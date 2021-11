Benny Andersson gör två koppar kaffe i espressomaskinen i köket och vi slår oss ned i hans studio på Skeppsholmen i Stockholm. Det är här han skrivit musiken till det nya Abbaalbumet ”Voyage” och spelat in det mesta.

Jag frågar om skivan känns som ett risktagande. Han skakar på huvudet.

– Vi har ingenting att bevisa. Vad är det värsta som kan hända, att folk tycker att vi var bättre förr? Men vad gör det! Det kanske vi var. Eller så är det här också bra, det kanske är jättebra.

Vad tycker du själv?

– Ja, det tycker jag att det är.

Skivan som släpps på fredag är det första Abba-albumet sedan ”The visitors” som kom 1981. Det är en svindlande paus på fyrtio långa år. Och det var egentligen inte skivan som var det som fick Abba att slutligen återförenas – utan den storsatsning till show bandet ska sätta upp i London med premiär i maj 2022 i en specialbyggd arena. Själva ska de inte stå på scenen; det ska deras avatarer göra tillsammans med ett liveband.

För två år sedan samlades kvartetten i Filmhuset i Stockholm för att ikläda sig kroppsstrumpor och fånga varje rörelse med motion capture. I fem veckors tid jobbade de tillsammans dagligen.

– Vi körde alla låtar på scenen med 160 kameror och sedan gjorde de om samma procedur med våra body doubles som är... något smidigare än vi. Vi är alla rätt fräscha, men man studsar inte omkring likadant när man är 74 som när man är 34, och vi ska försöka gestalta hur det var 1979.

Det måste ha varit en syn, när ni klev ut där i kroppsstrumpor.

– Jag och Björn var tvungna att raka av oss våra skägg också, det var inte kul. De sade att vi kunde få ha skäggen kvar men att det skulle bli sämre då, och det vill man ju inte. Man är snygg i kroppsstrumpa. Och sedan en liten tutt på huvudet också.

I samband med showen föddes idén om att spela in något nytt. Alla som ger sig ut på turné har åtminstone två nya låtar, resonerade Benny Andersson och Björn Ulvaeus, det skulle de själva ha haft om det varit en turné i kött och blod.

Benny Andersson ringde Anni-Frid Lyngstad och Agnetha Fältskog och frågade.

– Det var lite otippat, måste jag säga, men de sade ja.

– Ska jag sätta på mig en kavaj? Jag tror jag gör det. Jag tog med lite kläder för tv-grejerna, det är Japan, Australien, Frankrike... Vi gör en del de här dagarna. Foto: Nicklas Thegerström

Var ni nervösa när ni samlades i studion?

– Nej, inte nervösa. Men det slog mig, när de kom, att jag kanske skulle ha frågat om de fortfarande kunde sjunga... Men hade vi märkt att det inte var tillräckligt bra, att vi inte var tillräckligt fräscha, då hade det inte blivit något. Då hade vi inte gett ut något. Lite självbevarelsedrift måste man ha.

Beskriv känslan när ni var på plats alla fyra för första gången.

– Det kan ha tagit en minut, sedan var alla inne i samma roller som vi hade då. Vi spelade igenom låten i kontrollrummet, gick igenom allt, kollade om det var rätt tonart. Så gick Agnetha och Frida ut till mikarna och sjöng. De är otroligt snabba, fortfarande. Otroligt proffsiga. De har inte jobbat särskilt mycket senaste åren, så det var kul. Det var bara lustfyllt. Inget som skorrade någonstans.

De två låtarna blev fler.

– Och så märker man – det blir ju bra! De sjunger som de alltid gjort, det låter som det ska.

De två nya låtar som släppts fick ett väldigt bra mottagande. Hur säker var du på det, hur mycket litade du på din känsla?

– Känslan är det enda man har att gå på. Det går inte att gissa vad folk ska tycka, de får ta det de får. Det har jag tyckt oavsett vad det är för musik jag gjort.

Varifrån kommer din instinkt för popmusik?

– Jag kan inte säga hur det går till, för jag vet inte hur jag gör de val jag gör. Jag sitter och spelar, och ibland hör jag mig själv spela något jag tycker om. Det är nästan en fysisk reaktion. Så spelar jag det igen, det kan vara två takter eller fyra.

Var du tvungen att försätta dig i en Abbastämning för att skriva skivan?

– Nej, men att veta att det finns en output för tiden man lägger ner, att sitta här och veta att vi ska göra låtar till Abba – det har varit en motor. Det hjälper till. Jag vet var låtarna ska hamna, det kan inte låta hur som helst. Det är visserligen ett par låtar på skivan som inte är pop. Men så har det å andra sidan alltid varit med Abba – det är alltid några knasiga låtar med. ”Thank you for the music” eller ”Money money money” är inte pop, det är bara schysta låtar.

Om Benny Anderssons öra för vad som är bra melodier har varit intakt och oförändrat genom åren, så har omvärlden förändrats desto mer. Popmusik låter inte som den gjorde för ett par decennier sedan, och själv har han slutat lyssna på andra och litar bara på sig själv.

