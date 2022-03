Bernadette Mayers poetiska tidskapslar växer fram ur begränsningens krav

New York, Februari 1972. Väggarna inne på Holly Solomons galleri i SoHo är täckta av fotografier. Som ett fotokromatiskt lapptäcke reser de sig mot taket i täta rader. De vykortsstora bildernas innehåll är anspråkslöst. Bilköer, bardiskar, kläder som tvättas i en diskho. Stadsgator i kvällsljus, porträtt bland skyskrapor och cumulusmoln, cigaretter i ett askfat på ett trädgårdsbord. Tillsammans gör de ändå ett monumentalt intryck.

Men det första som galleribesökaren möter är inte bilderna. Redan på väg upp för trappan till loftvåningen på 28 Greene Street hörs en ung kvinnas röst i galleriets högtalare. Rummet fylls av ett monotont ordflöde, en monolog inläst på ljudband. Rösten rör sig i samma vardagliga scenografi som bilderna, minutiöst beskrivande.

Sommaren 1971 hade poeten och tidskriftsredaktören Bernadette Mayer, då 26 år gammal, bestämt sig för att dokumentera en månad ur sitt liv. Projektet inleddes morgonen den 1 juli. Varje dag fotograferade Mayer en rulle 35 millimeters färgfilm och förde parallellt en detaljerad dagbok över allt som hon såg, hörde och upplevde. Vid månadens slut hade projektet ackumulerat över 1100 fotografier. Anteckningarnas fria monolog tog mer än 6 timmar att läsa in på bandspelare.

Bernadette Mayer slog igenom 1972 med utställningen ”Memory” som kombinerade fotografi och berättande. Foto: Vespasian / Alamy Stock Photo

Resultatet blev alltså inte en bok, utan en utställning – ”Memory”. Först 1975 utkom texten i bokform, utan fotografierna, som ett ändlöst prosablock utan radbrytningar. På utställningen kunde besökaren vandra runt i Mayers experimentella semesteralbum iscensatt som ett bild- och ljudlandskap.

Vad var det egentligen besökaren fick se? Med kameran och anteckningsboken följer Mayer varje vinkel och vrå i sin vardag. Mycket utspelar sig i ett sommarhett Manhattan och Mayer, pojkvännen Ed Bowles och deras gäng är huvudpersoner. Juli månad tycks sedvanligt sommarslött. I nyheterna råder torka. En förstasida skymtar förbi och rapporterar om Apollo 15:s stundande uppskjutning. Månadens större nyhetshändelser var annars Nixons nya nödlägesplan för den skenande arbetslösheten och Jim Morrisons död i ett badkar i Paris. För en samtida blick är det kanske byggandet av World Trade Center som är mest iögonfallande som samtidshändelse, fångad i flera av Mayers fotografier.

Men allt är inte storstad. Ed Bowles var filmskapare och hade fått i uppdrag att filma på teaterfestivalen i Berkshire, knappt fyra timmars bilresa från New York. Så ”Memory” bjuder också på en bohemisk roadtrip. I en öppen bil tar de sig till sunkiga motellrum och amerikanskt småstadsliv. Fotograferar tät skog, bad i en sjö, en hund i en vägkorsning.

”Memory”, som nu fyller 50 år, är en milstolpe i det tidiga 70-talets amerikanska samtidskonst och utvidgade litteraturlandskap. Den är på många sätt ett barn av sin tid. Att fylla galleriet med ljud, text och fotografi snarare än oljemålningar låg i tiden. Vid 70-talets början hade konstbegreppet redan en tid befunnit sig i stark förändring. Gränserna mellan konst, litteratur och musik hade blivit högst suddiga.

60-talets konceptkonst var ett stort attentat mot konstens materialitet. Men attentatets uttrycksformer var många och vitt förgrenade. Det upphöjda konstobjektet på väggen förkastades till förmån för konsthändelser, happenings och andra kreativa användningar av gallerirummet. Det var möjligt att skapa konst i en mängd olika distributionsformer och medier. Företeelserna var heller inte lika smala som under modernismens tidiga avantgarde i början av seklet. Konceptkonstens radikalitet gifte sig väl med tidens hippiekultur.

