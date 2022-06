Big Thief är ett band som förändrar sitt tonläge konstant

Konsert Big Thief Scen: Filadelfiakyrkan, Stockholm Visa mer

Det börjar så oändligt stillsamt. Några jazzackord med mjuka fingrar, en stämning mer än ett groove, och Adrianne Lenker som sjunger så innerligt, närmast introvert, med en liten ljus röst.

Och det är som att man är mitt inne i något, snarare än precis i början. När en ensam distad gitarrton dyker upp i nästa låt är det som en sorts atmosfärljud, som en bakgrundssynt i en vagt psykedelisk klangväv.

Jag hinner tänka att det här blir en finmejslad afton och varför har man röjt parketten till ståplats just den här gången?

Fast det var ju just en liten ouvertyr, ska det visa sig. I tredje numret ”Contact” ökar tempot till Big Thiefs egen favoritlunk, en sorts sävligt Crazy Horse-hasande filtrerat genom fyra musikhögskoleutbildade Brooklynhipsters. En bit in kommer ett plötsligt gitarriff och ett gallskrik, och i nästa låt gör Adrianne Lenker en rent atonal gitarrmangling, som vore helt fel att kalla ett solo – även om bandet tystnar en stund medan hon håller på.

Jo, det här är ett band som kan göra många saker och som drar åt olika håll mest hela tiden, de är fenomenalt samspelta och samtidigt lite truligt kantiga. Men det är framför allt ett band som hela tiden följer Adrianne Lenker tätt, tätt i hälarna.

På scen blir det ännu tydligare än på skivorna att Big Thief är hennes band, även om hon står i ena kanten snarare än mitt på scenen. I paradnumret ”Cattails” visar det sig att nästan hela det förhäxande groovet bor i hennes gitarrspel, det behövs bara några små trumaccenter för att bli komplett. Och så hennes sång, förstås, där raderna krokar i varandra och allt blir till en sorts trans i skev taktart, med en röst som hela tiden liksom halkar upp i någon sorts halvfalsett.

Hon är en fascinerande gestalt, född i en sekt, uppväxt som en sorts nomad, en självklart queer gestalt som skiftar röst hela tiden och ibland låter som om hon bara råkar treva sig fram till sina melodier. De tre männen blir oundvikligen en sorts bifigurer, inklusive gitarristen Buck Meek som hon ändå var gift med i bandets tidiga år.

I Stockholm skulle de ha spelat i mars 2020, samma vecka som pandemin stängde landets scener. Under pausen därefter hann bandet spela in sitt mäktigaste album hittills, det tjugo låtar långa ”Dragon new warm mountain I believe in you” som bland annat för in ett större inslag av americana i mixen. Lite oansenligt på ytan, mest bara en massa låtar efter varandra, men där förvånansvärt många visar sig vara en höjdpunkt – kanske för att de lär ha haft femtio låtar att välja bland.

Trots sin otympliga titel blev det något av ett ett genombrott, fast det har nästan varje skiva blivit. Och i trängseln i Filadelfiakyrkan kommer de låtarna mest på slutet, innan dess är det framför allt rockbandet Big Thief som vill visa sig. I ett flöde där en låt ofta känns som fortsättningen på den förra, men förändringen i tonläge är konstant.

Som sista extranummer gästar någon i turnéföljet på mungiga i en uppsluppen ”Spud infinity”, som bär drag av dysfunktionell logdans och antyder att de lika gärna kunde ha gjort en helt annan sorts spelning.

