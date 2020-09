”Beyoncé försöker förändra berättelsen om Afrika och svart kultur”

Att ett nytt visuellt album från Beyoncé som hyllar svart motståndskraft och kultur skulle röra upp känslor var väl närmast klart på förhand. Men att släppet av ”Black is king”, hennes alternativa tolkning av nyinspelningen av ”Lejonkungen”, dessutom sammanfaller med sommarens protester mot rasism och polisbrutalitet riktad mot afroamerikaner adderar ytterligare ett politiskt lager till verket.

Redan när trailern kom ut i juli drog debatten i gång där megastjärnan anklagades för att visa en stereotyp bild av Afrika, som om den stora kontinenten inte skulle rymma en mängd olika typer av uttryck, livsstilar och berättelser. Kritiken blev så högljudd att Beyoncés mamma, Tina Knowles-Lawson, kände sig tvungen att rycka ut till dotterns försvar:

– Vakna systrar! Hur kan man ”appropriera svart kultur” när man själv är svart? frågade hon på Instagram och menade att vad Beyoncé försöker göra med filmen tvärtemot vad kritikerna hävdade är att förändra berättelsen om Afrika och svart kultur.

– Jag tror att orsaken till att det blev så mycket kontrovers kring trailern är att Beyoncé hela tiden rör sig i frontlinjen av kulturen, säger Dikayl Rimmasch på videolänk.

Han är en av de åtta filmskapare som vid sidan av Beyoncé själv står som regissörer för ”Black is king”.

– De flesta människor är inte bekväma med att gå i frontlinjen. Det vanligaste är att man lever flera år tillbaka i tiden, ser till att hålla avstånd till den där klippranden. Men för att vara en pionjär som Beyoncé måste man vara längst fram. Den här filmen har helt återskapat och omformulerat bandet mellan den afroamerikanska befolkningen och Afrika. Ingen har gjort något som liknar detta på ett så nytt och samtida sätt som hon.

När DN når Dikayl Rimmasch befinner sig han sig utanför nationalparken Joshua Tree i Kalifornien. Han är klädd för semester, skjortan är uppknäppt i halsen och den ombonade stugan med träpaneler och textil i varma färger syns bakom honom. Den lugna miljön är en skarp kontrast till den intensiva inspelningsperiod han beskriver, då ”Black is king” under fjolåret försatte honom i situationer där stressnivån var skyhög:

– Det var nästan som att jag ledde en militärövning, säger han och börjar berätta om en av filmens häftigaste scener, den där Beyoncé får sällskap av ett jamaicanskt konstsimlag som utför sin vattendans iförda lila baddräkter och kattformade simglasögon.

– Vi hade en väldigt begränsad tid då ljuset var tillräckligt bra. Det var vid slutet av dagen och vi ville inte skjuta fram en så stor och avancerad scen alldeles för sent. Konstsimmarna skulle komma in rätt, Beyoncé skulle komma in rätt, vi hade en 12 meter hög kran vid sidan av poolen… Det var väldigt nervöst! Jag tror att vi gjorde den tagningen fyra gånger, direkt när vi var klara satte vi i gång igen, så pressade var vi. Jag skrek och pekade och skrek och pekade, det var som ett slagfält! Men det där är vad film handlar om. Man måste ta den typen av risker om man vill göra något riktigt bra.

Den här typen av närmast överdådiga scener är typiska för ”Black is king”. Massor av miljöer och människor vimlar förbi, det är nästan svårt att hänga med i alla skiften. Alla som syns i bild och stora delar av det kreativa gänget, gästartister, skådespelare och regissörer är svarta och/eller afrikanska. Vissa, som Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Kelly Rowland från Destiny’s Child och Beyoncés make Jay-Z är redan internationella stjärnor. För andra, som nigerianska sångerskan Yemi Alade eller ghanesiske artisten Shatta Wale, kan medverkan i Beyoncés film leda till globala genombrott. Svenska modeskaparna Stina Randestad och Selam Fessahaye kan kanske också räkna med att ”Black is king” placerar dem i internationellt rampljus. De har bidragit med några av filmens många spektakulära plagg.

Dikayl Rimmasch å sin sida tillhör jämfört med de båda svenskorna det gamla gardet av Beyoncés samarbetspartner. Han har jobbat med henne och Jay-Z länge, han gjorde bland annat en trilogi videor som visades under parets gemensamma turné 2014 och även i det storslagna albumvideoprojektet ”Lemonade” fanns han med som regissör. Med tiden har en närhet vuxit fram mellan popstjärnan och filmaren, som också smittat av sig på deras gemensamma konstnärliga uttryck.

”Jag älskar att arbeta med henne”, säger han flera gånger under intervjun.

– Jag kommer ju från en skola av film där man lär sig att det är viktigt att komma nära motivet, och det är så jag jobbar även med Beyoncé. Ofta när vi gör saker ihop, oavsett storlek på produktionen, brukar vi springa i väg med min lilla kamera och kanske någon som har med sig lite ljus och så filmar vi på egen hand, bara vi två. Ibland kan vi göra nästan en hel musikvideo på det sättet. ”6 inch heels” från ”Lemonade” kom till exempel till så.

Den stora skillnaden mellan andra projekt han varit inblandad i med Beyoncé och ”Black is king” beskriver Dikayl Rimmasch som att detta låg henne ännu närmare hjärtat. När trailern släpptes skrev hon själv på Instagram att hon ”jobbat dag och natt senaste året” med research, inspelning och klippning. Hon kallar ”Black is king” för sitt ”passionsprojekt”.

På frågan om fler stora artister kommer att våga gå en liknande väg, nu när Beyoncé återigen släppt ett visuellt album som vid det här laget tycks vara hennes favoritformat, skrattar han:

– Jag tror inte att verk som ”Black is king” någonsin kommer att bli vanliga, säger han och skakar på huvudet.

– Beyoncé tog ett helt år för att göra detta. Hon lade in alla sina resurser, all sin tid, för det är vad som krävs. För att en artist ska kunna göra en film av den här omfattningen måste den ha en otrolig styrka, kombinerat med resurser, stark förankring och närvaro i kulturen och publikens förtroende. I dag finns det helt enkelt inte någon annan som Beyoncé. Hon har verkligen lagt ribban högt.