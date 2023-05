Beyoncé tvingades korta andra Sverigekvällen

Låtarna ”Thique”, ”All up in your mind” och ”Drunk in love” saknades. Orsaken var enligt Expressen att världsstjärnan började en timme försenad den här gången, och eftersom arenan har en strikt 23.30-gräns för evenemang tvingades man stryka i låtlistan. Flera låtar ska också ha kortats ner.

Enligt Expressens recensent Anders Dahlbom var det dock bra med en lite tajtare show. ”Samma överkörning”, skriver han och delar ut fyra getingar.

Aftonbladets recensent Per Magnusson ger fyra plus och beskriver konserten som ”en minutiös popinstallation av yppersta världsklass”.

