakat; alla resor de kunde ha gjort, alla filmer de kunde ha sett och böcker de kunde ha läst.

Det enda de har i skallen är att vinna. Det är därför de är där de är. Det kan tyckas enkelspårigt. Och nu förväntas de göra ”markeringar” mot ett bisarrt beslut som fattades långt över deras huvuden för många år sen.

Men ändå.

Oavsett hur mycket pengar som står på spel kan Japan ändå vinna över Tyskland.

Oavsett hur många girigbukar som försöker formpressa bollen förblir den omutligt rund.

Bengt Ohlsson bor i Stockholm. Han är född i Östersund och har medverkat i DN sedan 1984. Han tilldelades Augustpriset 2004 för sin bok ”Gregorius”. Hans senaste roman, ”Föda åt min hämnd”, utkom oktober 2022.

Här kan du läsa fler krönikor av Bengt Ohlsson.