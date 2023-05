Beoyncés turnépremiär är ett jublande återtagande av den svarta musikhistorien

Logga in

De dyraste biljetterna går på nästan 24 000 kronor. Ändå är Friends arena fullsatt på onsdagskvällen när världens största artist är på plats för världspremiär. Valet av Stockholm som första anhalt på ”The renaissance world tour” har fått de lokala näringsidkarna att jubla. Krisvåren 2023 är kronan så svag att fans har rest hit från hela världen. Förväntningarna är därefter. När Beyoncé tar sig an fjolårsalbumet ”Renaissance” i levande form är det bokstavligen frågan om en pånyttfödelse. Turnén är hennes första egna på sju år.

Skivan, med sin ömma hantering av arvet från den svarta, queera klubbhistorien, är dessutom som gjord för en mäktig scenshow. Alla vill se Beyoncé förvandla en steril evenemangskoloss till ett extravagant, housedunkande ballroom. När hon äntligen hissas upp ur scengolvet gör hon överraskande så för att möta publiken i ensamt majestät. Inledningen, med ”Dangerously in love” följd av ”1+1”, är otippat nedtonad. Visst avslöjar det mäktiga scenbygget så småningom band och kör. Men konsertens första halvtimme sätter sångerskan Beyoncé i fokus, med ensamma, virtuosa övningar vid mikrofonen. Den verkliga showen drar igång först därefter, med en explosiv ”I’m that girl”.

I den filmade berättelse som visas på storbilden träder kvällens huvudperson fram som en blandning mellan människa och maskin. Foto: Andrew White

Därifrån bjuder föreställningen givetvis arenaspektakel extra allt. Inte en enda dollar har sparats på koreografi, kostym, ljus, effekter, scenografi. I den filmade berättelse som visas på storbilden träder kvällens huvudperson fram som en blandning mellan människa och maskin. Den kromade, urbana värld som hon presenterar är en tänkt framtid, eller en annan dimension. Publiken bjuds att ta del av fantasin genom en robot-Beyoncés sköte, som i Niki de Saint Phalles skulptur ”Hon”.

När Beyoncé avslutar flygande på en glittrande häst kan endast den verkligt snåla klaga över att inte ha fått valuta för pengarna

Materialet från den senaste skivan får ett rejält lyft av den generösa inramningen. Framfört till ungefär lika delar med band och mot förinspelade bakgrunder växer spåren ut i detaljrikedom och in i varann. Blinkningarna till technoscenen i Detroit är djupare, hyllningarna till discohistorien i New York varmare. ”Energy” och singelhitten ”Break my soul” är tidiga höjdpunkter, med dansarna och Beyoncé själv långt ut bland publiken. Senare, när hon efter ett av många klädbyten dykt upp från insidan av en snäcka, gjuter hon ytterligare liv i Grace Jones-samarbetet ”Move” och den svala housen i ”Heated”.

Blinkningarna till technoscenen i Detroit är djupare, hyllningarna till discohistorien i New York varmare. Foto: Andrew White

Trots att hon säger att hon med åldern börjat värdesätta sina brister tycks inte en sekund av showen äga rum utan manus. Fallenheten för perfektion är Beyoncés både framgångsrecept och svaghet. Att hon framställer sig själv som transmänniska, delvis artificiell, blir en illustration av just den balansgången. Däri finns en svärta som man kan önska att hon skulle utforska vidare. Den här premiäraftonen i Stockholm ges dock inget utrymme för brydd introspektion. I stället är ”Renaissance world tour” ett jublande återtagande av en stulen del av den svarta musikhistorien. När hon avslutar de knappt tre timmarna flygande på en glittrande häst kan endast den verkligt snåla klaga över att inte ha fått valuta för pengarna.