– Förr i tiden, på sjuttiotalet, hade man örat mot marken. Försökte känna in vad det är som pågår: Vad gör de, vad är det för virvelkagge på Rod Stewarts nya? Men inte längre, säger Benny Andersson.

– Topp-tjugo i USA eller England – det bara visslar förbi mig. Jag förstår inte strukturen i det, förstår inte vad som är lockande i det mer än att det låter bra och har jättefina produktioner. Uppbyggnaden av musiken är inte likadan som den varit. Och jag kan bara göra det jag kan, jag kan inte emulera någon annans musik.

De första låtarna till skivan var färdiginspelade redan våren 2018 och har legat och väntat. Sedan dess har det visserligen blivit allt klarare att avatarshowen var på gång och att någon form av ny musik skulle släppas – men att det skulle bli ett helt album var hemligt ända in i det sista. Trots att kretsen invigda knappast var särskilt liten –hundratals människor har varit inblandade bara i showen, addera till det alla som varit införstådda med skivan.

– Ingen har sagt ett pip. Jag fattar ingenting. Den enda som har pratat om det är Janne Schaffer, och han är inte ens med på skivan, haha. Det är intressant egentligen – man börjar tänka, kanske är det här inte så hett?

– Men nyheten fick ju ett otroligt genomslag. Den var på alla löpsedlar i England utom Financial Times. Vi sålde tre hundra tusen biljetter till showen på en vecka – pang.

Har du själv någon analys av varför så många fortfarande är engagerade?

– Det är en vanlig fråga jag får. Men jag vet inte. Många bäckar små?

När Abba tog sin ”paus” i början av 1980-talet var det för att Björn Ulvaeus och Benny Andersson skulle skriva ”Chess” tillsammans med Tim Rice.

– Vi tänkte att det väl skulle ta ett par år, säger Benny Andersson, men det tog fem.

De tyckte helt enkelt inte att det fanns någon poäng med att börja om med Abba igen, säger Benny Andersson. Han började jobba med Orsa Spelmän, tyckte att det var skönt att få skriva musik som inte behövde vara pop och hålla sig under tre och en halv minuter. Det var heller inte som att Abba var särskilt heta längre; under 1980-talet fanns det inte något sug efter bandet.

Men så började det långsamt hända saker. Erasure gjorde en ep med Abbatolkningar som toppade brittiska singellistan 1992. Senare samma år kom samlingsskivan ”Abba gold”. Det dök upp ett par filmer där Abbas musik var en stor del av handlingen – ”Muriels bröllop” och ”Priscilla – öknens drottning”, båda från 1994. Och när nittiotalet gick till sitt slut kom musikalen ”Mamma mia!”, som senare kom att följas av två långfilmer.

Att ni återförenats nu, är det som att avsluta något som var oavslutat?

– Det är mer som ett P.S, tror jag. För vi var ju klara. Det trodde alla, och det trodde vi också.

Fotografen Nicklas Thegerström har knäppt några bilder på Benny Andersson medan vi pratar; plötsligt tystnar Benny och frågar:

– Ska jag sätta på mig en kavaj? Jag tror jag gör det. Jag tog med lite kläder för tv-grejerna, det är Japan, Australien, Frankrike... Vi gör en del de här dagarna.

Benny Andersson tar på sig en kavaj. Han föredrar att se allvarlig ut (”Tar ni en bild där jag ler så är det den ni publicerar!”), ber att få titta i kameradisplayen, skrockar lite.

– Jag ser ut som en gammal gubbe. Det får duga.

”Det finns en regel i grammofonindustrin att man inte ska vänta längre än fyrtio år mellan sina releaser”, säger Benny Andersson. Foto: Nicklas Thegerström

Finns det en poäng i just detta att ni är sjuttio plus och gör pop?

– Det tycker ju jag är lite catchy, med tanke på allt snack om ålderism. Att vi kan.

På ett personligt plan, känns det som att ni knutit ihop relationerna i bandet också?

– Nej, dem har det aldrig varit fel på. Det har det inte! Att vi gick skilda vägar på 70-, 80-talet med skilsmässor och så, det är en sak. Men vi fortsatte ändå. Vi tyckte inte att vi kunde ge upp Abba bara för att vi inte var gifta med varandra, det hade varit katastrofalt dumt, det tyckte vi nog allihop. Att vi sedan tog ett break 1982, det hade med andra saker att göra.

Ett litet break som varade i fyra decennier.

– Ja, det var ett bra tag. Det är som Björn brukar säga: Det finns en regel i grammofonindustrin att man inte ska vänta längre än fyrtio år mellan sina releaser!

Är det här sista kapitlet i Abbahistorien?

– Ja! Ja. Ja!

Det blir inte en show när ni är åttio plus?

– Nej. This is it. Och det är gott så. Hur mottagandet än blir, så var det kul. Det är det allt annat överskuggande: Vi var i studion igen alla fyra. Vi ville göra det, vi gjorde det, och vi är nöjda.

