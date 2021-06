Bigert & Bergström gestaltar klimatförändringarnas brytpunkter

Utställning och performance Bigert & Bergström ”Tipping point” Skånefrös magasin, Hammenhög. Visas t o m 25/7 ”Fixing the climate” Rikstolvan, Järrestad. Visas t o m 5/9 Visa mer

Det är 32 grader varmt den dagen jag ser Bigert & Bergströms kombinerade monumentalskulptur och performanceverk ”Tipping point”, som adresserar de högaktuella klimatförändringarna. Just denna försommardag uppmäts den högsta junitemperaturen sedan 1947, löpsedlarna talar om ”solchock” och det är redan bevattningsförbud på ett snustorrt Österlen.

Ja det är skrämmande symboliskt att uppleva ”Tipping point” i den kvava magasinsbyggnad som har upplåtits av Skånefrö i Hammenhög, där lagret av klimatsmart biokol ter sig mer lockande än någonsin.

I det väldiga huvudmagasinet reser sig konstnärsduons performativa mobil, deras största och mest storslagna maskin någonsin; 4,5 ton tung, 12 meter lång, 10 meter bred och åtta meter hög, med fyra roterande vipparmar. De har små plattformar i vardera ände, där fyra aktörer balanserar och interagerar med varandra.

Varje föreställning är en dryg kvart och publiken får fritt vandra runt i lokalen, medan skulpturen snurrar och stiliserade scener utspelas på de svävande ”öarna”. Högst upp tronar en ”vädergud” med ett gammaldags teatermaskineri som simulerar storm, åska, regn och snö, mitt emot en meteorolog med moderna väderinstrument placerad i en parabolantenn.

Bild 1 av 4 ”Tipping point” med ”isberget” i förgrunden. Foto: Jean-Baptiste Berangér Bild 2 av 4 Glasskiss till ”Tipping point”. Foto: Bigert & Bergström Bild 3 av 4 Plattformen ”Windfall/ The party is over” i ”Tipping point” Foto: Jean-Baptiste Berangér Bild 4 av 4 Väderguden i ”Tipping point”. Foto: Jean-Baptiste Berangér Bildspel

Under dem sitter en orienterare på en sten intill en slokande palm, tittar vilset på en karta och lyssnar på väderleksrapporter, medan en ”flaggdansare” på andra sidan klamrar sig fast vid stången och vecklar in sig i olika flaggor. Under denna ”ö” hänger ett naket rotsystem.

Som motvikter finns ett ”isberg” av paraffin, där (smält)vatten strilar längs sidorna, och en glänsande svart jättekula som hänger i en kedja likt ett demoleringsklot.

Från väderleksrapporten uppsnappar jag ”Simrishamn nordväst 11” och hajar till när väderguden vredgat sprutar ”snö”. Även det svarta klotet läcker tidvis något skräp som singlar ner på marken. I stunder mullrar det olycksbådande, svarta skuggor sveper över väggarna och vid ett tillfälle vajar det hela betänkligt – fast skulpturen bibehåller ändå balansen, tack och lov.

Den mörka, varma lokalen spär på det krypande obehaget men någon djupare ångestkänsla har jag svårt att uppbåda. Kanske för att det är omöjligt att följa alla skeenden samtidigt i ”Tipping point”, få en överblick och fatta hur allt hänger ihop.

Fast så är det ju även i verkligheten. Knappt ens forskarna kan greppa ”de komplexa interaktionerna mellan å ena sidan våra beslut i dag och å andra sidan livsvillkor och klimatförändringar i framtiden”, som konstnärerna säger sig vilja gestalta.

Det är först när jag läser den informativa katalogen, med texter av flera forskare och konstnärerna själva, som jag begriper vilket enormt researcharbete som ligger bakom ”Tipping point”. Allt är genomtänkt in i minsta detalj. Såväl den visuella gestaltningen som det tekniska maskineriet, liksom själva kopplingen till den alarmerande klimatforskningen – här främst inom moralfilosofi, sociologi och klimatpsykologi.

Bild 1 av 2 Det svarta klotet i ”The wicked problem” i ”Tipping point”. Foto: Jean-Baptiste Berangér Bild 2 av 2 Strimlade klimatrapporter läcker från ”The wicked problem”. Foto: Jean-Baptiste Berangér Bildspel

Det svarta klotet, döpt till ”The wicked problem”, visar sig vara en smart visualisering av det ”illvilliga problemet” med faktaresistens inför klimatförändringarna. Klotet är en slags förstörelse- och förnekelsemaskin, som läcker ett konfettiregn av strimlade forskningsrapporter finansierade av det fossila kapitalet. Och flaggorna som det dansas med på plattformen ”Windfall/ The party is over” representerar dels stormakter som är klimatförändringarnas största bovar, dels små nationer och urfolk som drabbats värst.

Det handlar om klimatorättvisa i hårdkoncentrat – vilket gör mig sugen på att genast se om performancen.

