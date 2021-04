Billie Holiday trollband lyssnarna – och förföljdes av skvallerpressen

”Jag har ingen advokat”, var hennes svar.

Det var tisdagen den 27 maj 1947. Billie Holiday hade just blivit införd i rättssalen i den federala domstolen i Philadelphia, USA. Åklagaren hade öppnat målet, läst upp brottsanklagelsen och förklarat hennes rätt till en försvarsadvokat.

Den 32-åriga sångerskan var så utmattad av näringsbrist att hon inte ens kunde stå upp framför domaren. Hon tänkte på vad de hade sagt till henne, att det inte fanns en enda advokat som ville eller kunde hjälpa henne. En tillfrågad försvarare hade till och med ringt upp och tackat nej med en frostig önskan om att ”rättvisan skulle ha sin gång”.

Billie Holiday med sin hund Mister 1947. Foto: William P. Gottlieb/TT

Billie Holiday visste vad det i praktiken innebar. Att hon, som alltid, var tvungen att klara sig själv. Så när åklagaren räckte fram medgivandet där det stod att hon avstod advokat skrev hon under pappret.

Domaren frågade om hon erkände sig skyldig till brott mot narkotikalagen.

”Jag erkänner mig skyldig och vill bli skickad till ett sjukhus”, var hennes svar.

Det uppmärksammade rättsfallet hette ”Amerikas förenta stater mot Billie Holiday”. Det var precis så det kändes också, konstaterade hon krasst i sin självbiografi ”Lady sings the blues” som kom ut nio år senare. Billie Holiday dömdes till fängelse i ett år och en dag. I samband med domen blev hon också av med sitt så kallade kabarékort, som innebar att hon förbjöds uppträda på nattklubbar och andra ställen som serverade alkohol. Jobben blev färre och karriären började gå utför. Billie Holiday tappade fotfästet. Bara tolv år senare skulle den stora jazzsångerskan, vid tiden USA:s mest kända svarta kvinna, läggas in på sjukhus där hon avled – 44 år gammal.

1958 Foto: AP

I kölvattnet av de senaste årens Black lives matter-rörelse har intresset för jazzsångerskan Billie Holidays turbulenta liv och musikgärning fått nytt liv. Bara i vår kommer två nya filmer som hyllar henne som en viktig röst för den svarta medborgarrättskampen i USA – 16 år före Rosa Parks kända bussprotest.

Hur lyckades Holiday bli en stjärna mot alla odds – trots sin fattiga bakgrund som präglades av våld, prostitution och droger? Varför jagades hon av amerikanska myndigheter? Och vad hade hennes kända sång ”Strange fruit” att göra med saken?

Billie Holiday, eller Eleanora Fagan som hon egentligen hette, föddes 1915 och växte upp i Baltimore under svåra förhållanden. Hennes mor Sadie Fagan blev gravid redan som tonåring och uppfostrade sin dotter ensam då pappan övergav dem tidigt. För att kunna betala hyran arbetade både mor och dotter som pigor hos den vita överklassen och på bordeller.

Ur filmen ”The United states vs Billie Holiday”. Foto: Takashi Seida/Paramount Pictures/TT

Det var under den här tiden som hon upptäckte jazzmusiken. Ibland avstod hon i smyg från sin månadslön på ett par dollar, i utbyte mot att få sitta i bordellens fina salong och lyssna på grammofonskivor med Louis Armstrong och Bessie Smith. Musiken väckte starka känslor i henne, skriver hon i sin biografi. Den gjorde henne både lycklig och kunde röra henne till tårar av sorg.

I tonåren flyttade mor och dotter till New York, och Holiday började sjunga på nattklubbarna i den fattiga stadsdelen Harlem. Det var här swingjazzen, den ”nya” sortens musik, först uppstod och spelades, förklarar hon i sin biografi – musiken som ”de vita killarna nere i stan” sedan snodde och gjorde populär tio år senare. När hon var sjutton år, 1933, hörde skivproducenten John Hammond henne sjunga. Han som senare skulle upptäcka och signa en ung Bob Dylan, såg till så att hon fick börja spela in musik.

Billie Holiday och Louis Armstrong, 1947. Foto: TT

Hon tog artistnamnet Billie Holiday – från Billie Dove, en skådespelare hon beundrade, och sin fars efternamn – jazzmusikern Clarence Holiday. Men till skillnad från sin far skulle Billie Holiday bli ett verkligt stort namn inom jazzen och bluesen. Hon var en naturbegåvning och hennes röst och speciella sångstil blev stilbildande. Till skillnad från sångerskor som Whitney Houston eller Aretha Franklin, som hade sin bakgrund i kyrkan där de övade upp ett stort sångregister, kom Billie Holiday från gatan och behärskade knappt två oktaver. I stället lyckades hon trollbinda lyssnarna genom att skapa bilder med sin röst. Största inspirationen var Louis Armstrong och hans sätt att spela trumpet. När hon sjöng försökte hon alltid själv låta som ett musikinstrument som improviserade, har hon sagt.

1930-talet blev Holidays glansperiod. Hon samarbetade och turnerade med musiker som Teddy Wilson, Lester Young och Count Basie. Mellan 1933 och 1944 gjorde hon över 200 inspelningar, bland dem kända låtar som ”God bless the child”, ”Body and soul” och ”What a little moonlight can do”.

