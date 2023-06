Benjamin Ingrosso: Förhoppningsvis blir AI en större del av vårt yrke i framtiden

Logga in

Vad gör du i sommar?

– I sommar ska jag åka ut på min första riktiga sommarturné. Det är något som jag har drömt om i hela mitt liv!

Vad ligger överst i din ”att läsa”-hög?

– Jag är sjukt dålig på att hitta tid till att läsa men vill försöka få till att läsa åtminstone en bok denna sommar… men jag har svårt att se att det skulle kunna ske. Men att läsa menyer är jag en konung på!

Vilket kulturevenemang eller händelse ser du fram emot?

– Jag ser verkligen fram emot att spela på Dalhalla. Jag har alltid drömt om att få åka dit och jag vet att den konserten kommer att bli något alldeles extra!

Benjamin Ingrosso på i sin turnébuss med sina manager Carl Vernersson och Timothy Collins. Foto: Jenny Ingemarsson

En klimatfråga: Hoppas du på en varm sommar?

– Jag hoppas på en tillräckligt varm sommar för att jag ska kunna njuta, men inte för varm med tanke på klimatutvecklingen.

Hur föreställde du dig att framtiden skulle vara när du var barn?

– Jag föreställde mig nog en framtid med mindre stress. Och att folks attentionspan inte skulle vara så kort som det har blivit i dag, haha. Allt utvecklas snabbare än någonsin, så samtidigt som det är annorlunda från hur man kanske tänkte sig att det skulle vara, så är det fortfarande en spännande samtid och framtid vi lever i.

Senaste gången du blev rädd eller lycklig när du tänkte på framtiden?

– Rädd när jag såg min kalender och insåg att jag hade sjukt mycket jobb. Men lycklig av tanken att det går ut på att göra det jag älskar – att stå på scen.

Benjamin Ingrosso skulle gärna se Michael Jackson som hologram på en scen. Foto: Jenny Ingemarsson

I hur stor utsträckning kommer AI påverka ditt jobb och ditt yrkesområde och vad känner du för det?

– Det kommer nog att påverka industrin och artistyrket mer än vad många tror. Förhoppningsvis blir AI en större del av vårt yrke med tiden, där det finns tydliga och bra sätt att luta sig på tekniken för att kunna inspirera till mer kreativitet. Jag känner personligen att det kommer att bli mer intressant och exklusivt när någon gör något riktigt fett från scratch.

Använder du Chat GPT och till vad?

– Jag använder inte Chat GPT, men jag har testat.

Kommer du att njuta av AI-genererad litteratur, film, musik och konst i framtiden?

– Jag tror det kommer att ha gått så långt att man knappt kommer att minnas tiden innan AI kom, eller än mindre kunna urskilja vad som är vad.

Vilken död artist skulle du vilja återuppliva som hologram på scen och varför?

– Jag hade velat se Michael Jackson på scen. Han var den enda på sin nivå och skapade mer eller mindre mallen för den moderna performern. Hans scennärvaro, professionalitet och fokus var en på miljarden, vilket hade varit coolt att få se och uppleva in action.

Vilken teknikfluga har du själv hoppat på?

– Snapchat var jag snabb på, men det har jag helt slutat med i dag.

Bild 1 av 2 Benjamin Ingrosso ska tillbringa många timmar i sommar i sin turnébuss. Foto: Jenny Ingemarsson Bild 2 av 2 Foto: Jenny Ingemarsson

Har internet och sociala medier gjort oss dummare – varför/varför inte?

– Jag upplever att vi lever sjukt mycket mindre i nuet. Våra ögon är mer i telefonerna och man missar mycket av verkligheten och ens verklighetsuppfattning blir vinklad, vilket ur ett personligt perspektiv blir kaos men ur ett artistiskt perspektiv något som kan romantiseras. Jag vet inte om jag skulle kategorisera det som dummare, vi är överstimulerade på dopamin samtidigt som vi är understimulerade i faktiska sociala interaktioner och intellektuella sammanhang. Men det finns nog lika mycket gott som ont med den utvecklingen.

Hur betalar vi för det vi köper om 25 år?

– Fortfarande med mobilerna.

Hur påverkar klimatkrisen hur du kommer att leva ditt liv om 10 år?

– Jag tror att alla kommer att påverkas och behöva anpassa sin vardag på ett eller annat sätt, beroende på hur allt utvecklar sig.

Vem i offentligheten borde vi lyssna mer på – och varför?

– Vetenskapsmän och alla de som sitter på svar baserade på en trovärdig och aggregerad mängd data från opartiska källor, där fakta står sig som fakta och inte är baserade på emotionella argument och folk som anser sig vara ”know it all’s”.

”Jag tror att alla kommer att påverkas av klimatkrisen och behöver anpassa sin vardag på ett eller annat sätt.” Foto: Jenny Ingemarsson

Var är du själv, om du får fantisera, om 20 år?

– Jag är i en villa i Italien och njuter av att få äta god mat med familj och vänner.

Vad kommer att bli den största upptäckten du har varit med om under ditt liv?

– Att bli det jag drömt om kanske inte blir som jag drömt om. Eller att det blir exakt som jag hoppats och drömt. Only the future knows!

Om du fick önska en sak från politikerna, skulle det vara....

– Jag tror att det kommer att vara viktigt att börja sätta sig in i hur samhället ska hantera den snabba utvecklingen med AI. Det är många som riskerar att bli av med sina jobb, inte minst i den kreativa industrin. Vad händer då? Hur kommer man eventuellt reglera eller hantera den utvecklingen på ett sätt som stärker människan istället för att försvaga hen? En plan på det hade varit intressant att få höra!