1969 hade Bernadette Mayer startat tidskriften O to 9 tillsammans med konstnären Vito Acconci. Den blev snabbt en viktig arena för språkbaserad konst av poeter, konstnärer och musiker. Om minimalismens och konceptkonstens idébaserade konstpraktik hade gjort orden lika viktiga som själva konstobjektet, slogs nu dörren upp på vid gavel mot alla möjliga sätt att göra konst med språket som material.

Parallellt hade också litteraturen utvidgat sitt fält i riktning mot det visuella och samtidskonsten. I Sverige var den konkreta poesin en plattform för långt fler än renodlade poeter. Att skriva under formella begränsningar, som Mayer ägnar sig åt i ”Memory”, hade populariserats under 60-talet av författare som George Perec och andra knutna till gruppen Oulipo i Frankrike – en ”verkstad för potentiell litteratur” där författare kunde förbinda sig till att skriva en dikt mellan varje station på tunnelbanan eller en hel roman utan bokstaven E.

Bilder ur Bernadette Mayers ”Memory”. Foto: Bernadette Mayer

Också fotografin fick under 60-talet en allt starkare ställning i samtidskonsten. Delvis för att den händelsebaserade konsten, hur immateriell den än försökte vara, behövde dokumenteras av medier för att existera i ett efteråt. Konstnärer som Adrian Piper gjorde konst av både sin performance och själva dokumentationen av den. Efter hand blev fotografi och film allt viktigare också som konceptkonstens själva medium. Regelstyrda konstidéer utfördes inte sällan med kameran som redskap. Som när Ed Ruscha fotograferade alla 26 bensinmackar från New York till barndomshemmet i Oklahoma City och gav ut bilderna som bok 1963. Eller som Andy Warhols verk ”Sleep” (1964): en fem timmars realtidsinspelning av en man som sover. Den konceptuella fotokonsten skilde samtidigt ut sig från den etablerade konstfotografin genom att distansera sig från all hantverksambition och traditionell estetik.

Allt detta låg alltså i tiden när Bernadette Mayer inledde sin julimånad 1971. Men om ”Memory” är ett barn av sin tid, är verket också en säregen unge i sin generation. Mayers sätt att förena fotografi och poetisk text är också på många sätt unikt. Hennes egna influenser tycks också ha varit fransk filmkonst och flamländskt stillebenmåleri, snarare än konstinfluenser från tiden.

Mayer har själv kallat ”Memory” för ett ”emotionellt forskningsprojekt”. I likhet med mycket samtida konceptkonst är texten renons på allt vad psykologi och metaforer heter. Men det betyder inte att den urskillningslöst beskrivande texten saknar poetiska kvaliteter. Tvärtom. Mayers kompromisslösa blick mot den egna uppmärksamheten är så laddad och självmedveten att den tar närmast filosofiska proportioner. Konceptkonsten var full av poserande självframställning, men Mayers självmedvetenhet är både lyhörd och komplex.

Ta bara en sån sak som de självporträtt som återkommer i ”Memory”. Det är inga ironiska statements. Det är nakna, starka bilder av en konstnär som utforskar sin egen subjektivitet.

Det mest fascinerande med ”Memory” är hur det radikalt dokumenterade nuet så omedelbart förvandlas till ett medialt minnesarkiv. För varje år som går faller sommaren 1971 djupare och djupare in i historien. Men hela ”Memory” – inte minst dess titel – vibrerar av medvetenhet om att den processen redan är på god väg när orden skrivs och fotografierna exponeras.