”Tipping point” är ett begrepp inom fysiken som syftar på brytpunkter i det globala klimatet, då ett tidigare stabilt ekosystem tippar över i ett tillstånd som är närmast omöjligt att stoppa och drar med sig andra system i en dominoeffekt. Forskarna tvistar om hur och när, och det saknas ännu en enhetlig syn på tipping points (se DN 11/6). Men redan nu syns förödande spiraleffekter av höjda temperaturer när glaciärerna smälter, vattennivån i världshaven höjs och permafrosten på tundran släpper ifrån sig allt mer växthusgaser.

Bigert & Bergström är pionjärer inom miljö- och klimatkonst. De har samarbetat i över tre decennier, initialt med bland annat klimatkammare som simulerade extremväder, efterhand med aktioner och maskiner som försöker kontrollerar vädret. Deras konst sätter känslor och tankar i gungning, och kan ses som underlag till diskussioner om vår relation till naturen, vädret, klimatet.

”Tipping point” är ett projekt som påbörjades 2014, då en prototyp togs fram i samarbete med Chalmers. Men sedan 1,5 år har det intensifierats i kollaboration med konsthallen Rikstolvan på Österlen och Staffan Julén, som också är ansvarig för konstnärlig forskning på Institutet för framtidsstudier. Den statliga forskningsstiftelsen Formas har finansierat initiativet, inom ramen för IFFS:s forskningsprogram ”Klimatetik och framtida generationer”.

Som en bakgrund till Bigert & Bergströms konsekventa klimatarbete visas i sommar en mindre retrospektiv på Rikstolvan, en kringbyggd Skånegård i Järrestad. På den kullerstensbelagda innergården möts publiken av svarta koldioxidmolekyler i form av gjutjärnsklot, verket ”CO2 lock-in”, som vi frivilligt kan kedja oss fast vid.

Inne i konsthallen finns verk som anknyter till människans utopiska försök att kontrollera vädret – leka gud om man så vill – så kallad geoengineering. Här finns modeller, skisser, skulpturer och filmer vars former och idéer går igen i ”Tipping point”.

Bigert & Bergström, stillbild ur filmen ”Weather war” på Rikstolvan. Foto: Jean-Baptiste Berangér

Den timslånga filmen ”Weather war” är från 2012 men håller än, särskilt som konstnärsduons mission här är att stoppa tornador, som blivit allt vanligare med högre temperaturer. Bland annat besöker de Joplin i Missouri, som drabbats av en förödande virvelstorm. Drabbade människor intervjuas men dessutom klimatforskare på andra ställen i världen, som slår fast den obekväma sanningen att de mest skyldiga till klimatförändringarna inte är dem som drabbas värst; det är jordens fattigaste.

Tornadofångaren i filmen finns med på konsthallen, en trattformad skulptur som kan stoppa eller ändra riktningen på en tornado.. Åtminstone i teorin. Och på väggarna hänger skarpa illustrationer av förödelsen efter tromben, med avlövade träd och knäckta grenar där det fastnat förvridna takplåtar.

Här redovisas även det projekt som hittills drabbat mig starkast, deras försök att bromsa issmältningen på Kebnekaises sydtopp, genom att kapsla in kylan med 500 kvadratmeter ”räddningsfilt”. Det är Bigert & Bergströms vackraste projekt, med den gnistrande vita snön och guldglänsande filten. Själva syns konstnärerna som myror på det majestätiska berget, hårt kämpande klimataktivister som de också är i gruppen ”Artists for future”, Greta Thunbergs äldre kompisar. Och påföljande år växte faktiskt isen till sig med 30 centimeter!

Bild 1 av 2 ”Rescue blanket for Kebnekaise” på Rikstolvan. Foto: Bigert & Bergström Bild 2 av 2 Bigert & Bergström, ”Scenario/Scenery” , visas på Rikstolvan. Foto: Jean-Baptiste Beranger Bildspel

Längst in i utställningen reser sig ”Scenario/Scenery” från förra året, en moderniserad vädermaskin, inspirerad av Drottningholmsteaterns 1600-talsmaskineri, men beklädd med solcellspanel.

Maskineriet drar i gång med femminutersintervaller. Strålkastarna tänds, ljuset stegras och ljudet av smattrande regn övergår i vinande stormljud och åsklika knallar. ”Ovädret” bedarrar till slut men sedan börjar allt om igen i denna ”evighetsmaskin”. Den drivs av förnybar energi alstrad av solcellerna men visar sig vara en eltjuv, eftersom strålkastarna kräver el. Det är en paradox som Bigert & Bergström gör en poäng av, eftersom många tekniska innovationer har skuggsidor, som exempelvis batteriproblemet i elbilar.

Lyckas konstnärsduon nå andra än de redan frälsta med sina angelägna budskap, tränga igenom våra försvar och ovilja till förändring? De gör i alla fall något för att försöka hejda klimatkatastrofen genom att kommunicera forskning via konsten. Och det gör Bigert & Bergström allt mer skickligt, smart och storslaget.

