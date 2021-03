Beyoncé historisk Grammydrottning

Det blev en annorlunda Grammygala i Los Angeles, med bara nominerade artister på plats i Staples Center. Men de på plats fick se en segerfest hos en av musikvärldens mest berömda familjer.

Första pristagare blev nämligen nioåriga Blue Ivy Carter, som tillsammans med mamma Beyoncé vann en Grammy för årets bästa video. Och prisregnet slutade inte där, Beyoncés duett med Megan Thee Stallion, ”Savage”, vann först årets rapframträdande och sedan årets raplåt.

Och när Beyoncé själv vann Bästa r&b-låt med ”Black parade” var det stjärnans 28:e Grammy. Ingen annan sångare har någonsin vunnit fler, och ingen kvinna.

– Jag är så stolt, så glad. Som artist tycker jag att det är mitt jobb att spegla samtiden och jag vill fira alla svarta drottningar och kungar som förgyller våra liv, sade hon och tackade sin man, Jay-Z, och sina barn, och speciellt då Ivy Blue.

– Hon vann en Grammy i dag. Jag är så stolt över att vara din mamma.

För svensk del hade 22 upphovsmän chansen att vinna en eller flera statyetter, och visst fick galan svenska vinnare.

När Dua Lipa gick upp på scenen för att tacka för priset för årets popalbum kunde hon tacka en lång rad medhjälpare, bland dem Tove Lo. Och innan de stora priserna delats ut hade Elias Näslin vunnnit för John Legends ”Bigger love” i kategorin Bästa r&b-album och Rami Yacoub för sina insatser med Lady Gaga och Ariana Grandes ”Rain on me” i kategorin Bästa popduo/grupp.

Men under sen eftermiddag hade de flesta svenskarna fått ställa tillbaka segerchampagnen. Då hade de elva blågula upphovsmännen bakom soundtracket till Will Ferrells ”Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga” fått se grammyn i kategorin Musik för visuell media gå till ”Jojo Rabbit”.

När galan efter flera timmars förfest – där huvuddelen av de över 80 priserna delades ut – började hälsade komikern och tv-programledaren Trevor Noah tv-publiken välkommen till ett nästan tomt Staples Center.

– Vi vill föra oss samman som bara musiken kan, eller musiken och vaccinet. Det här är en nystart på 2021, ett år fullt av glädje och fullt av hopp, sade Noah innan Harry Styles rev av den låt som en dryg timme senare skulle ge honom priset för årets popsoloartist, ”Watermelon sugar”.

Men allra första pristagare på den tv-sända delen av galan blev en nykomling som skulle återkomma ett par gånger: Megan Thee Stallion,

– Det har varit ett jäkla år men vi har tagit oss igenom det, sade hon och tackade Gud inför de få åskådarna på plats.

Priserna för årets album och årets låt gick till Taylor Swift och H.E.R. för ”Folklore” respektive ”I can't breathe”.

Bland andra tidiga vinnare märks veteraner som rapparen Nas och rockbandet The Strokes, som båda vann sina allra första Grammys, för Bästa rapalbum respektive Bästa rockalbum.

Countrylegendaren John Prine, som i april i fjol avled i sviterna av covid-19, och jazzkompositören Chick Corea, som avled i februari i år, tilldelades båda två postuma Grammys.

Galan pågår.