Bill Callahans album är naket – men aldrig avklätt

I en tid där många lockas att tyda musik, särskilt den som släpps av singer/songwriters i indiegenren, som självbiografisk har Bill Callahan varit konsekvent i att hävda motsatsen. Sina låtar kallar han i stället för ”musikbiografiska”, alltid noga med att benämna dem som verk. Likt en roman är en roman, är en sång en lyrisk berättelse i sin egen rätt snarare än en vardagsbetraktelse.

Callahan, som sedan 90-talet skapat 17 album, däribland mästerverket ”Knock knock” (1999) under namnet Smog, är en nestor i lo-fi-formatet. Hans indie-folk är direkt och avväpnande i tonen, medan de täta texterna tar sig an födelse, död och allt däremellan. Fjolårets massiva ”Shepherd in a sheepskin vest” var hans första skiva på sex år. Nya albumet ”Gold record” är på sätt och vis allt föregångaren inte var; lågmält, nära och intimt producerad med främst sång och gitarr. Albumet känns naket, men aldrig avklätt och genom att släppa en ny låt digitalt varje vecka i tio veckor, tills skivan vid releasen blivit komplett, klär Callahan av albumformatet – som han klär av sina scener.

I ”Breakfast”, som inledningsvis skildrar en vacker morgon där en kvinna lagar frukost åt sin man medan han ligger kvar i sängen, ställs allting plötsligt på sin spets. ”She hates to watch me eat”, sjunger han på typiskt Callahan-manér.

Avslutar så småningom; ”and breakfast is my favorite meal of the day”.

Bästa spår: ”Breakfast”, ”Pigeons”.

