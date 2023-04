Bengt Westerberg: Dags för paradigmskifte i invandringsdebatten

När inlandsisen för 14 000 år sedan började försvinna från det som i dag är Sverige fanns inga människor här. När de första renjägarna kom hit låg isen ännu kvar i Småland och de kunde se mammutar vandra på Sydsveriges slätter. Alla vi som nu bor här är i detta perspektiv ättlingar till invandrare. Invandringen har också fortsatt under de tusentals år som har förflutit sedan dess. Den har ofta varit helt avgörande för Sveriges utveckling.

Denna positiva bild av invandring ifrågasätts i dag. Sverigedemokraterna hävdar till och med att den under det senaste halvseklet totalt sett har gett ett negativt bidrag till Sveriges välstånd. Invandring innebär naturligtvis både utmaningar och möjligheter. Det finns alltid någon gräns för hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Men i dag tenderar inte minst många politiker att bara att se svårigheterna. Det är i och för sig inget nytt. Det klassiska exemplet är hur all judisk invandring trots sin stora potential under hundratals år av rikets ledning bara sågs som problematisk.

Ny syn på invandring? Bild ur SVT:s underhållningsprogram "Invandrare för svenska". Foto: SVT

Hade då ett Sverige utan invandrare under de senaste årtiondena verkligen haft ett högre välstånd? Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en kalkyl över hur demografin skulle ha sett ut utan någon migration sedan 1970. Sveriges befolkning skulle i dag ha uppgått till omkring 8 miljoner i stället för 10,5. En trolig effekt av en mindre befolkning hade varit att samhällets service i viktiga avseenden hade blivit sämre.

Än mer problematiskt är att det skulle ha varit betydligt färre i förvärvsaktiv ålder, men lika många 80-åringar som i dag. Vi skulle inte ha haft tillgång till de kanske 35 000 utrikes födda som nu arbetar inom äldrevården. Men utan invandring hade vi också haft färre unga och ett mindre behov av lärare. Så möjligen hade 35 000 av dagens 130 000 förskole- och grundskollärare kunnat arbeta inom äldrevården. Men för dessa hade det funnits många andra alternativ. Sannolikt hade bara en bråkdel av dem sökt sig dit. Och dessutom måste man fråga sig vad det hade inneburit för utvecklingen av vårt samhälle om en betydligt större andel hade arbetat med att vårda äldre i stället för att undervisa unga.

Ändå är det kanske ett sådant scenario som den nyvalda SD-riksdagsledamoten Jessica Stegrud drömmer om när hon berättar om hur upprörd hon blev när en alzheimersjuk kvinna vårdades av personal som saknade utbildning och talade dålig svenska (DN 30/9 2022).

Men vad skulle hända med den alzheimersjuka kvinnan om dessa vårdare inte hade varit tillgängliga? Det råder i dag brist på arbetskraft inom äldrevården och mycket talar för att situationen hade varit svårare utan invandring och kommer att förvärras framöver.

Vi vet med stor säkerhet att antalet personer över 80 år kommer att fortsätta öka, från dagens drygt 580 000 till cirka 800 000 år 2030, och att risken för demenssjukdom i den gruppen är stor. Antalet dementa kan antas öka från dagens 130 000–150 000 till närmare 200 000 år 2030. Samtidigt förutses i SCB:s senaste befolkningsprognos att antalet personer i förvärvsaktiv ålder även med viss nettoinvandring bara kommer att öka marginellt. Utan invandring, eller med nettoutvandring, skulle antalet minska. Det talar alltså för att det framöver kommer att bli svårt att rekrytera personal till vården och utan invandring blir det ännu svårare.

Alternativet för den alzheimersjuka kvinnan – och än mer för dem som kommer att vara i hennes situation år 2030 – är inte en välutbildad vårdare med svenska som modersmål utan ingen vårdare alls.

Självklart är det angeläget att de som arbetar i vården har både bra utbildning och goda svenskkunskaper. Det är en uppgift för utbildningssystem och arbetsgivare, men den blir hopplös utan invandring.

Det är inte bara inom äldrevården som invandrare utgör en stor andel av arbetskraften.

Hälften av alla buss- och spårvagnsförare och taxichaufförer är utrikes födda. Det är alltså lätt att föreställa sig att Sverige bokstavligen skulle stanna utan dem. Också i många andra yrken är andelen stor, till exempel är varannan apotekare, var tredje läkare, tandläkare och röntgensköterska och var fjärde universitetslärare och forskare utrikesfödd. Invandrare är helt avgörande för att den svenska välfärden ska fungera, även i många glesbygder.

Likväl är debatten alltså nästan helt fokuserad på problemen. Under senare år har det handlat mycket om gängvåld. Majoriteten i gängen har utländsk bakgrund, vilket tillåts kasta en skugga över all invandring även om det också främst är invandrare som drabbas av brotten.

Majoriteten i gängen har utländsk bakgrund, vilket tillåts kasta en skugga över all invandring.

