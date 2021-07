Billie Eilish slår rekord – igen

Med fler än 1 028 000 beställningar är Billie Eilishs andra studioalbum ”Happier than ever” den mest förbeställda skivan i Apple Musics historia, rapporterar Apple Music 1.

”Det är galet”, kommenterar den amerikanska artisten och tillägger att hon hoppas att fansen inte ska bli besvikna.

Billie Eilish, 19, har tidigare innehaft toppnoteringen 2019 i och med debutskivan 'When we all fall asleep, where do we go?', men fick året efter se sig omsprungen av The Weeknd.

”Happier than ever” innehåller bland annat singlarna ”Therefore I am,” ”Your power” och ”NDA”.