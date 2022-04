Bill Nighy: ”Jag vill gärna tro att David Bowie ler ner mot mig”

”The man who fell to earth” damp ner som ett UFO i biosalongerna 1976. I den kultförklarade sci fi-filmen spelar popstjärnan David Bowie en utomjordisk klimatflykting som kraschlandar i New Mexiko med uppdraget att fixa vatten åt sin uttorkade hemplanet. Precis som många andra häpnade den nybakade skådespelaren Bill Nighy över Nicolas Roegs visionära och experimentella film där en blek, avmagrad och melankolisk David Bowie gör sitt livs roll.

– Jag var ett stort fan av både David Bowie och Nicolas Roeg, så ”The man who fell to earth” gjorde förstås ett outplånligt intryck på mig. Jag såg den genast två gånger och har levt med den sedan dess, förklarar Bill Nighy under ett enskilt samtal på en zoom-länk.

Han bär samma outfit som sin rollfigur, men skillnaden att han inte knäppt skjortan ända upp i halsen. Dessutom ger han ett betydligt mer avslappnat intryck än sin försupna och nedbrutna rymdfarare som är desperat efter att ha varit strandsatt på jorden i nära ett halvt sekel.

Bill Nighy spelar alienfiguren Thomas Jerome Newton i tv-serien ”The man who fell to earth” på Paramount+. Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock

Tv-serien bygger vidare på Walter Tevis roman och Nicolas Roegs film och utspelar sig alltså drygt 40 år senare. Thomas Jerome Newton är en åldrad, alkoholiserad, paranoid och rotlös figur som jagas av CIA. En liten låga av hopp tänds när alienfiguren Faraday (Chiwetel Ejiofor) kraschlandar i ett oljefält i New Mexiko för att fullfölja Newtons gamla mission med hjälp av en briljant forskare (Naomie Harris), den enda kvinnan på jorden som kan hjälpa till att rädda hans art.

Chiwetel Ejiofor och Naomie Harris i ”The man who fell to earth”. Foto: Showtime

– Jag blev helt tagen av det vackra och vassa manuset. Det jag älskar med vissa former av science fiction är kombinationen av det mycket mänskliga och vardagliga och exotiska besök av varelser från yttre rymden. Precis som boken och filmen är idén med tv-serien ”The man who fell to earth” att ta upp mänsklighetens stora frågor på ett intelligent sätt, säger Bill Nighy som länge har tilltalats av sci-fi-genren.

– Jag är en bokslukare som läser alla sorts böcker, hela tiden, överallt, men jag har en särskild dragning till det man förr kallade ”literature of the imagination” med namn som William Gibson, Neal Stephenson, Philip K Dick och Isaac Asimov, säger Bill Nighy.

Under åren har han fått sin chans att spela excentriska rollfigurer. Som till exempel, vampyr i ”Underworld”, zombie i ”Shaun of the dead” och inte minst den bedagade rockstjärnan Billy Mack som stjäler showen julklassikern ”Love actually” med signaturrepliker som: ”Hey, kids, don’t buy drugs... Become a rock star and they give you them for free.”.

Så rollen som alien var inte en så stor utmaning som man kanske skulle kunna tro.

– För att vara en person som ofta känner sig som en utomjording så var det kanske inte alltför svårt. Jag försökte bara föreställa mig hur det skulle kännas att vara en rymdvarelse som sugit på en ginflaska och cigaretter i 45 år och samtidigt jagats av CIA, säger han och fyrar av sitt patenterade självironiska leende.

Som ung skådespelare gjorde han ett pärlband av roller som skulle kunna beskrivas som män i upplösningstillstånd.

– Fråga mig inte varför, men om det fanns en roll med en man som höll på att falla sönder så ringde de mig. Så jag är inte främmande för att spela paranoida typer med allvarliga problem. Men som denna rollfigur är skriven liknar det ingenting jag har gjort tidigare. Replikerna rymmer både bra idéer och är roliga att leverera, säger Nighy.

I slutet av första avsnittet välkomnar Newton sin kollega Faraday med repliken ”Det var jävlar i mig på tiden!” innan han halsar ur sin ginflaska.

