Biograf i Båstad sålde biljetter till döda

I kärva pandemitider utforskar många biografer nya idéer för att få in biljettintäkter. Ett av de mer kreativa exemplen står Scalabiografen i Båstad för. Under helgen erbjöd biografen besökare att bjuda en avliden vän eller släkting på bio till priset av 50 kronor. För varje såld biljett tände man ett levande ljus i salongen. Under den publiktomma visningen, där Jerry Zuckers 90-talsfilm ”Ghost” visades på duken, brann till slut omkring 500 levande ljus.

Liknande spökvisningar arrangerades på flera platser runt om i södra Sverige under den gångna helgen.

– Det blev fantastiskt fint. Roligt förstås, men framför allt känslosamt, berättar initiativtagaren och biografägaren Hannes Gerhard:

– Det pratas mycket om döden under allhelgona och många tänder ljus på gravar. Vi ville försöka göra de döda än mer levande, visa att de finns omkring oss, samtidigt som det förstås blir en stödvisning för verksamheten, säger han.

Sedan coronapandemin bröt ut har biografen i Båstad ordnat flera specialvisningar för att generera intäkter. I våras hölls gosedjursbio där man sålde biljetter till 300 gosedjur. Biografen var även tidigt ute med så kallad jukeboxbio, där biografen hyrs ut till ett enskilt sällskap under en kväll.

– När regeln om 50-gräns nyligen infördes på nytt kände alla en stor frustration. Men tack och lov förstår många hur tufft det är för biograferna och vill visa sitt stöd, säger Gerhard, som berättar att man tack vare initiativen inte befinner sig i ett lika akut ekonomiskt läge:

– Det tacksamma med både gosedjur och spöken är att de inte sprider någon smitta. De behöver dessutom inte en sittplats, så man kan ta in hur många som helst.

Hur har reaktionerna varit på er spökvisning?

– Enbart positiva faktiskt, det har väckt stort engagemang i sociala medier. Någon skrev: ”Hoppas min farmor sitter långt fram, hon såg dåligt sista tiden”. En annan skrev: ”Min pappa föredrog westernfilmer, men det här kan väl funka”. En tredje swishade 500 kronor och ville bjuda hela släkten. Man blir alldeles rörd av engagemanget, säger Gerhard:

– Under lördagen nåddes vi också av det tråkiga beskedet att Sean Connery hade gått bort. Så då tände vi ett ljus även för honom.