”Memory” var första men inte sista gången som Mayer lät en avgränsad tidsrymd styra skrivandet. 1994 publicerade hon ”The desires of mothers to please others in letters”, en serie suggestiva brev skrivna med jämn periodicitet under en graviditets nio månader. Och precis 10 år efter att ”Memory” ställdes ut, 1982, publicerade Mayer sin kanske mest kända bok ”Midvinter day” – en diktsvit skriven på en enda dag, närmare bestämt årets kortaste, den 22 december.

Att Bernadette Mayer nu introduceras på svenska med en översättning av just ”Midvinterdag”, översatt av Niclas Nilsson och utgiven av Ellerströms, är inget mindre än en svensk litterär händelse. Med översättningen följer ett initierat förord av konstnären och doktoranden Matthew Rana. Vad Ellerströms förlag just nu gör för mångfalden och kvaliteten i den svenska poesiutgivningen är för övrigt ganska remarkabelt.

Bilder ur Bernadette Mayers ”Memory”. Foto: Bernadette Mayer

”Midvinterdag” är inte alls lika stramt deskriptiv som ”Memory”. Surrealistiska drömskildringar samsas med ögonblicksbilder av möten på småstadsgatan i Lenox, Massachussets, där Mayer bodde vid den tiden. Socialrealistiska skildringar av småbarnsliv tycks ha en lika naturlig plats i Mayers endagsdikt som essästiska passager om kärlek, politik och drömtydning. Spännvidden i Mayers skrivande och svårigheten att placera hennes litteratur i ett tydligt fack har ibland kritiserats, men det är i dag lätt att se hur dynamiken snarare bidrar till författarskapets styrka.

Att både ”Memory” och ”Midvinterdag” såg världens ljus på jubileumsår för utgivningen av ”Ulysses” (1922), James Joyce modernistiska tegelsten från 1922 som utspelar sig under en enda dag i Dublin, är nog mer än en slump. Mayer skrev själv 1977 i ett brev till poeten Bill Berkson att hon gjorde sig ”ständigt redo att skriva min version av Ulysses”. Både ”Midvinterdag” och ”Ulysses” börjar med ordet ”Stately” – Värdigt. Ändå är det kanske ”Memory” som allra tydligast för tankarna till ”Ulysses”, i sin sökande malström av ord och bilder, en lika dokumentär som mental äventyrsresa.

Utgåvan är också en unik chans att uppleva ett verk som tidigare främst varit en mytomspunnen konsthändelse.

I en intervju har Mayer skämtsamt sagt att tidsavgränsningen passar henne, ”eftersom jag har så svårt att få saker avslutade”. Det är samtidigt uppenbart att den begränsande tidsrymden är mer betydelsefull än så. Den gör någonting med Mayers skrivande. Det blir ett sätt att ladda tiden, att tvinga sig närmare nuet och att ge språket en radikal närvaro.

Häromåret publicerade amerikanska Siglio Press den första tryckta utgåva av ”Memory” där både fotografier och texter finns med. Kanske är det ett tecken på verkets nyvunna aktualitet i instamgramåldern. Helt säkert är det ett bevis på att Mayers litterära arv anses allt mer betydelsefullt. Utgåvan är också en unik chans att uppleva ett verk som tidigare främst varit en mytomspunnen konsthändelse. Den som bläddrar sig igenom utgåvan märker snart det mest egendomliga med ”Memory”: hur mycket av verket som pånyttföds i varje läsning. Detaljerna vi fastnar i, i malströmmen av ord och bilder, gör till slut läsaren lika självmedveten om sitt seende som en gång poeten bakom kameran. Så finner varje läsare sin egen väg genom den märkliga tidskapsel som Mayers julimånad 1971 för alltid kommer att vara.

Magnus Bremmer är litteraturhistoriker, redaktör för bildningsmagasinet Anekdot och kritiker i DN.

Böckerna Bernadette Mayer ”Midvinterdag” Övers. Niclas Nilsson Ellerströms, 133 sidor ”Memory” Siglio Press, 2020 Visa mer

Bernadette Mayers hemsida.

Läs mer. Lars Åke Augustsson: Vreden lågar i Ralph Waldo Emersons texter om slaveriet.