– Det intressanta med min rollfigur är att han är ett slags hybridvarelse. Han är fortfarande en alien som har en synsk blick på världen, men samtidigt har också släppt in det mänskliga i sig vilket också har gjort honom sårbar och brutit ner honom, säger Bill Nighy.

Bild 1 av 3 Bill Nighy i ”Underworld”. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Bill Nighy i ”Love, actually” (2003) Foto: Alamy Bild 3 av 3 Bill Nighy i zombiekomedin ”Shaun of the dead”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo Bildspel

Precis som romanen var filmen en allegorisk berättelse om hjärtskärande ensamhet liksom en provokativ satir över det moderna konsumtionssamhället och människans våld mot naturen.

– Jag tänkte egentligen säga att historien är ”mer relevant” i dag, men det beror på att mänskligheten har haft ytterligare 45 år på sig att förstöra planeten så att våra problem har blivit större och vår deadline för att rädda planeten närmar sig med stormsteg, suckar han.

– Och egentligen gör vi ingenting drastiskt åt saken - förutom att prata väldigt mycket på en massa konferenser. I slutändan så ser det industriella komplexet till att det inte görs några egentliga framsteg.

David Bowie i ”The man who fell to earth” (1976). Foto: Alamy

För David Bowie var utomjordingen Newton en rollfigur han identifierade sig starkt med och bar med sig ända fram till sin död i januari 2016. Året dessförinnan skrev han musiken till föreställningen ”Lazarus” som var direkt inspirerad av ”The man who fell to earth”.

Bill Nighy inte var nära vän med Bowie, men deras vägar korsades vid flera tillfällen under årens lopp.

– Även om jag inte försökt att apa efter honom i min rolltolkning så känns det väldigt speciellt att gå i hans fotstår. Och jag vill gärna tro att David Bowie ler ner mot mig...

Bild 1 av 2 David Bowie som Thomas Jerome Newton i ”The man who fell to earth” (1976). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Bill Nighy som Thomas Jerome Newton i tv-serien ”The man who fell to earth” (2022) Foto: Paramount+ Bildspel

Nighy menar att ”The man who fell to earth” är en berättelse som hjälper människan att se sig själv.

– Bara häromdagen slog det mig att vi kan vara geniala som individer, men på ett samhälleligt plan har ingenting förändras. Vi har haft klan- och gangsterkultur sedan urminnes tider och numera begås vidriga våldsdåd i nationalismens namn där envåldshärskare använder ord som ”avnazifiering” för att invadera ett annat land och döda människor, säger Bill Nighy.

Han är också lite desillusionerad över hur den moderna teknologin har kommit att användas för dunkla syften.

– Tanken var ju att teknologin skulle göra oss fria, ena oss och föra olika kulturer samman. I stället ser vi nästan det omvända. Det som händer är att de mest skadade personerna tar sig till toppen och använder teknologin för att splittra oss och vinna makten genom en massa lögner och desinformation, säger Bill Nighy och gör en liten konstpaus:

– Men sedan finns det också miljoner och åter miljoner av anständiga människor vars första impuls är medkänsla med andra. Och det har ju heller inte förändrats. Så, okej, mänskligheten kanske ändå har en chans.

Så larmade David Bowies ikoniska alienfigur om klimatkrisen

Helena Bergström och Bill Nighy i ”Still crazy”. Foto: Alamy

Bill Nighy Brittisk skådespelare, född 1949 i Caterham, Surrey, England. Utbildad vid Guildford School of Acting i Surrey. Vann en Bafta för rollen som Billy Mack i ”Love actually” som också innebar Nighys internationella genombrott. Filmografi i urval: ”The man who fell to earth” (2022) ”Their finest hour” (2016) ”About time” (2013) ”Marigold hotel” (2011) ”Page 8” (2011) ”Harry Potter och Dödsrelikerna” (2010) ”Pirates of the Caribbean: död mans kista” (2006) ”Shaun of the dead” (2004) ”State of play” (2003) ”Underworld” (2003) ”Love actually” (2003) ”Still crazy” (1998) Visa mer

Läs mer om film och fler texter av Nicholas Wennö