Självklart måste stora resurser sättas in för att förebygga rekrytering till gängen, hjälpa dem som vill hoppa av och spåra upp och straffa dem som har begått brott. Men det finns enligt SCB omkring 580 000 ungdomar under 18 år med utländsk bakgrund. Polisen bedömer att 1 200 av dem är med i gäng. I den politiska debatten diskuteras med all rätt problemen med de 1 200, men man glömmer ofta bort den positiva potential som de övriga 578 800 (och på sikt förhoppningsvis även några av de 1 200) besitter. Den stora majoriteten av dem kommer, om de ges chansen, att kunna bidra till att utveckla svenskt välstånd. Att avvisa alla för att stoppa 1 200 skulle vara ett enormt slöseri med resurser.

Många av dessa unga har föräldrar som har kommit till Sverige som flyktingar. De har ofta helt oplanerat tvingats bryta upp från sin hembygd, lämnat allt bakom sig och färdats med livet som insats utan given destination. För dem kan den nödvändiga anpassningen i det nya landet vara svår, inte minst att lära sig det svenska språket. Vi vet av erfarenhet att det i genomsnitt tar flera år för dem att komma ut på arbetsmarknaden och att arbetslösheten även när de har gjort det är högre än för inrikes födda. Sysselsättningsgraden är lägre än för inrikes födda, särskilt för kvinnor, men dock högre än i andra EU-länder vilket indikerar att vi trots allt har kommit en bit på väg. Ändå bör mer kunna göras för att förbättra integrationen, inte minst genom att nyanlända får bättre möjligheter att kombinera arbete med studier i svenska.

Säkert är de flesta av dem som söker sig hit mycket medvetna om de svårigheter som väntar, men flykten gör om inte annat att de kan ge bättre förutsättningar för sina barn, födda och ofödda. Det reser förstås frågan hur det i praktiken går för dessa barn, de som har vuxit upp i Sverige och gått i svensk skola.

Det måste understrykas att det förhållandet – att de har vuxit upp i Sverige – inte innebär att deras uppväxtförhållanden har varit desamma som för dem med svensk bakgrund. För många gäller att deras familjer har väsentligt sämre ekonomiska förutsättningar, att deras föräldrar är lågutbildade, att de har vuxit upp i bostadsområden med stora sociala problem och att de börjar skolan med otillräckliga kunskaper i svenska. Man kan mot den bakgrunden knappast förvänta sig att de ska nå likvärdiga skolresultat.

Och även om barn till invandrare inte delar kultur med sina föräldrar så kan de uppleva att de ”ärver” vissa minnen från dem. Sådana ärvda minnen kan ta sig uttryck i att de upplever sig ha ”bindestrecksidentiteter”, att de är till exempel svensk-irakier. Det framstår som orimligt att personer med utländsk bakgrund skulle behöva ge upp sådana ärvda minnen för att accepteras som fullvärdiga svenskar.

Hur går det då för dem? Sociologerna Jan O. Jonsson, Carina Mood och Georg Treuter har följt ett antal individer med svensk och utländsk bakgrund från 14 till 23 års ålder (DN 5/10 2022). De har jämfört hur det i olika avseenden har gått för de bägge grupperna. De konstaterar som väntat att unga med utrikesfödda föräldrar i genomsnitt har svagare betyg i årskurs 9 och att det är en större andel bland dem än bland unga med svensk bakgrund som inte uppnår behörighet för gymnasiestudier. Men samtidigt har de med utländsk bakgrund i genomsnitt påtagligt mycket högre studieaspirationer, lägger mer tid på skolarbetet och visar en större framtidstro. Detta resulterar också i att fler väljer studieförberedande gymnasieprogram, särskilt det naturvetenskapliga, i att fler går vidare till högskola och i en examensfrekvens på högskolan som är i nivå med (och i vissa fall högre än) deras studiekamraters med svensk bakgrund.

Men det krävs alltså ökade insatser för att alla ska klara grundskolan. Politiker måste uthålligt avsätta nödvändiga resurser och skolorna måste utnyttja dem rätt. Att det är möjligt har visat sig i bland annat Stockholms stad där stora satsningar på Järvafältet nu ger tydliga effekter. Ett exempel är Enbacksskolan som under ledning av sin rektor Raija Ikonen under flera år har nått en nationell topposition vad gäller kunskapsresultat.

Det finns med andra ord all anledning att vara optimistisk om vad denna grupp av unga med utrikes bakgrund som helhet kan bidra med i det svenska samhället.

Invandring kan förvisso innebära utmaningar. Det finns gränser för hur stor framför allt flyktinginvandringen kan vara. Men invandring är också en del av lösningen på de utmaningar vi står inför, precis som den har varit genom Sveriges historia. Den nästan ensidigt negativa bild av invandring som i dag sprids från politiskt håll måste ersättas av en mer nyanserad. Det måste vara möjligt att både välkomna invandring och erkänna och ta itu med vissa problem som kan vara förenade med den. Det behövs ett paradigmskifte i debatten snarare än i politiken.