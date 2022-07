Beyoncé kastar av sig ilskan och sorgen på nya albumet ”Renaissance”

R’n’b Beyoncé ”Renaissance” (Columbia/Sony) Visa mer

Sedan Europa vid slutet av förra årtusendet fick smak för house och techno har de båda stilarna förflyttat sig allt längre bort från de afroamerikanska queerkretsar där de föddes under det tidiga 1980-talet. Att just Beyoncé förr eller senare skulle sträcka sig efter detta populärkulturella, koloniala stöldgods får anses väntat, men icke desto mindre intressant när det nu väl sker.

Hon, som i dag tycks förhålla sig till sin egen karriär som vore den ett läroverk för svart musikhistoria, ger sig med ”Renaissance” djupt ner i arvet från Chicago och Detroit. Ledd av tonen som sattes på singeln ”Break my soul”, med synthslingan från Robin S:s ”Show me love” i centrum, skakar den nu 40-åriga artisten av sig all den ilska och sorg som präglade ”Lemonade” från 2016. Här är uppdraget snarare att fira. Klubben och livet, och den egna förmågan.

Att sjunga att man är ”född fri” är trots allt lätt när man är en av världens rikaste artister

En sträng kritiker skulle kunna invända att 16 spår av intensiva självaffirmationer tyder på ytlighet, narcissism till och med. Att sjunga att man är ”född fri” är trots allt lätt när man är en av världens rikaste artister. Men bekräftandet av jaget känns igen från en annan viktig influens på ”Renaissance”: ballroom-kulturen. Via konst, musik, mode och dans uppmanar den hbtqi-personer att älska sig själva och varandra, i brist på kärlek utifrån.

Det är den traditionen Beyoncé blinkar till när hon rart kurrar ”I love me” i ”Cozy”, där dj:n och producenten Honey Dijon levererar houserytmen. Hon, tillsammans med bland andra Big Freedia och 070 Shake, står i sin tur för ett verkligt band tillbaka till den svarta, queera klubbscenen av i dag. Att de som fortfarande verkar i subkulturen också står på lönelistan skänker projektet politisk trovärdighet.

Bitvis kantrar stilvalen över i det förväntade, som i Donna Summer-samplingen ”Summer renaissance”, eller i kitsch, som i Right Said Fred-parafrasen i ”Alien superstar”. Men som helhet är ”Renaissance” en lyckad återkomst till det traditionella albumformatet. En lustfylld och varm hyllning till en del av musikhistorien som alltför länge legat dold i skuggan av vita killars höjda nävar.

Bästa spår: ”Energy”