Billie Holidays största inspiration var Louis Armstrong och hans sätt att spela trumpet. Här är de tillsammans i New Orleans 1947. Foto: TT

Ändå förblev hon fattig, bland annat eftersom hon inte fick några royalties från inspelningarna, säger dokumentärfilmaren James Erskine.

– Gagen för hennes spelningar betalades dessutom alltid till managern, så en stor del av pengarna nådde aldrig fram till henne. Det är lätt att glömma bort vilken tid det här var – det var till exempel först på 1970-talet som kvinnor i USA fick ha ett bankkort i sitt eget namn, säger han.

I sin nya dokumentär ”Billie” skildrar Erskine jazzsångerskans allt annat än glamorösa liv, där rasism och diskriminering tillhörde vardagen. När hon 1938 åkte på USA-turné med Artie Shaw hade publiken aldrig tidigare fått se en svart sångerska uppträda ihop med en vit orkester. Reaktionerna lät inte vänta på sig.

I dokumentären ”Billie” skildrar James Erskine jazzsångerskans liv där rasism och diskriminering tillhörde vardagen. Foto: Alamy

Folk i publiken använde n-ordet och trots att hon var kvällens huvudattraktion fick hon ofta smygas in på scen via köksingången. Hon började sova i turnébussen eftersom hon, i motsats till musikerkollegorna, inte kunde få ett hotellrum. Och på restaurangsyltorna längs landsvägarna vande hon sig vid att smyga ner en extra hamburgare i fickan för att gardera sig inför möjligheten att inte bli serverad på nästa ställe.

Trots den förnedrande behandlingen höll hon alltid huvudet högt, säger Erskine. Få jazzsångerskor klädde sig exempelvis lika elegant som Billie Holiday, med sina klänningar, minkpälsar och signaturblomman, en vit gardenia, bakom örat. Hon såg alltid till att betala för tvätt och strykning av sina kläder innan hon la pengarna på annat, som mat, har hon själv sagt.

I Carnegie Hall i New York 1947. Foto: William P. Gottlieb/TT

– Innan jag började göra filmen hade jag nog inte till fullo förstått hennes värld och allt det hon fick utstå. Om man tänker på hur mycket lidande som hon måste ha haft dagligen, i kombination med att hon verkade inom en värld där både alkohol och droger flödade, så är det inte svårt att förstå varför hon utvecklade ett missbruk.

Genom sitt äktenskap med James Monroe blev Holiday beroende av droger och började missbruka heroin. Äktenskapet blev kortlivat, men hennes drogvanor levde vidare. Drogerna hjälpte senare till att döva sorgen efter modern som dog när Holiday bara var 30 år gammal.

Men det var inte förrän hon började framföra sin politiska protestsång ”Strange fruit” som hon fick problem med amerikanska myndigheter. FBI använde snarare hennes drogberoende som ett svepskäl för att förfölja och trakassera Holiday fram till hennes död.

Det menar Lee Daniels, regissören bakom långfilmen ”The United States vs Billie Holiday”, vars titel är hämtad från den uppmärksammade rättegången 1947.

– När du tänker på Billie Holiday tänker du kanske på en bekymrad jazzsångerska som satt i fängelse och hade problem med droger. Men du vet inte att hon stod upp mot staten för en betydelsefull sång om hur svarta mördades i USA, under en tid då det inte var populärt att prata om det. Jag var tvungen att berätta den historien, säger Daniels.

Foto: TT

Sången som inleds med de explicita raderna ”Southern trees bear strange fruit / Blood on the leaves / Blood at the root / Black bodies swinging in the southern breeze…” beskriver lynchningar av svarta i den amerikanska Södern. I sin biografi skriver Holiday att låten ”lyckades fånga alla de missförhållanden och orättvisor som tagit livet av min far”.

Hon framförde den första gången 1939 på Café Society i Greenwich Village. Så småningom blev den hennes personliga paradnummer. Trots påtryckningar, hot, flera gripanden och vändor i fängelser fortsatte hon sjunga låten under hela sitt liv, ibland flera gånger under en kväll.

Var Billie Holiday en medborgarrättskämpe som stod på barrikaderna och höll politiska tal? Nej, och det var heller inte hennes uppgift, menar James Erskine.

– Hon var satt till jorden för att sjunga. Men att ställa sig framför en vit publik och framföra ”Strange fruit” kväll efter kväll var absolut ett politiskt ställningstagande. Och ett väldigt olämpligt sådant, framför allt eftersom hon var svart och kvinna, säger han.

Alldeles före sin död 1959. Foto: TT

Han säger att dagens händelser i USA, inte minst med George Floyd, återaktualiserar Billie Holidays historia och drar även paralleller till artister som Whitney Houston och Amy Winehouse.

– Billie Holiday blev förföljd av skvallerpressen 60 år innan Winehouse blev det. De var alla unga kvinnor som bar på mycket smärta och blev exploaterade av ett patriarkalt system, vilket blev deras död.

Trots stjärnans tragiska och bitvis nattsvarta livsöde så finns det dock ljusglimtar.

– Hon var en kämpe som föddes med alla odds emot sig. Under sitt korta liv hann hon uppleva så mycket, hon brann verkligen och det hon lämnar efter sig är extraordinärt. De flesta av oss lämnar en gravsten som ingen besöker – Billie Holiday, däremot, lämnar efter sig musik som berör än i dag och som fortsätter att inspirera till kamp för rättvisa.

